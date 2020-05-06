Araç sahipleri, park sonrası lastiklerinizi mutlaka kontrol edin



Goodyear, tekrar yola çıkmaya başlayacağımız günlere hazırlık yapmayı ve park halinde bekleyen araçların lastiklerinin kontrol edilmesini öneriyor.

Araç ile yol arasında teması sağlayan ve bu bakımdan yol güvenliğinde oldukça önemli olan lastiklerin bakımının düzenli yapılması güvenli sürüş için önem taşıyor.

Goodyear’dan uzun süre park halinde kalan araçların lastiklerini koruyacak öneriler:

Lastik basıncı lastik soğukken, düzenli aralıklar ile ölçülmeli ve araç üreticisinin önerdiği değerlerde olmalıdır. Lastik basınçlarının tavsiye edilenden düşük ya da yüksek olması, lastiklerin erken ve düzensiz aşınmasına sebep olacağı gibi, sürüş güvenliğini de olumsuz etkileyecektir. Düşük lastik basıncı, lastik omuzlarında aşınmaya yol açar. Bugünlerde park halindeki araçların lastiklerinde basınç kaybı olabileceğinden, araç tekrar kullanılmaya başlandığında lastik basıncı kontrol edilmesi önem taşıyor.

Hareketsiz duran araçlarda, lastiklerin belirili bir bölgesinin araç yüküne uzun süre maruz kalması halinde lastikte bazı şekil bozuklukları meydana gelebilir, bu da devamlı kullanıma geçildiğinde balans sorunu yaratabilir. Bu nedenle araçların ayda en az bir kere çalıştırılıp hareket ettirilmesini tavsiye ederiz.

Diş derinliği de güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Diş derinliğinin yasal zorunluluklara uyması için 1.6 mm’den az olmaması gerekir. Yasal diş derinliğinin altına inmiş lastikler, kesinlikle kullanılmamalıdır. Lastikleriniz için yapacağınız basit bir inceleme ile mevcut deformasyonları fark edebilirsiniz.



Mevsime uygun lastik kullanımı da yol güvenliği için önem taşır. Park halindeki aracınızda kış lastikleri varsa, hava sıcaklığının +7°C üzerinde seyrettiği bölgelerde yola çıkmaya başlanan günlerde, önce yaz lastiğine geçiş yapılması gerekir. Bu esnada, aynı aks üzerine farklı yapı, desen ve ebattaki lastikler de takılmamalıdır.

Goodyear hakkında:

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 21 ülkede 47 fabrikası, ABD ve Lüksemburg’da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 63.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 2.000’e yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir. İstanbul Sanayi Odası’nın sıralamasında Türkiye’nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasındadır. Hisseleri Borsa İstanbul’da “GOODY” sembolüyle işlem gören Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.