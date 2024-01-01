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Araç sahiplerine ‘kış bakımı’ uyarıları

Yol ve yolcu güvenliği için aracın kış şartlarına hazırlanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, özellikle akü bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

01 Ocak 2024 Pazartesi 19:41
Araç sahiplerine ‘kış bakımı’ uyarıları






Araç sahiplerine ‘kış bakımı’ uyarıları

Kış soğuklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle birlikte araçlar için bakım dönemi başlıyor. Yol ve yolcu güvenliği için aracın kış şartlarına hazırlanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, özellikle akü bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Soğuk hava, yağmur ve kar yağışları ile birlikte güvenli bir yolculuk için aracın teknolojisine ve elektriksel donanımına uygun akünün kullanılması ve bakımının yaptırılması gerekiyor. AKO Grup bünyesinde ye alan AKO Akü kış bakımı yaptırılan akülerin hem akü ömrü hem de aracın performansı korunduğunu belirtiyor.

“Soğuk havalarda akünün içindeki sıvının donma riski bulunuyor”

Düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj basmaya olumsuz etkileri olduğunu belirten AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, Akülerin bakımı zamanında yaptırılmazsa aracın marş motoru, ateşleme sistemi, far gibi elektrik ile çalışan fonksiyonlarında aksama olabilir. Özellikle çok soğuk havalarda akünün içindeki sıvının (elektrolit) donma riski vardır. Şarjı tam dolu bir akü -70 derecelere kadar dayanırken boşalmış bir akü -5 derecelerde donmaya başlayabilir. Bu nedenle soğuk havalarda akü bakımının yapılması ve akünün şarjlı halde bulunması çok önemlidir. Özellikle, zaman içerisinde oksitlenerek elektrik akımını engelleyen kutup başlarının temizliğinden mutlaka emin olunmalı. Eğer kutup başları temiz değilse,  marş motoru ile diğer aksamlar çalışamaz hale gelir” dedi. 

Yıllık 5 milyon üretim kapasitesi

Dr. Hulki Büyükkalender, sözlerine şöyle devam etti; “Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla üretilen Turbo Akü, sahip oldukları Matrix Press (Punch) teknolojisi sayesinde, kışın bakım gerektirmiyor, çok düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre daha fazla yüksek performans veriyor; dahası, yakıt tasarrufuna da katkıda bulunuyor.”

Turbo Akü ve Petlas Akü markalarıyla hızla büyümesini sürdüren AKO Akü, yıllık 5 milyon üretim kapasitesi ile satışının yüzde 71’ini Avrupa ve Amerika kıtalarına yaptığı ihracatı oluşturuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kış Bakımı
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