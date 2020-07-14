Araç kiralama sektöründe Silikon Vadisi etkisi

Yolcu360, uluslararası analiz platformlarının araç kiralama kategorisine göre globalde 22’inci, Türkiye’de ise birinci sıraya yükseldi. Kurumun Silikon Vadisi deneyimli kurucusu Umut Yıldırım, beş yılda 100 milyar Dolar’lık hacme sahip uluslararası lige çıkmalarını; “İnsanların güvenebildiği, hatta paralarını emanet edebildiği bir yol arkadaşı” olmalarına bağlıyor…

Pandemi sonrasında özellikle bireysel taleplerdeki artış ile en çok konuşulan sektörlerden biri olan araç kiralama sektörü, 2020 itibariyle 100 milyar Dolar’a ulaştı. Her sene ortalama yüzde 15 büyüyen global pazar, şimdiye kadar yabancı oyuncuların sahası olsa da bu ezberi Türkiye’den bir platform bozdu.

Geniş portföyü ve karşılaştırmalı çözümleri sayesinde misafirlerine en uygun aracı kolaylıkla seçme şansı tanıyan araç kiralama platformu Yolcu360, şu sıralar global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com sıralamasına göre dünyada 22’inci, Türkiye’de ise ilk sıraya oturarak yeni bir başarı hikayesi yazıyor.

Platformun perde arkasında ise Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye, Türkiye’den tekrar dünyaya uzanan bir başarı hikayesi var.

Silikon Vadisi’ndeki ses getiren girişimleri ile tanınan Umut Yıldırım tarafından kurulan ve beş yıl gibi kısa bir zamanda ülkedeki en çok tercih edilen araç kiralama platformu olan Yolcu360, aslında ihtiyaç ve beklentileri iyi analiz eden, deneyimli ekibiyle modern hayatın dinamiklerine uygun çözümler üreten bir teknoloji şirketi.

İlk günden bu yana misafir mutluluğu odaklı hareket ettiklerini ve kendilerini araç kiralama sektörünün 7/24 açık pazaryeri olarak gördüklerini belirten Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, platformu insanların güvenebildiği, hatta paralarını emanet edebildiği bir yol arkadaşı olarak tanımlıyor.

İhtiyaca uygun hızlı çözümler…

Sistemlerini kısaca özetleyen Yıldırım, “Misafirlerimizin beklenti ve isteklerini dinleyip, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmayı hedef olarak belirlemiş bir markayız. Bu nedenle Yolcu360’ı ziyaret edenler istedikleri segmentte, ihtiyaçlarına yönelik aracı dakikalar içinde kiralayabiliyor. Misafirlerimiz, strese ve masrafa girmeden Yolcu360.com’da aradıkları en uygun aracı, binlerce marka ve model arasından seçebiliyor” diyor.

Silikon Vadisi’nde edindiği tecrübe ile global düşündüklerini ve bu bakış açısı ile kurdukları sistemin de gün geçtikçe sonuç vermeye başladığını anlatan Yıldırım, “7/24 çalışan, misafir her aradığında açan, onlara nazik ve çözüm odaklı yaklaşan bir firmayız. Misafirlerimiz bizi, sadece araç kiralamak için değil herhangi bir konu için de ulaşabileceklerini bildikleri için sevdi. Zaten kiralama tekrar etme oranlarına baktığımızda da sektörün çok üzerindeyiz. Her koşulda standartlarını koruyan ve bu standartları gittikçe arttıran bir markayız. Ne mutlu ki misafirler Yolcu360’ın işin içinde olduğunu bildiğinde otomatik olarak o mutluluk hissiyatını alıyor” dedi.

Silikon Vadisi deneyimi…

Bu başarıda büyük etkisi olan Silikon Vadisi’nde yedi yıl kaldığını anlatan Yıldırım, “Silikon Vadisi’nin bir girişimciye katabileceği ne varsa çoğunu alma şansı yakaladım. Benim için çok özel bir eğitim süreci oldu. Dünyanın en iyi girişimcileri ve yatırımcıları beni ve ekibimi yetiştirdi. Bir fikir ortaya çıktığı zaman ekip ile birlikte bir model oluşturma ve o model üzerinden fikri hayata geçirme konusundaki bütün süreçleri orada öğrendim. Bu bilgiler ve deneyimler ışığında Yolcu360 için beş sene önce bir hikaye başlattık ve yola çıktık” dedi.

Startup’lar için ileri ve geri hamlelerin çok tehlikeli olduğuna, bu nedenle planlamanın önemine değinen Yıldırım, “Startup’sanız sermayeniz çok kısıtlıdır ve bu sermayeyi en etkin şekilde kullanmanız gerekir. Bunun için de bir fikrin ve projenin önce MVP’si (Minimum Viable Product), yani ürünün minimum özelliğe sahip çalışan ilk versiyonu geliştirilir. Çoğu kişi MVP’yi duymuştur ama bunu hayatına uygulayan çok az kişi vardır. Silikon Vadisi bize bunu öğretti. Bu sayede Yolcu360’ı çok sağlam temeller üzerine kurduk. Temel sağlam olunca üstüne koyduğumuz katlar çok sağlam bir şekilde oturdu. İş yönetimi, teknoloji, pazarlama gibi birçok alanda bu yaklaşımımız sayesinde geriye dönme gibi bir ihtiyaç duymadık. İlk kurulduğumuz dönemde yola çıktığımız vizyonumuz şu an hala devam ediyor, bu da bize beş sene sonrayı net olarak görmeyi sağlıyor. Silikon Vadisi’nde ‘ürüncüler’ vardır. Biz bunlara ürünü koklayan insanlar deriz. Facebook’un, Dropbox’ın ve Zoom’un kurucuları bu alandaki en iyi örneklerden bazıları… ‘Ürüncü’ olarak tanımladığımız bu kişiler, projenin vizyonunu çıkarır. İş nereye gidiyor, nereden başlamalı, MVP nasıl kurulabilir gibi soruların cevaplarını oluştururlar. Nokta atışıyla pazar-ürün dengesini kurarlar. Biz Silikon Vadisi kültüründen kaynaklı yaklaşımımızla şirkette ilk önce bir ofis açmak yerine ürünü oluşturma yoluna gittik. Projelendirdikten sonra yapıyı oluşturduk, kademe kademe ilerledik” dedi.

“COVID-19 döneminde aylık kiralama arttı”

Pandemi süresince özellikle artan bireysel kiralama talepleri için pek çok özel kampanya ve uygulama başlattıklarını normalleşme süreci ile bu çalışmalara devam ettiklerini anlatan Yıldırım, “Pandemi döneminde misafirlerimizin bulundukları noktadan araçlarını kolaylıkla teslim alabilecekleri WhatsApp uygulamamızı başlattık. Bu zorlu süreçte çok sevilen uygulamamızı bu dönemde de devam ettiriyoruz. Yakın zamanda WhatsApp üzerinden her türlü alışveriş sürecini yönetebilir hale geleceğiz. Datalarımızı incelediğimizde kullanıcı taleplerinin aylık kiralamaya yönelik olduğunu gördük. Biz de hemen aylık kiralamaya yönelik altyapımızı güncelledik, lokasyon ve araç sayımızı arttırdık. Ana sayfamızda aylık kiralamayı daha ön plana çıkardık ve misafir merkezimizde bu konu ile ilgili birçok kampanyaya imza attık” dedi.

“Kapıya teslim araç kiralama hizmeti başlattık”

Pandemi sürecinde iş ortaklarının da desteği ile yeni uygulamalar başlattıklarını anlatan Yıldırım, “Hizmet ağımıza yeni paydaşlar kattık. Bu dönemde adrese teslimat yapan, araçlarda hijyen ve dezenfeksiyon desteği veren, belli lokasyonlarda filosu bulunan yeni çözüm ortakları aramıza katıldı. Bu sayede hizmet altyapımız daha da güçlendi. Ama en önemlisi kapıya teslim araç kiralama uygulamasını ilk hayata geçiren kurumlardan biri olduk. Bu da sektöre yeni bir enerji getirdi” dedi.