Araç yıkarken bu ipuçlarına dikkat!

Araç Yıkarken Bu İpuçlarına Dikkat!

Arabanızı doğru şekilde yıkamak ve düzenli bakımını yapmak, hem görünümünü hem de performansını uzun süre koruması açısından önemli. Fakat araç yıkarken kaliteli malzemeler kullanmak ve dikkat edilmesi gereken bazı noktaları atlamamak gerekiyor.

İşte aracınızı doğru bir şekilde yıkamak için size yardımcı olacak ipuçları:

Güneşli Hava Değil, Gölgeli Alan: Arabanızı yıkamak için güneşli bir hava seçmek çekici gelebilir, ancak bu durum sabun ve suyun araç yüzeyinde kurumasına neden olabilir. Böylece aracınızın üzerinde lekeler ve izler oluşabilir. Mümkünse gölgeli bir alanda aracınızı yıkamayı tercih edin.

Üstten Aşağı Yıkama: Arabanızı yıkarken üstten aşağı doğru hareket edin. Bu şekilde, alt kısımların kirli suyla tekrar kirletilmesini önleyebilirsiniz.

Doğru Yıkama Malzemeleri: Arabanızı yıkarken kullanacağınız malzemelerin kaliteli ve aracınıza uygun olması önemlidir. Yüksek kaliteli araç şampuanı, mikrofiber bezler ve yumuşak bir fırça kullanarak aracınızın yüzeyini çizmeden temizleyebilirsiniz.

, derinlemesine temizlik sağlarken, araçların boya ve kaplaması üzerinde herhangi bir iz, leke, çizik oluşturmuyor. Düzenli bakım ve temizlik ile araçların boyası uzun ömürlü hale gelirken, parlaklığı da uzun vadede korunuyor.

Lastik ve Jant Temizliği: Arabanızı yıkarken lastik ve jantları da unutmayın. Özel bir lastik ve jant temizleyici kullanarak bu bölgeleri iyice temizleyin ve parlak bir görünüm elde edin.

Expert by Fakir Lastik Temizleyici ve Parlatıcı geliştirilmiş formülü ile lastiklere siyah, parlak ve ıslak bir görünüm kazandırıyor. Ürün, uzun süreli yeni görünüm kazanan lastiklerde, güneş ve UV ışınları nedeniyle oluşan çatlak ve kurulukları engelliyor. Tozlanma ve kirlenmeyi geciktiriyor.

Özel formüllü Expert by Fakir Jant Temizleyici, araç jantından kir, fren tozu ve yağın çıkarılması için özel olarak formüle edilmiştir. Her türlü çelik alaşımlı jantlarda gönül rahatlığı ile kullanılabiliyor. Fren balata tozları, yağ lekeleri ve yol atıklarının temizlenmesinde etkin rol oynuyor. Ayrıca jantların ilk günkü gibi yeni görünmesini sağlıyor.

İç Temizlik: Arabanızın içini de düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Tozları alın, döşemeleri vakumlayın, iç yüzeyleri ve torpidoyu detaylı şekilde temizleyin. Bu, aracınızın içinde daha sağlıklı bir ortam oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Araç içi temizlikte de profesyonel çözümler sunan Expert by Fakir ürünleri, araç içerisindeki kumaş, deri döşemeler, halılar ve plastik akşamlarda derinlemesine hijyen sağlıyor. Torpido gibi plastik, vinil, kauçuk alanlarda da torpido temizleyici ile tozdan, kirden eser kalmıyor. Ayrıca araç içi temizleyiciler araç içerisinde oluşabilecek kötü kokuları da önlüyor.

Kurulama: Arabanızı yıkadıktan sonra iyice durulayın ve kurulayın. Islak kalan yüzeylerde su lekeleri oluşabilir, bu nedenle aracınızın her yerini kurulamaya özen gösterin.