Borusan Otomotiv BMW yetkili servislerinde yaz ayı için cazip fiyat

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, yaz aylarına özel olarak düzenlenen kampanyalar ile BMW parça ve aksesuarlarında cazip fırsatlar sunuyor. Yüksek hijyen standartlarının sağlandığı Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinde, BMW parça ve aksesuarları detaylı olarak incelenebilirken, ziyaretçilerine işlemlerini güvenle tamamlayabilme imkanı da yaratılıyor.

BMW M Performance Ürünlerinde Yüzde 30’a Varan İndirimler

Aerodinamikten yürüyen aksama, güç aktarım organlarından kokpite kadar BMW modellerinin performansını üst seviyeye taşıyan BMW M Performance Aksesuarları, yüzde 30’luk indirim fırsatıyla meraklılarına sunuluyor. Ayrıca, BMW M Performance Güç Kitleri ise yüzde 20’lik fiyat avantajıyla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinde performans tutkunlarını bekliyor.

Orijinal BMW Yaz Jant-Lastik Setleri’nde Cazip Fiyatlar

Zarif ve aynı zamanda sportif görünümleriyle Orijinal BMW Yaz Jant-Lastik Setleri, cazip fiyatlarla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinde ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Orijinal BMW Yaz Jant-Lastik Setleri, farklı hava koşulları ve yol tiplerinde sürücülerine daha fazla güvenlik ve sürüş keyfi sunuyor.

Göz Alıcı Tasarımıyla BMW Bisikletler

BMW otomobil ve motosikletlerin performans, konfor, tasarım ve teknolojisinden ilham alan BMW bisiklet modelleri, Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servislerinde ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

