BMW, Cenevre Otomobil Fuarı’nı Elektriklendirecek

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Plug-in hybrid model yelpazesini genişleterek elektrikli otomobil atağını sürdürüyor. BMW, 2020 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Yeni 3 BMW Serisi’ne ekleyeceği 3 plug-in hybrid motorun yanı sıra BMW iX3’ün de plug-in hybrid versiyonunu tanıtacak. Tamamen elektrikli BMW iX3'ün üretimi 2020'nin sonundan önce başlayacak, bunu ertesi yıl BMW i4 ve BMW iNEXT izleyecek.

Tek Bir Modelde Tüm Motor Seçeneklerini Sunan Tek Marka

BMW iX3 ile birlikte, verimli benzinli ve dizel motorların yanında plug-in hybrid ve tamamen elektrikli motor seçenekleri de sunacak olan BMW, tüm motor çeşitlerini tek bir modelde sunan ilk marka olacak. BMW, sunulan motor çeşitliliğini Yeni 3 Serisi’nde de artırmayı hedefliyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkacak olan Yeni BMW 330e Touring, 100 kilometrede ortalama 1.7 litrelik yakıt tüketimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni BMW 330e Touring, sadece elektrik motoruyla 55-68 kilometrelik menzile de ulaşabiliyor.

Yeni BMW 330e Touring’de 2.0 litrelik 4 silindirli benzinli motoru ile 8 ileri Steptronic şanzımana entegre edilmiş bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor 252 bg'lik bir güç sağlıyor. Özellikle ağır yükler altında, standart XtraBoost ile 10 saniyeye kadar sağlanan 40 bg ile güç 292 bg'ye yükseltilebiliyor. Sunulan maksimum tork ise 420 Nm.

Mild Hybrid BMW M340d xDrive Sedan ve BMW M340d xDrive Touring'in Dünya Prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarı’nda Yapılacak

Yeni BMW 3 Serisi model serisine eklenen BMW M340d xDrive Sedan ve Touring, ilham veren sürüş dinamikleri ve etkileyici verimlilikleriyle Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Yeni BMW M340d xDrive Sedan ve Yeni BMW M340d xDrive Touring'in benzersiz özellikleri, 3,0 litrelik sıralı 6 silindirli dizel motordan ve 48 voltluk marş jeneratörüne sahip mild hybrid teknolojiden kaynaklanıyor. BMW TwinPower Turbo Teknolojisine sahip yeni geliştirilen dizel motor 340 bg'lik maksimum güç ve maksimum 700 Nm tork sunuyor. Bu etkileyici güç 48 volt marş jeneratörü tarafından destekleniyor. Ortaya çıkan ek 11 bg güç, dinamik sürüş koşullarında güç dağıtımını destekliyor. Buna ek olarak, marş jeneratörü sürüş sırasında yanmalı motoru da destekliyor. Bu motor teknolojisi mümkün olduğunca hafif yapısıyla performansın yanında yakıt tüketimini de azaltıyor.

BMW’nin İlk Tam Elektrikli Gran Coupe’si Cenevre’de Sahneye Çıkıyor

BMW, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk tam elektrikli Gran Coupe modelinin konseptin de sahneye çıkaracak. BMW Concept i4, sıfır emisyon üretirken aynı zamanda BMW’nin dinamik sürüş özelliklerini modern, zarif ve sportif bir tasarımla birleştiriyor.

E-mobilite alanında öncü bir rol üstlenen ve bugüne kadar 500 binden fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren BMW Group dünya çapında yüzde 7, Avrupa'da yüzde 14, Almanya'da ise yüzde 24 pazar payı ile açık ara lider konumda bulunuyor. Yalnızca 2019 yılında BMW ve MINI markalarıyla 146 bine yakın elektrikli ve plug-in hybrid otomobil satan BMW Group, 2021 yılı sonuna kadar elektrikle çalışan bir milyondan fazla otomobile sahip olmayı hedefliyor. Bununla birlikte ürün yelpazesini de 2023 yılına kadar 25 yeni elektrikli modeli içerecek şekilde genişletmeyi planlayan BMW Group, bunların yarısından fazlasının tamamen elektrikli model olmasını hedefliyor.

BMW Group, 3 Mart 2020'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk saf elektrikli Gran Coupe'yi tanıtacak. BMW Concept i4, Sheer Driving Pleasure'da yeni bir dönemi müjdeliyor; BMW'nin meşhur dinamik mükemmeliyetine yepyeni bir bakış kazandırıyor ve modern, zarif ve sportif bir tasarımı dört kapılı Gran Coupe'nin ferahlığı ve pratikliği ile birleştiriyor - hepsi sıfır yerel emisyon üretirken.