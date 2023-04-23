Araç Satın Almak için Kredi Çekmek Zorunda Kalmayın

Önceleri lüks olarak görülen özel araçlar, günümüzde artık bir ihtiyaç halini almıştır. Özel ihtiyaçlar ya da iş için olsun kendine ait bir aracı bulunanlar her daim avantajlı konumda yer alır. İstenilen zamanda, istenilen güzergah üzerinden, istenilen yere özgürce ulaşım sağlamayı mümkün kılan araçlar farklı fiyat seçenekleriyle de her bütçeye hitap eder.

Farklı bütçelere uygun seçenekler bulmak mümkün olsa bile araç satın almak için belirli bir birikime sahip olmak gerekir. Yeterli birikimi olmayanlar araç satın almak için kredi çekme opsiyonunu düşünebilir. Ancak birçok dezavantaj barındıran kredi olanaklarına başvurmak yerine ayrıcalıklı imkanlarıyla öne çıkan tasarruf finansmanını tercih etmek ileride sıkıntı yaşamanın önüne geçer.

Kredi çekmeden araba almak mümkün müdür?” sorusuna yanıt oluşturan tasarruf finansman yöntemi her şeyden önce kredi çekerek yüksek faiz ödemek istemeyenlere çözüm sunar. Banka kredisi çekildiğinde devreye giren ve neredeyse ikinci bir araç bedeli kadar geri ödeme yapmayı gerektiren yüksek faiz oranları tasarruf finansman yönteminde bulunmamaktadır.

Faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran tasarruf finansman yönteminde taşıt kredisi çekilirken şart koşulan araç yaş sınırı da bulunmamaktadır. Böylelikle ikinci el araç alımı için gereken finansmana araç yaş sınırına takılmadan sahip olabilmek mümkün hale gelir.

Taşıt kredileri aracın bedelinin sadece %70’ini karşılarken tasarruf finansman yöntemi aracın bedelinin tamamını eksiksiz bir şekilde karşılar. Bu sayede hiç birikimi olmayanlar da peşinat ödemeden diledikleri aracı satın alabilir.



Taşıt ya da ihtiyaç kredisi başvurusu sırasında banka tarafından talep edilen evraklar tasarruf finansman yönteminde istenmemektedir. Evrakların yanı sıra kredi çekebilmenin öncelikli şartı olarak istenen kredi notu da tasarruf finansmanında talep edilmemektedir.



Tasarruf Finansman Yöntemi ile Kredisiz Araç Sahibi Olun

Kredisiz araba alma imkanı sunan Tasarruf Finansman Şirketi Katılımevim ile dilediğiniz model ve marka sıfır ya da ikinci el aracı satın alabilirsiniz. İkinci el araçlarda yaş sınırlaması getirmeden finansman sağlayan Katılımevim faiz, peşinat, ek masraf ve kredi notu gibi taleplerde de bulunmamaktadır. BDDK lisansına sahip olan Katılımevim birikimlerinizi de güvence altına alır.

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