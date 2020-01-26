Audi’den İzmir’e Nefes Aldıracak Proje

Audi Yetkili Satıcısı Eröz Otomotiv, İzmir’de özel bir farkındalık çalışmasına imza attı. 2019 Ağustos ayında İzmir’de yaşanan Orman yangını sonrasında harekete geçen Eröz Otomotiv yetkilileri, çalışanların bireysel katılımlarla da desteklediği ‘Nefes Aldıran Yollar Projesi’ ile İzmir’in dağlarını tekrar yeşillendirmek için çalışma başlattı.

Audi Yetkili Satıcısı Eröz, Ege Orman Vakfı ile İzmir’in bugününe ve geleceğine nefes olacak bir projeye imza atıyor. ‘Nefes Aldıran Yollar Projesi’ ile çalışanlarının da katkılarıyla İzmir Torbalı bölgesinde 5 bin ağaçlık Eröz Audi Ormanı kurulması için çalışma başlattı.

Audi Pazarlama Müdürü Mustafa Murat Uluer, “Audi Türkiye olarak, stratejimizi ve vizyonumuzu “iyi kalpli marka” olarak belirledik. Vizyonumuzun tüm paydaşlarımız tarafından sahiplenilerek bu strateji odağında projeler üretmesini destekliyoruz. Nefes Aldıran Yollar Projesi “iyi kalpli marka” vizyonumuzu birebir yansıtıyor. Audi olarak, topluma değer katacak sosyal sorumluluk projelerimizin sürdürülebilir olması öncelikli hedeflerimiz arasındadır” şeklinde belirtti.