Chery Modellerinde Sıfır Faizli Finansman Seçenekleri!

Geleceğin Teknolojisine Sahip Chery Modellerinde Yılın En İddialı Fırsatları!

Mayıs ayında da cazip finansman seçenekleri ve ödeme koşulları sunan Chery, 2024 model yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Yenilikçi ve sportif tasarımına ek olarak teknolojik donanımları ile öne çıkan OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan, SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Üst düzey teknolojisi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini alan Chery, teknolojik donanım ve şık tasarımı birlikte sunduğu 2024 model yılı SUV modelleri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Mayıs ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında; genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak teknolojik donanım ekipmanlarıyla öne çıkan OMODA 5 ’in Comfort ve Luxury donanımlı versiyonlarına 225 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımlı versiyonuna 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan Chery, TIGGO7 PRO modelinde Comfort donanımlı versiyonda 225 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Luxury donanımında 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuyor. Chery’nin akıllı sürüş ve kaliteli yaşama odaklanmış 7 kişilik büyük hacimli SUV modeli TIGGO8 PRO ’nun Luxury donanımlı versiyonunda 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Excellent donanımında 275 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, Avantgarde donanımlı versiyonda ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları sunuluyor.

Chery’nin SUV modelleri fark yaratıyor !

Tüm dünyadaki müşterilerinin beklentilerine uygun olarak tasarlanan ve geliştirilen OMODA 5; kısa zamanda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yerini aldı. Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı OMODA 5’in fiyatları 1 milyon 328 bin TL’den başlıyor.

Chery, TIGGO7 PRO lüks kompakt SUV segmentinde şık görünüm ve sürüş konforuna odaklanan müşterileri hedefleyerek giriş seviyesini belirliyor. TIGGO7 PRO, görünüm olarak TIGGO ailesinin tasarım dilini benimsiyor. LED Matrix farlarla uyumlu “Angel Wing Star” ön ızgara, şık ve dinamik bir görsel şölen sunuyor. Comfort, Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere 4 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan 2024 model yılı TIGGO7 PRO’nun başlangıç fiyatı 1 milyon 343 bin TL’den başlıyor. Tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor.

Chery TIGGO 8 PRO, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik büyük hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor. Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO 8 PRO premium konfor duygusunu yaşatıyor. Luxury, Excellent ve Avantgarde olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde sunulan TIGGO 8 PRO’nun fiyatı 1 milyon 583 bin TL’den başlıyor ve markanın en kapsamlı donanımları sunuluyor.

Chery Türkiye hakkında

Chery International, pazarı daha iyi anlamak ve kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Eylül 2022’de, Türkiye’de %100 iştirak ile Chery Türkiye’yi kurdu. Chery Türkiye, Chery markasına ait tüm model ve yedek parçaların Türkiye’deki lojistiği, satışı ve satış sonrası hizmetlerinden sorumludur. Şirket, tüm ticari satışlardan sorumlu olmak üzere; satış, satış sonrası, bayi ağı geliştirme, iletişim ve diğer departmanlarını kurdu. Faaliyetlerini 7 bölgede toplam 47 yetkili satıcı ile sürdürüyor. Şirket, 21 Mart 2023’te TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 olmak üzere üç SUV modelini pazara sundu. Bu üç model, işçilik açısından üst düzey mükemmellik, tasarım açısından şıklık ve en yüksek teknolojik konfigürasyona sahip olmasıyla beğeni topluyor. 7 koltuklu SUV TIGGO 8 PRO, ihtişamı, lüks hissi ve güçlü duruşuyla başarılı iş adamları için en iyi seçim olarak öne çıkıyor ve 4 ay üst üste D-SUV pazarında ilk sırada yer alıyor. TIGGO 7 PRO, konfor ve eğlence açısından aile SUV’ları arasındaki ilk tercih oluyor. OMODA 5 ise; fütüristik, şık ve dinamik tarzıyla genç veya kendini genç hisseden kullanıcılara hitap ediyor.