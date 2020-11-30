Autogong Darüşşafaka iş birliği

7 yıldır otomotiv ihalesi sektörüe yönelik iş alanlarında hizmet veren Telli Grup markası Autogong, Darüşşafaka’nın BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) eğitmenleriyle özel geliştirdiği “Yapay Zeka- Derin Öğrenme Eğitim Projesine” destek vererek öğrencilerin yapay zeka odaklı programlama eğitimi almalarını sağlıyor.

Sigorta, otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren ve faizsiz finansman yöntemiyle tüm gelir gruplarındaki vatandaşa hizmet sunun Telli Grup, Autogong markasıyla ülkemizin geleceği öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak ve onların hayallerindeki geleceğe kavuşmalarına destek olmak için Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile iş birliğine başladı. Telli Grup, Darüşşafaka Cemiyeti ile yaptığı iş birliği uyarınca; “Yapay Zeka-Derin Öğrenme Eğitim Projesi”ne kapsamınca 20 öğrencinin yapay zeka odaklı programlama eğitimi almasını sağlıyor.

Eğitime katkıda bulunma hedefiyle Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile “Yapay Zeka-Derin Öğrenme Eğitim Projesi”nin parçası olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Telli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, ülkenin aydınlık geleceğini yaratmada eğitimi en önemli sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini ifade etti. Telli, “Globalleşen dünyada dijital dönüşüm kaçınılmaz. Derin Öğrenme, Analitik Düşünme ve Büyük Datayı Analiz Etme eğitimleri de 21. yüzyılın yeteneklerine sahip gençler yetiştirmek için çok önemli. Bu programa destek olmaktan ve ülkemizin geleceği gençlerimize katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

ise; “Darüşşafaka olarak ülkemizin dört bir köşesinden gelen öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, araştıran, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumlu, lider bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların, 21. yüzyılın becerilerine sahip gençler olarak hayata atılmaları için her türlü imkânı sunma gayreti içindeyiz. Bu gayretimize ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin önemine inanan kurumlarımızın desteği de büyük güç katıyor.” diye konuştu.

Autogong Hakkında;

1989 yılında faaliyetine başlayan Autogong, Telli Grup, sigorta ve otomotiv sektörlerine yönelik iş alanlarında hizmet vermeye başlamış ve yılda 10.000 den fazla aracın toplu alımını gerçekleştirdiği Aksam Otomotiv’i kurmuştur. 2013 yılında kurmuş olduğu Autogong ile sigorta şirketleri, filo kiralama şirketleri, son tüketici, servisler, otomotiv satıcıları ve Eksperlere destek olarak yılda 25.000 aracın online ihale portalında satışına aracılık sağlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde bu adedin yıllık 50.000 olmuştur.

Darüşşafaka Hakkında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirmenmiş 1.000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye, 2019’da 9.54’e, 2020’de 9,63’e yükseltmiştir.