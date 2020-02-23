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Audi’de robot ve insan birlikte çalışacak

Audi, İsveçli iletişim devi Ericsson ile birlikte üretim merkezlerinde insan ve robotların birlikte daha rahat ve verimli çalışmaları için iş birliği yapıyor. 

23 Şubat 2020 Pazar 15:54
Audi’de robot ve insan birlikte çalışacak

 Audi’de robot ve insan birlikte çalışacak

   Audi, İsveçli iletişim devi Ericsson ile birlikte üretim merkezlerinde insan ve robotların birlikte daha rahat ve verimli çalışmaları için iş birliği yapıyor. Audi ve Ericsson otomotiv üretiminde insan ve robotların güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için iş birliğine gitti. Pilot projede kullanılan robot, 5G altyapısı sayesinde insanlar ile güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Üretimde 5G altyapısının kullanılması robotların üzerindeki sensörlerin daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde iletişim kurmasını sağladığı için, güvenliği artırıyor. 

   Audi ve Ericsson’un ilk projesi, Audi araçların direksiyonlarına hava yastığını yerleştiren bir robot geliştirmek oldu. Robotun üzerindeki sensörler çevresinde bir güvenlik alanı yaratıyor. Bu alana herhangi bir insan veya insan uzvu temas ettiğinde sensörler bunu hızlıca algılıyor.5G’nin sağladığı hızlı ve yüksek frekanslı iletişim sayesinde, robot 1 milisaniye gibi kısa bir süre içinde durabiliyor. 

   5G teknolojisinin insan ile robot arasındaki etkileşimi artırdığını ve işbirliğini kolaylaştırdığını söyleyen Audi Otomasyon Teknolojisi Lideri Arjen Kreis, “5G teknolojisinin üretimde kullanımı ise bize robotlar ile insanların güvenli bir şekilde çalışabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Audi
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