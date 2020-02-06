Clariant, yenilebilir yağla biyoyakıt pazarını genişletiyor



Clariant, İspanya Yuncos’taki fabrikasında üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yatırım yapıyor Yeni ürün serisiyle aktifleştirilmiş ağartma toprağı portföyü genişletiliyor Yenilebilir yağlarda 3-MCPD maddesinin azaltılmasına yönelik ürünler için yerel müşterilere daha yakın üretim ve hizmet sağlanıyor

Münih, 06 Şubat 2020 – Clariant, İspanya'nın Yuncos bölgesindeki tesisinin kapasitesini arttırıp yerel müşterilere sunduğu gelişmiş arıtma ürünleri portföyünü genişletiyor. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki yenilebilir yağ ve biyoyakıt pazarlarına yüksek kaliteli ve aktifleştirilmiş ağartma toprağı tedariğini arttırmaya devam ediyor.

Clariant Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Arıtma ve Fonksiyonel Mineraller İş Birimi Yöneticisi Anıl Sönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İspanya'daki Yuncos tesisimize yaptığımız yatırım, yerel yenilebilir yağ ve biyoyakıt pazarlarındaki müşterilerimizin ürünlerini optimize edebilmeleri için ihtiyaç duydukları daha kaliteli arıtma ürünlerini ve uygulamalı deneyimi sunmamızı sağlıyor. Bu yatırım Fransa, Almanya ve Türkiye'deki yeni ve mevcut tesislerimize son üç yılda yaptığımız yatırımları tamamlıyor. Bu yatırımlar, müşterilerimizin değişen pazar gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları tedarik esnekliğini ve çözümleri hızlıca karşılama konusunda bizi eşsiz bir konuma taşıyor.”

Yatırım, İspanya'daki Tonsil müşterileri için daha yüksek arz, daha kısa teslim süreleri ve daha iyi hizmet alma anlamına geliyor. Bu yatırım aynı zamanda Clariant'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerine benzersiz bir tedarik ve hizmet esnekliği sunan Avrupa üretim tesisleri ağını tamamlıyor.

Dünyanın dört bir yanında tüketiciler daha sağlıklı beslenme biçimlerine ve daha sağlıklı pişirme yağlarının tüketimine odaklanıyor. Rafine yağlarda bulunan ve istenmeyen safsızlıkları gidermede kullanılan yüksek kaliteli ağartma toprağına yönelik talep artıyor. Şu anda AB'nin yakın takibinde olan 3-MCPD bileşiği seviyelerinin en aza indirilmesine özel önem veriliyor. AB'de biyoyakıt kullanımına olan ilginin artması, Clariant'ın özel bir ürün portföyüyle hizmet verdiği etkin arıtma çözümleri sektörüne olan talebi de arttırıyor.