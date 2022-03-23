BMW Group 2021 Yılını Rekorlarla Tamamladı

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları zengine yaradı. Lüks araç satışında rekor kıran BMW Türkiye Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği; BMW, BMW Motorrad ve MINI markalarını bünyesini barındıran BMW Group, 2021 yılı finansal sonuçlarını, gelecek hedeflerini ve yeni iş birliklerini açıkladı. Otomotiv endüstrisini derinden etkileyen çip krizine rağmen rekor sayıda teslimat gerçekleştiren BMW Group premium segmentteki liderliğini güçlendirdi.

BMW Group, pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021’de, küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve piyasalarda oluşan resesyona rağmen satış adetlerini yüzde 8'in üzerinde artırarak 2 milyon 521 bin 514 yeni aracını yollarla buluşturdu. MINI ve Rolls-Royce satışları 307 bin 724 seviyesinde gerçekleşirken BMW 2 milyon 213 bin 790 aracı sahipleriyle buluşturdu. Yıl boyunca 194 bin 261 motosiklet teslimatı gerçekleştiren BMW Motorrad önceki yıla göre yüzde 14.8 oranında bir artışla yılı kapattı. BMW Motorrad'ın gelirleri ise yüzde 20.3 oranında artarak 2 milyar 748 milyon Euro seviyesine çıktı. BMW Group'un toplam teslimat adetleri içindeki elektrikli otomobil payı da bir önceki döneme göre yükselerek yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti. BMW Group’un vergi öncesi kârı 16 milyar Euro’ya ulaşırken Grubun toplam gelirleri ise bir önceki yıla oranla yüzde 12.4 artarak 111.2 milyar Euro'ya çıktı.

2025 Sonuna Kadar Hedef 2 Milyon Tamamen Elektrikli Otomobil

Artan elektrikli otomobil taleplerine karşı BMW Group, 2025'in sonuna kadar 2 milyon adet tamamen elektrikli otomobili müşterilerine teslim etmeyi hedeflediğini açıkladı. Grup 2030 yılında ise küresel satışlarının yarısının tamamen elektrikli araçlardan oluşmasını planlıyor.

Tamamen elektrikli otomobillerin tercih edilmesinde kritik role sahip olan şarj altyapısının dünya çapında hızla gelişmesi ve hammadde tedarikinde yaşanan problemlerin nasıl şekillendiğine bağlı olarak BMW Group, 2030 yılına kadar yılda 1,5 milyon adeti aşkın tamamen elektrikli otomobil satışına ulaşacağını da belirtti.

Neue Klasse Elektrikli Otomobil Üretim Paradigmasını Değiştirecek

Geliştirilecek yeni teknolojilerle birlikte 2025 yılında elektrik dönüşümünde üçüncü aşamaya geçmeyi planlayan BMW Group, en yeni platformu üzerinde Neue Klasse’yi üretmeye başlayacak. Lansmanı 2025 yılında Macaristan'daki yeni yalın, yeşil ve dijital BMW iFactory'de gerçekleştirecek olan Neue Klasse, 6. nesil aktarma organlarıyla daha düşük maliyetlere daha üstün performans sunacak. Neue Klasse'nin yaratacağı finansal verimlilik tamamen elektrikli otomobillere sahip olma maliyetini de azaltacak.

E-Mobilite ve Dijitalleşmeye Yönelik Yatırımlar Arttı

BMW Group’un 2021 yılı finansal sonuçları, otomotiv endüstrisinin geleceği olan elektrikli mobilite ve dijitalleşme alanlarına ayırılan Ar-Ge harcamalarındaki artışlarla da dikkat çekti. Yeni otomobil platformları, otonom sürüş ve elektrikli otomobil teknolojileri gelişimi için yapılan harcamalar, 2020 yılındaki toplam maliyete oranla yüzde 10.7'lik yükselişle 6.29 milyar Euro seviyesine ulaştı. Gelecek dönemlerde de bu alandaki yatırımların artması bekleniyor.

Otonom Sürüş ve Pil Teknolojilerinde Yeni Ortaklıklar

BMW Group, Catena-X çerçevesinde dünyanın tüm bölgelerindeki en iyi teknoloji firmalarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor. Otomotiv endüstrisinde dengeleri değiştiren emisyon sınırları, elektrikli otomobil üretimine olan talebi hızla artırıyor. Yeni regülasyonlar paralelinde elektrikli mobiliteye olan talebin artması elektrikli otomobillerin kalbini oluşturan batarya gibi bileşenlerin tedarikinde sorunlar yaşanmasına sebep veriyor. BMW Group bu alanda sorun yaşamamak adına katı pil üreticisi Solid Power ile ortaklık yürütüyor.

Otonom sürüş teknolojileri alanında ise yeni yazılımlar geliştirmek için BMW Group, Qualcomm Technologies ve Arriver ile uzun vadeli iş birliğine gidiyor. Bu ortaklıkla grup, Yeni Otomobil Değerlendirme Programı Level 2 ve Level 2+ Sürücü Yardım Sistemlerini kullanıma sunmayı planlıyor. Ayrıca bu iş birlikleriyle grup, Level 3 Yüksek Otomatik Sürüş teknolojilerine kadar otonom sürüş için endüstri lideri yazılım fonksiyonları da geliştirecek.

ALPINA Markası da BMW Group Çatısı Altına Girdi

Mart ayının ilk haftasında BMW Group tarafından yapılan açıklamaya göre, ALPINA markası BMW Group çatısı altına girdi. BMW modellerine yaptığı özel tasarım kişiselleştirmeleri ve motor modifikasyonlarıyla bilinen ALPINA, bunun yanında zengin bir otomotiv geçmişine de sahip.

BMW’nin Yeni Elektriklisi BMW i7 Nisan’da Tanıtılacak

Sıfır emisyonlu mobiliteyi odak noktası belirleyen BMW Group, elektrikli ürün gamında yollarla buluşturduğu en güncel modelleri BMW iX ve BMW i4'e ek olarak bu yıl, tamamen elektrikli otomobillerine bir yenisini daha ekleyecek. Çağın ötesinde donanımları, arka koltukları kullanan yolcular için özel olarak geliştirilen multimedya sistemi ve ileri seviyede otonom sürüş teknolojisiyle segmentinde standartları belirleyecek olan Yeni BMW i7’nin global tanıtımını Nisan ayında gerçekleştirilecek.

BMW'nin tamamen elektrikli yeni modeli BMW i7, markanın kendi bünyesinde geliştirdiği 6. jenerasyon elektrikli sürüş teknolojileriyle birlikte gelen verimliliği ve yüksek menzili bir arada sunacak.

Renk Değiştirebilen BMW Modeli: iX Flow

İlk defa CES 2022'de sergilenen, renk değiştirme yeteneğine sahip BMW iX Flow, online gerçekleştirilen BMW Group toplantısında da yerini aldı. BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Zipse, 2023 ocak ayında gerçekleşecek CES Fuarı’nda 2040 yılındaki bir sonraki mobilite vizyonu olan #NextGen’i ve dijital Vizyon Araçlarını tanıtacaklarının müjdesini verdi. Bu özel modelle birlikte BMW Group, fiziksel araç ve dijital geleceği birleştiren, metaverse deneyimi sunacak.

Lüks Mobilitenin Geleceği

2021'de BMW Group'un merkezi Münih'te gerçekleştirilen IAA Mobility Fuarı'nda tanıtılan, tamamen elektrikli BMW i Vision Circular, 2040'ta kentsel ortamdaki sürdürülebilir ve lüks mobilitenin nasıl görüneceğine dair ileriye dönük bir bakış açısını bünyesinde barındırıyor.

BMW Group, i Vision Circular otomobiliyle otomotiv endüstrisindeki dönüşümün en önemli ayaklarından biri olan döngüselliği ne kadar benimsediğini ve bu konuya ne kadar sahip çıktığını gösteriyor.