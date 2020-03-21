Avec Rent A Car'da Günlük Araç Kiralama

Günlük araç kiralama hizmetinin yaygın bir müşteri ağı bulunmaktadır. Bu ağı kuran filolar müşteri hizmetine çok önem vermektedir. Araçları tercih eden müşterilerin kesintisiz ve sorunsuz bir hizmet almasını amaçlarlar. Kurumsal bir hale gelen firmalar ödeme konusunda da müşterilerine yardımcı olurlar.

Günlük araç kiralama ile araç kiralayarak şehrin kalabalığından uzaklaşabilir, gittiğiniz şehri daha ayrıntılı bir şekilde gezebilirsiniz. Aracı bütçenize ve zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Vites koltuk sayısı ve yakıt türüne göre tercihte bulunabilirsiniz. Bu seçenek tercih edeceğiniz aracın fiyatını etkilemektedir.

Avec Rent A Car İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Edremit-Balıkesir, Çanakkale, Muğla ve Trabzon’da yer alan 14 ofisiyle misafirlerine iş gezisi, tatil vb. kaynaklı günlük araç kiralama ihtiyaçları için geniş araç filosuyla en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Avec Rent A Car ‘Gümüş İyon Bakteri Temizliği’nin yanı sıra Mobil Wifi, çocuk koltuğu, ücretsiz müşteri ikram kiti, boyama kitabı ve kuru kutu boyama kalemi gibi seyahatlerinizi daha keyifli kılan farklı hizmetlerde sunmaktadır. Günlük araç kiralama işleriniz için tercih edebileceğiniz en iyi markalardan biri Avec Rent A Car'dır.

Otomobil Kiralama İle Ulaşım Derdine Son

Otomobil kiralama hizmeti almak istiyorsanız firmamız için bazı koşulları taşımanız gerekiyor. İlk olarak kullanmak istediğiniz aracın ürüne göre belirli bir yaşı doldurmalı ve ehliyet süresini sağlamış olmanız gerekmektedir. Firmamızın bünyesinde 4 adet farklı sınıflarda araçlar bulunmaktadır. Araçların segmentine göre 1 – 2 – 3- 4 ya da 5 yıllık ehliyet sürenizin olması gerekmektedir.

Uzun vadede otomobil kiralamak sizin işinizi daha fazla görecekse mini sigorta paketleriyle hem işlerinizi halledebilir hem de araçların güvenliğini sağlayabilirsiniz. Avec yaygın servis ağı sayesinde Türkiye’nin 14 noktasında hizmet vermektedir. Farklı modellere ve özelliklere sahip olan araçlar için firmamızdan almış olduğunuz profesyonel hizmetler sayesinde artık seyahatleriniz çok daha kolay bir hal alacak. Araçların rutin kontrolleri düzenli olarak yapılmakta ve sizlere şekilde teslim edilmektedir. Günlük olarak en az 24 saat aylık ise en az 30 gündür. Tercih ettiğiniz araçların kilometresine göre ayrı fiyatlandırma yapılmaktadır. Günlük 400 km olan araçların aylık en fazla 4000 km yapması gerekmektedir. Aracı teslim ettiğinizde size belirtilenden daha fazla km yaptıysanız bu durumda km başına belirtilen ücretleri ödemeniz gerekecektir.

Günlük araç kiralama ve rent a car ihtiyaçlarınız için https://www.avecrentacar.com/ adresiniz ziyaret edebilir ve birbirinden kaliteli araçları uygun fiyatlarla kiralayabilirsiniz.

Araba Kiralama: Avec Rent a Car Farkıyla!

Araba kiralama hizmetini kredi kartınızla ödeyebilirsiniz. Aracınızı kiraladığınızda fisin 5 km uzaklığında bulunan noktalardan aracı ücretsiz teslim alabilir ya da teslim edebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz konum ofise 40 km’den daha uzaksa bu durumda teslim ya da alma hizmet verilmemektedir. Ofisimize giderek, aracınızı kendiniz teslim alabilirsiniz. Araçların bu dönemde bütün ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullandığımız ürünler olması, araba kiralama firmalarının önemini bir kere daha ortaya koydu.

Avec Rent a Car olarak firmamız gelişmiş araç filosu ve deneyimli personelleriyle, müşterilerine en profesyonel araba kiralama hizmetini sunmaktadır. Her geçen gün kendini geliştiren firmamız sayesinde güvenli yolculuklara dilediğiniz zaman çıkabilirsiniz. 14 ilde hizmet veren Avec için şu illeri tercih edebilirsiniz:

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla Bodrum, Balıkesir, Dalaman, Trabzon, Çanakkale. Bu illerin havalimanlarında ve şehir ofislerinden araba kiralama hizmeti alabilirsiniz. Eğer araçlarınızın geldiğiniz zaman hazır olmasını istiyorsanız, 444 05 56 numaralı telefon numaralarından bizlere ulaşabilir, gerekli bilgileri alabilirsiniz. Belirtilen illerden temin ettiğiniz araçlarla, Türkiye’nin her bölgesine gidebilir, belirttiğiniz süre içerisinde araçlarınızı teslim edebilirsiniz. Aracı kullandığınız süre boyunca hırsızlık ve çalıntı gibi olumsuzluk durumlarıyla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almanız gerekmektedir. Aracınız kapalı ve kilitli olarak park edilmeli, önemli belgeleri yanınızdan ayırmamanız gerekmektedir. Aracınızı firmamızdan teslim ederken aracın ruhsat ve anahtarlarını iade etmelisiniz.

Aylık Araç Kiralama Avantajı

Aylık araç kiralama hizmeti aldığınızda bazı avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Her şeyden önce kask MTV ya da trafik sigortası kesinlikle ödemiyorsunuz. Eğer araç kendinizin olursa gerekli bakımları yaptırmadan trafiğe çıkmamanız gerekiyor. Ancak aylık araç kiralama hizmeti sayesinde aylık olarak kiraların araçların bakımları hizmet aldığınız firmalar tarafından yapılmaktadır. Lastik değişimleri bakım işlemleri ve gerekli olan durumlarda da hasar tamirleri yapılmaktadır.

Tahmin edebileceğiniz gibi aylık araç kiralama hizmetine ani durumlarda ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle ani iş seyahatlerinizde ve aciliyet durumlarında tercih edebileceğiniz aylık araç kiralaması sayesinde ülke içerisinde gidebileceğiniz yer sınırlaması bulunmamaktadır.

Avec Rent a Car olarak, aylık araç kiralama seçeneğinde de elbette güvenilir, rahat, konforlu ve uygun fiyatlı sunulan hizmetlerimizle müşterilerimizin en kaliteli hizmeti alması amaçlanmaktadır.

Filo Kiralama Seçeneği

Ayrıca, filo kiralama hizmetini de belirli bir süre için tercih ederek avantajlı bir konuma geçebilirsiniz. Günümüzde bu hizmeti hem bireysel hem de kurumsal olarak kullanan pek çok kişi bulunmaktadır. Filo kiralama ile bu hizmeti çoğul olarak da alabilirsiniz. Bu şekilde daha uygun maliyetlerle araçlarınızı tedarik edebilirsiniz. Zamandan ve maliyetten tasarruf etmenize yardımcı olacak bu hizmete Avec Rent a Car farkıyla ulaşabilirsiniz. Kiraladığınız aracınızla işiniz henüz bitmediyse, aracınızın süresini uzatabilirsiniz. Ancak bunun için en az 24 saat önce ofisimize haber vermeniz gerekmektedir. Ofisimizin onayı doğrultusunda aracın kiralama ücreti kullanıcıdan tahsil edilerek kiralama işlemi tamamlanmaktadır.

Araç kiraladığınızda ödeme türünü aracınızın kilometresine ya da aylık kiralama süresine göre belirleyebilirsiniz. Araç kiralamanın araç satın almaktan daha karlı bir duruma geldiği bu dönemde sizler de Avec Rent a Car sayesinde ihtiyacınıza göre araç kiralayabilirsiniz.