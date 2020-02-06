Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Clariant, yenilebilir yağla biyoyakıt pazarını genişletiyor

Clariant, EMEA bölgesindeki yenilebilir yağlar ve biyoyakıt pazarında üretim kapasitesini genişletiyor ve piyasaya yeni ürünler sunuyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 10:21
Clariant, yenilebilir yağla biyoyakıt pazarını genişletiyor

Clariant, yenilebilir yağla biyoyakıt pazarını genişletiyor


Clariant, İspanya Yuncos’taki fabrikasında üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yatırım yapıyor 

Yeni ürün serisiyle aktifleştirilmiş ağartma toprağı portföyü genişletiliyor 

Yenilebilir yağlarda 3-MCPD maddesinin azaltılmasına yönelik ürünler için yerel müşterilere daha yakın üretim ve hizmet sağlanıyor

Münih, 06 Şubat 2020 – Clariant, İspanya'nın Yuncos bölgesindeki tesisinin kapasitesini arttırıp yerel müşterilere sunduğu gelişmiş arıtma ürünleri portföyünü genişletiyor. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki yenilebilir yağ ve biyoyakıt pazarlarına yüksek kaliteli ve aktifleştirilmiş ağartma toprağı tedariğini arttırmaya devam ediyor.

Clariant Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Arıtma ve Fonksiyonel Mineraller İş Birimi Yöneticisi Anıl Sönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İspanya'daki Yuncos tesisimize yaptığımız yatırım, yerel yenilebilir yağ ve biyoyakıt pazarlarındaki müşterilerimizin ürünlerini optimize edebilmeleri için ihtiyaç duydukları daha kaliteli arıtma ürünlerini ve uygulamalı deneyimi sunmamızı sağlıyor. Bu yatırım Fransa, Almanya ve Türkiye'deki yeni ve mevcut tesislerimize son üç yılda yaptığımız yatırımları tamamlıyor. Bu yatırımlar, müşterilerimizin değişen pazar gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duydukları tedarik esnekliğini ve çözümleri hızlıca karşılama konusunda bizi eşsiz bir konuma taşıyor.”

Yatırım, İspanya'daki Tonsil müşterileri için daha yüksek arz, daha kısa teslim süreleri ve daha iyi hizmet alma anlamına geliyor. Bu yatırım aynı zamanda Clariant'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerine benzersiz bir tedarik ve hizmet esnekliği sunan Avrupa üretim tesisleri ağını tamamlıyor.

Dünyanın dört bir yanında tüketiciler daha sağlıklı beslenme biçimlerine ve daha sağlıklı pişirme yağlarının tüketimine odaklanıyor. Rafine yağlarda bulunan ve istenmeyen safsızlıkları gidermede kullanılan yüksek kaliteli ağartma toprağına yönelik talep artıyor. Şu anda AB'nin yakın takibinde olan 3-MCPD bileşiği seviyelerinin en aza indirilmesine özel önem veriliyor. AB'de biyoyakıt kullanımına olan ilginin artması, Clariant'ın özel bir ürün portföyüyle hizmet verdiği etkin arıtma çözümleri sektörüne olan talebi de arttırıyor.

Anahtar Kelimeler:
ClariantEma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otokar 2019'u rekor büyüme ile tamamladı
Otokar 2019'u rekor büyüme ile tamamladı
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Renault’da Şubat ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Renault’da Şubat ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar
Kış Lastiği kazaları önlüyor
Kış Lastiği kazaları önlüyor
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım
Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi'nde altın klasmanda
Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi'nde altın klasmanda
Pirelli Otomobil Lastikleri’nde önemli atama
Pirelli Otomobil Lastikleri’nde önemli atama
Otomotiv sanayisinin dev buluşması Automechanika Istanbul'da
Otomotiv sanayisinin dev buluşması Automechanika Istanbul'da
Tasarımı ve üretimi yerli olan elektrikli araç DA VİNCİ tanıtıldı
Tasarımı ve üretimi yerli olan elektrikli araç DA VİNCİ tanıtıldı
Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu
Türkiye, Toyota Otomotiv'in Avrupa için hibrit üretim üssü oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim