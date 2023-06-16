Citroën Mehari 55 Yaşında!

Citroën’in 1968’de Deauville golf sahasında tanıttığı Mehari modeli, 55. yıl dönümünü kutlanıyor. 1968 ile 1987 arasında, büyük oranda Belçika’nın Forest kentindeki Citroën fabrikasında olmak üzere 144.953 adet üretilen, kısa sürede de bir ikon haline gelen Mehari, sıra dışı, arazi ve dört mevsim aracı, modülerliği, pratikliği ve ekonomik faydaları ile tüm bir nesli baştan çıkardı. Mehari, Citroën’in küresel otomobil pazarlarındaki konumu kadar Fransız ordusunda önemli görevler üstlendi, beyazperde de yer aldı.

Mobilite dünyasının her alanına değen ve herkesin erişimine uygun ulaşımı sunmak için çalışan Citroën, 55 yıl önce, 1968'de, Deauville golf sahasında yeni aracını tanıttı: Mehari. Roland de La Poype tarafından tasarlanan Mehari, plastik bir gövdeye sahipti. 28 ila 32 HP arasında güç üretien sıra dışı bu pick-up otomobil, Dyane 6 platformu üzerine inşa edilmişti. Bu nedenle piyasaya sürüldüğünde Dyane 6 Mehari olarak takdim edilmesinin ardından 1968 ile 1987 yılları arasında üretildi. Yaklaşık 20 yıl boyunca, 1.213 adedi 4x4 Mehari olmak üzere 144.953 adet örneği bantlardan indi. Önemli bir başarıya ulaşan Citroën Mehari’nin büyük bölümü Belçika’nın Forest kentindeki Citroën fabrikası başta olmak üzere, ayrıca Fransa, İspanya ve Portekiz’deki diğer yedi fabrikada da üretildi.

Mehari ismi, Kuzey Afrika ve Sahra’daki tek hörgüçlü develerin, erkek fiil çekiminden geliyor. Bu hayvanlar, arazi yetenekleri, dayanıklılıkları ve uysal olmaları ile biliniyor. Mehari, hem malları hem de yolcuları uzun mesafelerde taşıyabiliyor. Bu nedenle bu isim, çok becerikli ve çok yönlü bir araç olarak, tüm arazilere uyum sağlama yönüyle bilinen Citroën Mehari modelini çok iyi temsil ediyordu.

Her türlü arazinin aracı

Mehari son derece modüler bir araçtı. Zeminin bir kısmı sırtlığa dönüşebiliyordu. Böylece arkaya iki koltuk ekleniyordu. Bu da dört yolcu kapasitesine olanak sağlıyordu. Farklı kullanım amaçlarına hizmet edebiliyor, farklı türden yükleri taşıyabiliyor ve yolcu taşımasında da kullanılabiliyordu. Otomobilin gövdesi, kolayca onarılabilen 11 parçadan oluşuyordu. Bunun dışında hem içi hem de dışı su püskürtülerek kolaylıkla temizlenebiliyordu. Bu da müşteriler için otomobilin bakımının kolay ve ekonomik olmasını sağlıyordu. Tüm bir nesil için gerçek bir çocukluk anısı niteliği taşıyan bu sıra dışı, modüler ve ekonomik konsept, o dönem için modern malzemeler ve yenilikçi bir gövde ile tasarlandı. Yıllar içinde gerçek bir otomotiv ikonu haline geldi.

Sadece 3 versiyonda satıldı

Mehari, yaklaşık 20 yıl üretimde kaldı. Bu süre boyunca ikisi sınırlı sayıda özel seri olmak üzere sadece üç farklı versiyona sahip oldu. Citroën, 1979’da bugün için bile neredeyse benzersiz bir özgürlük sunan 4x4 versiyonuyla satıldı. 1983’te iki özel versiyon pazara sunuldu. Méhari Plage, İspanya ve Portekiz’de satılan sarı rengiyle tatili çağrıştıran, gösterişli bir modeldi. Nisan 1983’te Méhari Azur, sadece 700 adetle sınırlı olmak üzere, Fransa, İtalya ve Portekiz pazarlarında satışa sunuldu.

Farklı alanlarda kariyer yaptı!

Mehari; polis, gümrük, havaalanları, hipodromlar ve benzeri kamusal kullanım dışında esnaf, zanaatkârlar ve bireysel kullanıcılar için de oldukça çekici bir çözümdü. 1972 ile 1987 yılları arasında toplam 11.457 adet Mehari siparişi veren Fransız ordusunda uzun bir kariyer yapma fırsatı buldu. Mehari 4x4 ise, dünyanın farklı coğrafyalarında tıbbi yardım alanında kariyer yaptı. 1980 yılında Paris-Dakar Rallisi’ne de katıldı. Rota boyunca tıbbi yardım sağlamak üzere organizasyona 10 adet 4x4 Mehari kiralandı. Bunun dışında Mehari, özellikle Louis de Funès ile oynadığı ünlü Saint Tropez Emniyet Müdürü filmi ile sinema alanında da unutulmaz bir kariyer yaptı.

Citroën Hakkında;

Citroën, 1919 yılından bu yana toplumdaki gelişimlere yanıt vermek için otomobiller, teknolojiler ve ulaşım çözümleri geliştiriyor. İddialı ve yenilikçi bir marka olan Citroën, müşteri deneyiminin merkezine dinginlik ve huzuru yerleştiriyor. Şehir için tasarlanmış bir elektrikli ulaşım aracı olan benzersiz Ami’den çoğu elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip sedanlara, SUV’lara ve ticari araçlara kadar geniş bir model yelpazesi sunan Citroën, hizmetleriyle de öncü bir marka olarak bireysel ve profesyonel müşterilerine özen gösteriyor. Citroën, dünya genelinde 6.200 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası ile 101 ülkede faaliyet gösteriyor.