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Aydın'da neler oluyor | Başkan Özlem Çerçioğlu'na mektuplu kumpas

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, belediye çalışanlarının isimlerini kullanarak kurulan kumpası Aydın polisi ortaya çıkardı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:55
Aydın'da neler oluyor | Başkan Özlem Çerçioğlu'na mektuplu kumpas

Aydın'da neler oluyor | Başkan Özlem Çerçioğlu'na mektuplu kumpas

Aydın’da iki kişi, belediye çalışanının kimlik bilgilerini kullanıp savcıya ve valiye Çerçioğlu aleyhinde mektup gönderdi. Gerçeği polis ortaya çıkardı. CHP, “Bu FETÖ’vari kumpastır. Suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Aydın’da gazetecilik yapan E.A. ve M.A. isimli iki kardeşin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu’na, valilik ve savcılığa gönderilen sahte mektuplarla kumpas kurmaya çalıştığı iddia edildi. Kumpas, Emniyet’in yaptığı incelemeyle ortaya çıktı. Aydın’ı karıştıran olayların ayrıntısını CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır anlattı. 

MEKTUP YAZMIŞLAR  

Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 30 yıllık personeli H. K’nin kimlik bilgilerinin kentte gazetecilik yapan E.A. ve M.A. isimli iki kardeş tarafından ele geçirildiğini, bu bilgilerle Çerçioğlu aleyhinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Cumhuriyet Başsavcısı’na mektup gönderildiğini tespit ettiklerini söyledi. Sahte mektupları itfaiye personeli H.K’nin cep telefonuna gelen mesajla öğrendiklerini belirten Çankır, şu ifadeleri kullandı: “17 Aralık 2021’de H.K’nin cep telefonuna PTT’den bir gönderiyle ilgili bilgilendirme mesajı geliyor. Devlet memuru olan H.K., bunun üzerine PTT Başmüdürlüğü’ne giderek yetkililer ile görüşüyor ve herhangi bir gönderisinin olmadığını bildiriyor. Emniyet’in yaptığı takip ve incelemede postayı bir kadının gönderdiği tespit ediliyor.”

GAZETE ÇALIŞANI ÇIKTI 

Sahte kimlikle gönderilen mektupların bir televizyon kanalında okunduğunu aktaran Çankır, “E.A. isimli gazeteci, kendisine bir mektup geldiğini, aynı mektubun vali ve savcıya da gönderildiğini ifade ediyor. Çerçioğlu ve itfaiye dairesi ile ilgili iftira ve karalama dolu sözde mektubu yayımlıyor. PTT’den H.K. adına mektubu gönderen kişinin, E.A. ve M.A. isimli iki kardeşin sahibi oldukları gazetenin çalışanı Y.Ü. olduğu tespit ediliyor” diye konuştu. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Çankır, başkan Özlem Çerçioğlu’na kumpas kurulmaya çalışıldığını belirterek, şunları söyledi: 

"PEŞİNİ BIRAKMAYIZ"

“Kendilerinin göndermiş oldukları mektupla, kamuoyu ve devletimizin kurumlarını kandırmaya çalışarak tam bir FETÖ’vari operasyon yapıldığı anlaşılmaktadır. Burada önemli bir husus da E.A’nın bu kişisel verileri nasıl ve kimler vasıtasıyla elde ettiğidir. Belediye çalışanı, bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu olayın peşini bırakmayacağız.” 

"İŞ YARGIDA"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “FETÖ’vari kumpaslar, pusular devam etmektedir. İş yargıya intikal ettiği için daha fazla konuşmayı doğru bulmuyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak konuyu takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Aydınözlem çerçi
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