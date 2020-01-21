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CDP, Pirelli'nin iklim değişikliği liderliğini açıkladı

Pirelli & C. S.p.A.’nın iklim değişikliğiyle mücadelede dünya lideri olduğu ikinci kez teyit edildi.

21 Ocak 2020 Salı 11:12
CDP, Pirelli'nin iklim değişikliği liderliğini açıkladı

CDP, Pirelli'nin iklim değişikliği liderliğini açıkladı

Pirelli çevresel sorunlara ilişkin bilgi toplayan, dağıtan ve destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşu Karbon Saydamlık Projesi - CDP (eski adıyla Carbon Disclosure Project) tarafından hazırlanan “Climate A” (İklim A) listesinde art arda iki yıldır lider olarak yer almayı başardı.

Katılan binlerce şirketten sadece birkaçına verilen “A” derecelendirmesi, alınabilecek en yüksek puanı temsil ediyor. Emisyonları ve iklim risklerini azaltmak ve düşük karbon emisyonlu bir ekonomi geliştirmek için sarf edilen çabaların etkinliği, sağlanan bilgilerin eksiksizliği ve şeffaflığı, iklim etkisiyle bağlantılı en iyi uygulamaların benimsenmesi de derecelendirmede dikkate alınıyor.

Bağımsız bir değerlendirme gerçekleştiriliyor, veriler toplanıyor

Sera gazı emisyonlarını azaltmak, su kaynaklarını ve ormanları korumak için şirketlere ve hükümetlere rehberlik sunma amacıyla faaliyetlerini sürdüren CDP, puanların hesaplandığı metodolojiye ilişkin bağımsız bir değerlendirme için çevresel etkiler, riskler ve fırsatlarla ilgili veriler topluyor.

2019 yılında 96 trilyon dolar üzerinde toplam varlığı olan 525’ten fazla yatırımcı ve 3.6 trilyon dolar satın alma gücüne sahip 125 büyük ölçekli satın almacı, bu verileri CDP platformu aracılığıyla paylaşmaları için şirketlere çağrıda bulundu. 8.400'ü aşkın şirket bu çağrıya yanıt verdi.

Pirelli, Dow Jones Dünya ve Avrupa sürdürülebilirlik indekslerinde de lider

CDP tarafından bu değerlendirmeyi almak, Pirelli’nin çok sayıda başarıya imza attığı Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini teyit ediyor. Bu başarılar arasında 2019 yılında Dow Jones Dünya ve Avrupa indekslerinde Otomobil ve Parçaları sektöründe dünya liderliği, RobecoSAM’ın 2019 Yıllığında “Gold Class” değerlendirmesi ve yine 2019'da Birleşmiş Milletler Global Compact LEAD şirketleri arasında yer almak sayılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
CDPPirelli
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