BMW Motorrad Motobike İstanbul 2024'te gövde gösterisi



Bölgenin en büyük motosiklet, bisiklet ekipman ve aksesuarları fuarına 6 segmentte 24 farklı model ve toplam 29 motosikletle katılan BMW Motorrad, Yeni CE 02, S 1000 XR ve M 1000 XR modellerini de ilk kez sergiliyor. BMW Motorrad'ın tüm modelleri 5. salondaki standında ziyaret edilebiliyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye'de motosiklet satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 130'un üzerinde artarak 957 bin seviyesine ulaştığını ve fuara gösterilen büyük ilginin de talebin artarak devam edeceğini gösteren önemi bir işaret olduğunu söyledi. Motosikletin şehir içi ulaşımının en önemli unsurlardan biri haline geldiğini belirten Tiftik, "Son yıllarda büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğu, hızlı ulaşım ihtiyacı ve park yeri sorunları özellikle 500cc’ye kadar olan segmentte rekorlar getirdi. Bu talepten elektrikli modeller de payını aldı. 2023 senesinde elektrikli scooter ve motosiklet satışları 173 bin seviyelerine geldi. Bu da toplam satışlar içerisinde yüzde 18'lik bir pay anlamına geliyor. Motosiklet kategorisindeki elektrifikasyon dönüşümü hızının otomobillerden daha hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz BMW Motorrad olarak 2023'ü hedeflerimizin üzerinde bir performansla toplamda 4.628 adet motosiklet satışı ile tamamladık. Bunun üçte birini tamamen elektrikli Maxi Scooter modelimiz BMW CE 04 oluşturdu. Bunu Adventure segmentindeki R 1300 GS, R 1250 GS Adventure ve F 750 GS satışları takip etti. Sport segmentimizdeki çok beğenilen modellerimizden S 1000 RR ve S 1000 XR modelleri de önemli satış adetlerine ulaştı" dedi.

Motosiklet pazarı açısından tarihi bir rekorla kapanan 2023'ün ardından satışların 2024'e de kuvvetli bir başlangıç yaptığını söyleyen Tiftik, "Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artış yaşandı. Motosiklete olan ilgilinin sene boyunca artmaya devam edeceğini ve pazarın milyon eşiğini rahat aşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

BMW Motorrad 6 segmentte 24 farklı model ve toplam 29 motosiklet ile fuara çıkarma yaptı



Motobike İstanbul 2024'ün BMW Motorrad açısından önemini sergiledikleri model çeşitliliğiyle gösterdiklerini söyleyen Tiftik, "Fuar süresince 6 farklı segmentte 24 farklı model ve toplamda 29 motosikletimizi tutkunlarıyla buluşturuyoruz. Bu modellerimiz arasında Türkiye'de ilk defa sergilenen ürünlerimiz de yer alıyor. Urban Mobility segmentinde dengeleri değiştiren radikal tasarımlı ve tamamen elektrikli Yeni BMW CE 02 sergilenirken, Sport segmentinde üstün performansı ve göz alıcı tasarımıyla standartları belirleyen S 1000 XR da Motobike İstanbul 2024'te ilk defa sergilenen modeller arasında yer alıyor. BMW Motorrad markasının tarihindeki üçüncü M modeli olma unvanına sahip M 1000 XR, ilk defa sergilenen motosiklet modelleri arasında dikkat çekiyor. " dedi.

Motobike İstanbul 2024'te Sergilenen BMW Motorrad Modelleri Hakkında



Adventure Segmentinin Yıldızı: Yeni F Serisi

BMW Motorrad'ın Adventure segmentindeki Yeni F Serisi modelleri inovatif teknolojileri, performanslı motorları ve düşük ağırlıklarıyla fark yaratıyor. Rain, Road, Dynamic ve Enduro sürüş modlarını standart olarak sunan Yeni F Serisi modellerinde ABS Pro ve DTC teknolojileri sürüş dinamizmini daha da ileriye taşıyor.

BMW Motorrad'ın sürüş dinamiklerinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olan ve 2018'de ürün gamına giren 853 cc hacmindeki 2 silindirli motor, Yeni F Serisi modellerinde 895 cc olarak revize edildi. Hacmi artan motor bloğu sayesinde Yeni BMW F 900 GS ve F 900 GS Adventure 105 bg güç ile 93 Nm tork değerini sunarken, Yeni F 800 GS ise 87 bg güç ve 91 Nm tork değerleriyle dikkat çekiyor. Yapılan bu değişiklikle Yeni F Serisi'nin etkileyici egzoz sesi daha çekici hale gelirken motor devrinin her aşamasına yayılan yüksek tork değeri motosikleti çok daha kısa sürede hızlandırıyor.

Yeni BMW F 900 GS, modelinin %80’i yeni parçalarla revize edilerek toplam ağırlık önceki modele göre tam 14 kg hafifledi. Yeniden tasarlanarak çelik yerine dayanıklı plastikten üretilen 14,5 litre hacmindeki yakıt tankı 4,5 kg avantaj sağlarken, modelin baştan dizayn edilen arka kısmı da toplam ağırlıktan 2,4 kg tasarruf edilmesine imkan tanıyor. Standart olarak tüm F 900 GS modellerinde sunulan Akrapovic imzalı egzoz ise 1,7 kg daha düşük ağırlığıyla Yeni F 900’ün verimliliğini destekliyor.

Yeni Sürüş Modları ve Geliştirilmiş Çekiş Kontrol Sistemi

Rain Road, Dynamic ve Enduro sürüş modlarını standart olarak sunan Yeni F Serisi modellerde güvenli sürüşün temelinde yer alan Dynamic Traction Control (DTC) ve ABS Pro sistemleri de yer alıyor. Yeni F Serisi modelleri tercih edilen sürüş moduna göre çekiş kontrol sistemini ve motorun tork gücünü konfigüre ediyor.

Showa tarafından geliştirilen ters teleskopik yeni ön süspansiyonlar Yeni F 900 GS’in rafine sürüşüne de katkıda bulunuyor. Off-road kabiliyeti bir önceki nesle göre artırılan Yeni BMW F 900 GS, Enduro Pro donanımında ayarlanabilir titanyum ters teleskopik çatal, tamamen ayarlanabilir ZF&Sachs merkez süspansiyon ve gidonla birlikte M Dayanıklılık zincirini bir arada sunuyor. Yeni F 900 GS ve Yeni F 800 GS'te ise sınıfında fark yaratan Dynamic ESA (Elektronik Ayarlanabilir Süspansiyon) sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.

Aydınlatmalar LED Teknolojisiyle Geliyor

Yeni F Serisi modellerinde standart olarak sunulan LED far sayesinde daha geniş bir görüş mesafesi elde edilirken sürücü de daha kolay fark ediliyor. Yeni BMW F 900 GS, Yeni BMW F 900 GS Adventure ve Yeni BMW F 800 GS'te LED fara ek sinyaller ve diğer aydınlatmalar da aynı teknolojiyi kullanıyor.

Segmentinde Standartları Belirleyen Sporcu: Yeni BMW S 1000 XR

Geliştirilen üst düzey performansı ve ergonomisiyle öne çıkan S 1000 XR, uzun yol sürüşünü sportif dinamikleriyle benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Türkiye’de ilk defa Motobike İstanbul 2024’te sergilenen Yeni BMW S 1000 XR, S 1000 RR modeli üzerinden geliştirilen 4 silindirli yeni motoru ve tasarımında optimize edilmiş hava kanallarıyla etkileyici bir performans sergiliyor. Pürüzsüz ve her motor devrinde kesintisiz tork sunan S 1000 XR’ın motor gücü bir önceki nesline göre 4kW / 5HP artırılarak 125 kW / 170 HP’ye ulaşırken, 114 Nm’lik tork değeriyle de mükemmel bir sürüş deneyimi vadediyor.

M Tarihinin Üçüncü Modeli Yeni BMW M 1000 XR Türkiye’de İlk Defa Sergileniyor

Uzun yolculuklara uygun konforlu yapısıyla sportif sürüş dinamizmini birleştiren Yeni BMW M 1000 XR, performans, ayrıcalık ve özgünlük arayan motosiklet tutkunlarının beklentilerini bir arada karşılıyor. Sportif sürüş tarzıyla hem pistlerde hem de uzun yolda eşsiz bir performans sunan M 1000 XR, Crossover segmentindeki en hafif motosiklet olma özelliği taşıyor.

M 1000 XR’ın 4 silindirli su soğutmalı motoru, S 1000 RR’da kullanılan güç ünitesi temel alınarak geliştirildi. Yeni S 1000 XR’dan 23 kW / 31 HP daha güçlü bir motora sahip olan M 1000 XR, 148 kW /201 HP güç, 113 Nm maksimum tork değerleriyle öne çıkıyor. İkinci vitesten itibaren kısa vites oranıyla dikkat çeken M 1000 XR bu sayede daha çabuk hızlanma ve yüksek yol tutuş kabiliyeti sağlıyor.

Yeni BMW M 1000 XR’ın süspansiyon ve şasi sistemi S 1000 XR’daki alüminyum köprü iskeleti geliştirilerek tasarlandı. Ön bölümdeki çatal süspansiyonlar M tasarımı ile dikkat çekerken, en yeni özellikler arasında ayarlanabilir gidon amortisörü yer alıyor. Süspansiyon teknolojisinin yanı sıra aerodinamik unsurlar da M 1000 XR’ın geliştirilme sürecinde kilit rol oynuyor. Ön panelde yer alan M özel kanatlar, pistlerde daha hızlı tur zamanı, yolda ise yüksek hızda daha stabil bir sürüş vadediyor. Motorun kafa kısmında yer alan kanatlar 100 km/s üzerindeki hızlara ulaşıldığında ön tekerleğe binen ağırlığı artırarak maksimum yere basma gücü elde edilmesini sağlıyor.

Dört Farklı Sürüş Moduna Ek Pistlere Özel Race Pro Sürüş Modu

Rain, Road, Dynamic ve Race olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan M 1000 XR’da, pist kullanımına özel Race Pro 1-3 seçeneği de yer alıyor. Motosiklette güvenli sürüşün temelinde yer alan Dynamic Traction Control’ün (DTC) en son nesli standart olarak sunuluyor.

Klasik Şasisi ve Efsanevi Güncel Boxer Motoru ile BMW R 12 nineT ve BMW R 12

Yeni BMW R 12 nineT'nin üzerindeki motor 109 beygir güç üretirken, R 12'deki ünite 95 beygir güce sahip. Yeniden tasarlanan şasi sayesinde Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 koltuğun altına entegre edilmiş hava kutusu sayesinde motorun ihtiyacı olan soğuk havaya daha kolay ve çabuk ulaşıyor.

100 yılı aşkın süredir kullanılan iki silindirli boxer motor ve kardan mili tahriki BMW motosikletleriyle eş anlamlı hale geldi. BMW Motorrad'ın 100. yılında sunulan Yeni BMW R 12 nineT ve R 12 modelleri de kısa süre önce tanıtılan ve bugüne kadar üretilmiş en güçlü boxer motora sahip BMW R 1300 GS'in ayırt edici güç aktarma organı konfigürasyonunu daha da vurguluyor. Koltuğun altına konumlandırılmış çift çıkışlı egzoz sistemi, ikonik tasarımıyla BMW Motorrad'ın 100 yıllık mirasına uygun olarak geliştirildi. Teknik detayları ve geliştirmeleriyle Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 hem klasik hem de sportif motosiklet kullanıcısının taleplerini karşılıyor.

Klasik Görünüm ve Ergonomi Bir arada

Yeni BMW R 12 nineT, fırçalanmış alüminyum deposu, açık renkli kaplamalı yan panelleri, koltuk ile birbirini destekleyen yükselen tasarıma sahip kuyruk yapısıyla dinamik bir görünüme kavuşuyor. Arka bölümün önceki modele göre 30 mm daha kısa olması ve dar tasarlanmış yakıt deposu sayesinde Yeni BMW R 12 nineT’ nin ergonomik yapısı öne çıkıyor. Gidona daha yakın konumlanan sürücü, geliştirilmiş diz teması sayesinde önde bir oturma pozisyonuna sahip oluyor.

Tek Parça Boru Köprü Çelik Şasi

Yeni BMW R 12 modellerinin merkezinde tamamen yeniden geliştirilmiş boru köprü şasi bulunuyor. Bir önceki seride bulunan ön ve arka ana şasinin aksine tek parça halindeki boru köprü şasi, motosikletin toplam ağırlığını azaltarak klasik ve temiz görünüme katkı sağlıyor. Aynı zamanda yine çelikten oluşturulmuş arka şasi ana şasiye vidayla bağlanıyor.

Türkiye’de İlk Defa Sergileniyor: Tamamen Elektrikli Yeni BMW CE 02

BMW Motorrad'ın erişilebilir modeli olarak ürün gamında konumlanan Yeni BMW CE 02, şehir içi ulaşım odağında üretilmiş çevik, pratik ve sağlamlığıyla öne çıkan mobilite kavramını kökünden değiştiren bir model.

Yeni BMW CE 02'nin 11 kW/15 hp güç çıkışına sahip motor seçeneği bulunuyor. Bu güç çıkışı sayesinde kullanıcısına dinamik bir sürüş deneyimi sunan Yeni BMW CE 02, 90 km'ye varan menziliyle de uzun şehir içi yolculuklarda kullanıcısının yanında oluyor. Ayrıca Yeni BMW CE 02, güçlü motoru sayesinde maksimum 95 km/s hıza ulaşıyor.

Yeni BMW CE 02, sadece 132 kg ağırlığa sahip olan 11 kW'lik versiyonuna ek olarak 119 kg ağırlığında 4 kW'lik bir seçenek daha bünyesinde barındırıyor. Yeni BMW CE 02, 750 mm yüksekliğe sahip selesi ve aynı zamanda eğlenceli yol tutuş özellikleriyle de öne çıkıyor.

Hidrolik sönümlemeli teleskopik çatal Yeni BMW CE 02'nin ön tekerleğinin en iyi derecede yola tutunmasını sağlarken, arkada tek taraflı amortisör kullanılıyor. Yeni BMW CE 02'nin güvenli duruşunu sağlayan fren sistemi ön tekerlekte ABS ile destekleniyor.

Yeni BMW CE 02 standart olarak 0.9 kW şarj ünitesiyle geliyor. Highline donanımında ise daha hızlı şarjı destekleyen 1.5 kW harici şarj cihazı kullanılıyor.