AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası devam ediyor

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 2. Ayağı 17-18 Temmuz tarihlerinde kısa adı BOSSEK olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Gemlik Belediyesi katkılarıyla Bursa Şahintepe parkurunda organize edildi. 4 ayrı kategoride 34 sporcunun mücadele ettiği organizasyon Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın da katıldıkları start seremonisi lie başladı.Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen yarış sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini Kumla İskelesi’nde düzenlenen törenle aldı.





7.20 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Bursalı sporcu Taner Oruç Citroen Saxo VTS ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu ve üçüncülüğü de Citroen Saxo VTS ile genç sporcu Berat Berke Yavuz kazandı. Kategori 2’de Ford Fiesta R2 ile bir diğer Bursalı sporcu Burak Başlık zafere ulaşırken, aynı zamanda da 04:22.08 ile en iyi zamanın sahibi oldu. Fiat Palio ile kadın pilot Sevcan Sağıroğlu bu kategoride ikincilik kürsüsüne çıkarken, Hakan Yuva, Süleyman Yanar ve Serdar Canbek finişe ulaşamayan isimler oldular. Kategori 3’te iki yıl aradan sonra parkurlara dönen İzmirli Murat Soyçopur Renault Clio R3 ile en hızlı isim olurken, Ford Fiesta ST ile Burak Akın ikinci ve Renault Sport Clio ile Bahadır Sevinç de üçüncü olarak podyum yaptılar. Bu kategorinin iddalı isimleri Refik Bozkurt cumartesi antrenmanlarda yoldan çıkarak, İsmet Toktaş ve Nizamettin Kaynak ise ilk çıkışta mekanik arıza nedeniyle yarışa erken veda etmek zorunda kaldı. Kategori 4’de Cem Yalın Mitsubishi Lancer EVO IX ile ilk sırayı elde ederken, yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile Ayhan Germirli ikinciliği ve Erol Akbaş da üçüncülüğü kazandılar. Yarışın takımlar birincisi ise 5 sporcuyla mücadele eden GP Garage oldu.





Mahalli klasmanda ise Kategori 1’debirinci,ikinci, Kategori 2’debirinci olarak podyumu paylaşan sporcular oldular. Kategori 3’tebirincilik kupasını kaldırırken,ikinci veüçüncü ve Kategori 4’debirinci,ikinci veda üçüncü sırada yer aldılar.’nın üçüncü yarışı, 31 Temmuz - 01 Ağustos tarihlerindetarafından Şile’de Darlık parkurunda organize edilecek.