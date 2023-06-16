Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Citroën Mehari 55 Yaşında!

Fransız otomotiv devi Citroën'in ikonik arazi aracı Mehari 55 yaşında. Beyaz perdeden, savaş meydanlarına, polis araçlarından can kurtaran ambulanslara kadar pek çok alanda kullanılan Mehari dayanıklılığı ile biliniyor.

16 Haziran 2023 Cuma 10:34
Citroën Mehari 55 Yaşında!

Citroën Mehari 55 Yaşında!

Citroën’in 1968’de Deauville golf sahasında tanıttığı Mehari modeli, 55. yıl dönümünü kutlanıyor. 1968 ile 1987 arasında, büyük oranda Belçika’nın Forest kentindeki Citroën fabrikasında olmak üzere 144.953 adet üretilen, kısa sürede de bir ikon haline gelen Mehari, sıra dışı, arazi ve dört mevsim aracı, modülerliği, pratikliği ve ekonomik faydaları ile tüm bir nesli baştan çıkardı. Mehari, Citroën’in küresel otomobil pazarlarındaki konumu kadar Fransız ordusunda önemli görevler üstlendi, beyazperde de yer aldı.

Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroën, 55 yıl önce, 1968'de, Deauville golf sahasında yeni aracını tanıttı: Mehari. Roland de La Poype tarafından tasarlanan Mehari, plastik bir gövdeye sahipti. 28 ila 32 HP arasında güç üretien sıra dışı bu pick-up otomobil, Dyane 6 platformu üzerine inşa edilmişti. Bu nedenle piyasaya sürüldüğünde Dyane 6 Mehari olarak takdim edilmesinin ardından 1968 ile 1987 yılları arasında üretildi. Yaklaşık 20 yıl boyunca, 1.213 adedi 4x4 Mehari olmak üzere 144.953 adet örneği bantlardan indi. Önemli bir başarıya ulaşan Citroën Mehari’nin büyük bölümü Belçika’nın Forest kentindeki Citroën fabrikası başta olmak üzere, ayrıca Fransa, İspanya ve Portekiz’deki diğer yedi fabrikada da üretildi.

Mehari ismi, Kuzey Afrika ve Sahra’daki tek hörgüçlü develerin, erkek fiil çekiminden geliyor. Bu hayvanlar, arazi yetenekleri, dayanıklılıkları ve uysal olmaları ile biliniyor. Mehari, hem malları hem de yolcuları uzun mesafelerde taşıyabiliyor. Bu nedenle bu isim, çok becerikli ve çok yönlü bir araç olarak, tüm arazilere uyum sağlama yönüyle bilinen Citroën Mehari modelini çok iyi temsil ediyordu.

Her türlü arazinin aracı

Mehari son derece modüler bir araçtı. Zeminin bir kısmı sırtlığa dönüşebiliyordu. Böylece arkaya iki koltuk ekleniyordu. Bu da dört yolcu kapasitesine olanak sağlıyordu. Farklı kullanım amaçlarına hizmet edebiliyor, farklı türden yükleri taşıyabiliyor ve yolcu taşımasında da kullanılabiliyordu. Otomobilin gövdesi, kolayca onarılabilen 11 parçadan oluşuyordu. Bunun dışında hem içi hem de dışı su püskürtülerek kolaylıkla temizlenebiliyordu. Bu da müşteriler için otomobilin bakımının kolay ve ekonomik olmasını sağlıyordu. Tüm bir nesil için gerçek bir çocukluk anısı niteliği taşıyan bu sıra dışı, modüler ve ekonomik konsept, o dönem için modern malzemeler ve yenilikçi bir gövde ile tasarlandı. Yıllar içinde gerçek bir otomotiv ikonu haline geldi.

Sadece 3 versiyonda satıldı

Mehari, yaklaşık 20 yıl üretimde kaldı. Bu süre boyunca ikisi sınırlı sayıda özel seri olmak üzere sadece üç farklı versiyona sahip oldu. Citroën, 1979’da bugün için bile neredeyse benzersiz bir özgürlük sunan 4x4 versiyonuyla satıldı. 1983’te iki özel versiyon pazara sunuldu. Méhari Plage, İspanya ve Portekiz’de satılan sarı rengiyle tatili çağrıştıran, gösterişli bir modeldi. Nisan 1983’te Méhari Azur, sadece 700 adetle sınırlı olmak üzere, Fransa, İtalya ve Portekiz pazarlarında satışa sunuldu.

Farklı alanlarda kariyer yaptı!

Mehari; polis, gümrük, havaalanları, hipodromlar ve benzeri kamusal kullanım dışında esnaf, zanaatkârlar ve bireysel kullanıcılar için de oldukça çekici bir çözümdü. 1972 ile 1987 yılları arasında toplam 11.457 adet Mehari siparişi veren Fransız ordusunda uzun bir kariyer yapma fırsatı buldu. Mehari 4x4 ise, dünyanın farklı coğrafyalarında tıbbi yardım alanında kariyer yaptı. 1980 yılında Paris-Dakar Rallisi’ne de katıldı. Rota boyunca tıbbi yardım sağlamak üzere organizasyona 10 adet 4x4 Mehari kiralandı. Bunun dışında Mehari, özellikle Louis de Funès ile oynadığı ünlü Saint Tropez Emniyet Müdürü filmi ile sinema alanında da unutulmaz bir kariyer yaptı.

Citroën Hakkında;

Citroën, 1919 yılından bu yana toplumdaki gelişimlere yanıt vermek için otomobiller, teknolojiler ve ulaşım çözümleri geliştiriyor. İddialı ve yenilikçi bir marka olan Citroën, müşteri deneyiminin merkezine dinginlik ve huzuru yerleştiriyor. Şehir için tasarlanmış bir elektrikli ulaşım aracı olan benzersiz Ami’den çoğu elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip sedanlara, SUV’lara ve ticari araçlara kadar geniş bir model yelpazesi sunan Citroën, hizmetleriyle de öncü bir marka olarak bireysel ve profesyonel müşterilerine özen gösteriyor. Citroën, dünya genelinde 6.200 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası ile 101 ülkede faaliyet gösteriyor.

Elektrikli mobilitenin yeni moda ikonu Citroen Ami
Elektrikli mobilitenin yeni moda ikonu Citroen Ami
Goodyear ve Citroën şehir içi otonom hareketlilik için güçlerini birleştirecek
Goodyear ve Citroën şehir içi otonom hareketlilik için güçlerini birleştirecek
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası devam ediyor
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası devam ediyor
Öztek Otomotiv’den Çekmeköy’e Citroen ve Subaru yatırımı
Öztek Otomotiv’den Çekmeköy’e Citroen ve Subaru yatırımı
Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı
Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı
Citroen C5 Aircross SUV’de büyük Kasım fırsatı
Citroen C5 Aircross SUV’de büyük Kasım fırsatı
"Hurda teşvik programı pazara dinamizm getirecek"
Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır
Citroen C3 WRC Rally İtalia Sardinia'ya hazır
Anahtar Kelimeler:
MehariCitroenMehari Modeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAN’ın Kayseri’deki yol arkadaşı Metinler Şirketler Grubu oldu
MAN’ın Kayseri’deki yol arkadaşı Metinler Şirketler Grubu oldu
Türk otomotivi İngiltere’nin en güçlü tedarikçisi olabilir
Türk otomotivi İngiltere’nin en güçlü tedarikçisi olabilir
7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül
7. Altın Marka Ödülleri'nden Renault'ya iki ödül
Elektrikli Araçlar, Çevreye ve Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor
Elektrikli Araçlar, Çevreye ve Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor
MAN kamyonlar ile yayalar ve bisiklekliler güvende
MAN kamyonlar ile yayalar ve bisiklekliler güvende
Kasko yaptırırken nelere dikkat etmeli?
Kasko yaptırırken nelere dikkat etmeli?
Araç Satın Almak için Kredi Çekmek Zorunda Kalmayın
Araç Satın Almak için Kredi Çekmek Zorunda Kalmayın
İETT 262 modern araç daha alıyor
İETT 262 modern araç daha alıyor
Togg, Ankara Söğütözü Deneyim Merkezi’ni açtı
Togg, Ankara Söğütözü Deneyim Merkezi’ni açtı
Kerem Rent A Car ile Adana Lüks Araç Kiralama Çok Kolay
Kerem Rent A Car ile Adana Lüks Araç Kiralama Çok Kolay

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim