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Audi’nin robotik kıyafeti Skelex 360 Türkiye’de

Audi Yetkili Servisi Doğuş Oto Maslak’ta test edilen ergonomik güç destek sistemi çalışanların vücutlarının dış destek yapılarını ve eklemlerini korurken, baş üstü mesafedeki işleri yaparken daha rahat çalışmalarına destek veriyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 18:06
Audi’nin robotik kıyafeti Skelex 360 Türkiye’de

Audi’nin robotik kıyafeti Skelex 360 Türkiye’de!
 

Audi AG’nin Ingolstadt’taki fabrikasında çalışma şartlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla kullanılmaya başlanan ergonomik güç destek sistemi, Doğuş Otomotiv-Audi tarafından Türkiye’de pilot proje kapsamında kullanılmaya başlandı. Testler başarılı olursa, ülke genelindeki Audi Yetkili Servisleri’nde kullanılacak.

Audi Yetkili Servisi Doğuş Oto Maslak’ta test edilen ergonomik güç destek sistemi çalışanların vücutlarının dış destek yapılarını ve eklemlerini korurken, baş üstü mesafedeki işleri yaparken daha rahat çalışmalarına destek veriyor.
 

Audi’nin ilk olarak Almanya’nın Ingolstadt’taki üretim merkezinde 60 çalışan tarafından test edilen ergonomik güç destek sistemi, kısa bir süre sonra Türkiye’de Doğuş Otomotiv-Audi Yetkili Servis’inde de test edilmeye başlandı.

Doğuş Otomotiv-Audi tarafından Doğuş Oto Maslak’ta Yetkili Servisi’nde teknisyenlere test ettirilen kıyafet, çalışma sırasında teknisyenlerin azami derecede ihtiyacı olan ergonomiyi sağlarken, hareket serbestliği ve kolaylığı da getiriyor.

Skelex firması tarafından tasarlanan Skelex 360, bir sırt çantası gibi taşınabiliyor ve giyildiğinde kalçaların etrafındaki bir kemerle sabitleniyor. Bu dış kıyafet, kullanıcısının kafa üstü mesafelerdeki işlerde kolları ve kol eklemlerini desteklediği gibi kola yüklenen ağırlığın büyük bölümünü, destek yapıları aracılığıyla kalçalara iletiyor. Böylece teknisyenlerin kollarına ve eklemlerine düşen ağırlık azaltılmış oluyor.

Ergonomik güç destek sisteminin çalışan rahatını ve verimliliği istenilen seviyelere ulaşıldığına karar verilirse, Türkiye genelindeki Audi Yetkili Servislerinde de kullanılmasına başlanacak.

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