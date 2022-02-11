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Citroen'den binek ve ticari modellerde cazip fırsatlar

Citroen, Şubat ayında da birbirinden özel kredi fırsatları ve nakit indirimi kampanyalarıyla yeni araç almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. 

11 Şubat 2022 Cuma 15:23
Citroen'den binek ve ticari modellerde cazip fırsatlar

Citroen'den binek ve ticari modellerde cazip fırsatlar

Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor. Citroën C3’ün tüm versiyonları, 55 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle hem de 317 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirimle 312 bin TL’ye satın alınabiliyor.

Şubat ayında Citroën C3 Aircross SUV model ailesine 85 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,89  faizli kredi imkânı kullanılarak 472 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor. Güçlü tasarıma sahip Citroën C4 modeli ise 85 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkânı kullanılarak, 471 bin 500 TL’den başlayan fiyatıyla dikkatleri üstüne topluyor. Keyfi artıran donanımlara ve multimedya özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi, 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle  361 bin 500  TL’den başlayan fiyatıyla sahiplerini bekliyor. Esnekliğin ve modülerliğin buluştuğu

Citroën Berlingo Van, ay boyunca 80 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin TL için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla ve 290 bin 500 TL’den satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojisiyle dikkatleri toplayan Jumpy model ailesi 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin TL için 18 ay vade yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabilirken; profesyonellerin ergonomik dizaynı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle tercih ettiği Citroën Jumper ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit alımlarda geçerli 6 bin TL indirim imkânlarıyla tercih edilebiliyor. 

Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, Şubat ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarını bekliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkânı getiren 2022 model Citroën C3, hem tüm modellerinde geçerli 55 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle hem de 317 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 5 bin TL indirim avantajıyla 312 bin TL’den satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroën C4 ise 85 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle sunulurken; 1.2 litrelik PureTech motora sahip Feel donanımlı Citroën C4 modeli de 471 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 7 bin TL indirim fırsatıyla 464 bin 500 TL’ye yeni sahiplerini bekliyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroën C3 Aircross SUV ise 85 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 472 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 7 bin TL indirim avantajıyla 465 bin TL’den Şubat ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Yılın En İtibarlı Ticari Otomotiv Markasından Cazip Fırsatlar!

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran 2022 model Citroën Berlingo Kombi de 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkânıyla 361 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda ekstra 10 bin TL indirim fırsatıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroën Berlingo Van, 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin TL için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle 290 bin 500 TL’den satışa sunulurken nakit alımlarda 3 bin 500 TL indirim fırsatıyla 287 bin TL’ye satın alınabiliyor.

Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin TL için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi şeçenekleriyle veya nakit alımda 5 bin TL indirimle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit alımlarda 4 bin TL indirim kampanyası sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Kredi kampanyalarıyla birlikte nakit alımlarda 6 bin TL’ye varan indirim imkânı sunan Citroën; konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran 2022 model Jumpy, 472.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kg’a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli 2022 model Jumpy Van ise 385 bin TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyenler ise 140 HP gücündeki 2022 model Citroën Jumper’a 393 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

Citroën Hakkında

Citroën, 1919 yılından bu yana toplumdaki gelişimlere yanıt vermek için otomobiller, teknolojiler ve ulaşım çözümleri geliştiriyor. İddialı ve yenilikçi bir marka olan Citroën, müşteri deneyiminin merkezine dinginlik ve huzuru yerleştiriyor. Şehir için tasarlanmış bir elektrikli ulaşım aracı olan benzersiz Ami’den çoğu elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip sedanlara, SUV'lara ve ticari araçlara kadar geniş bir model yelpazesi sunan Citroën, hizmetleriyle de öncü bir marka olarak bireysel ve profesyonel müşterilerine özen gösteriyor. Citroën, dünya genelinde 6200 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası ile 101 ülkede faaliyet gösteriyor.
Citroen medya web sitesi: https://int-media.citroen.com 
 

Son Güncelleme: 12.02.2022 00:31
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CitroenKampanyaKampanya Haberleri
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