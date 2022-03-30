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Continental'den araçlarda yakıt tüketimini azaltacak öneriler

Enerji verimliliğini artırarak emisyonları ve yakıt tüketimini azaltmak günümüzde daha da önem kazanıyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 18:44
Continental'den araçlarda yakıt tüketimini azaltacak öneriler

Continental'den araçlarda yakıt tüketimini azaltacak öneriler

 

Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada petrol kullanımını azaltmak için tüketicileri araçlarını yavaş sürmeye, fazla yükleri azaltmaya davet etti. Mevsimine uygun lastik kullanmamanın da yakıt tüketimini artırdığına dikkat çeken teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental, hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de yol güvenliğini iyileştirecek önemli ipuçları paylaştı.

 

Enerji verimliliği ve düşük karbondioksit emisyonunun yanı sıra artan maliyetler de sürücülerin yakıt tüketimini azaltma konusunda daha bilinçli olmasına neden oluyor. Uluslararası Enerji Ajansına göre; otoyollarda hız sınırlarını 10 km/saniye azaltmak, özel araçlarda ve özellikle yük kamyonlarında fazla ağırlığı azaltmak ve aniden hızlanmamak gibi ‘eko-sürüş’ olarak adlandırılan yöntemlerle daha verimli bir sürüş sağlanabilir. 

Continental’in 2020 yılında binden fazla sürücü ile geleceğin lastiği üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları da, sürücülerin yüzde 40’tan fazlası için en önemli konunun lastiklerin daha fazla yakıt tasarrufu sağlaması olduğunu ortaya koyuyor. Yakıt tasarrufu için Continental faydalı önerilerde bulunuyor.

Yakıt tasarruflu lastik seçimi maliyetleri azaltır

  • Lastikler, aracın yakıt tüketiminde yüzde 20- 30 oranında bir etkiye sahip olduğu için enerji tasarrufu sağlayan lastiklerin seçilmesi, doğrudan yakıt maliyetlerini azaltıyor.
  • Lastikleriniz döndükçe yol yüzeyine yakınlaşıp uzaklaşarak enerji kaybına neden olur. Enerji kaybının miktarı lastiğin yuvarlanma direnci ile doğru orantılıdır. Düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin enerji verimliliği en yüksek seviyedir. Bu, aracı hareket ettirmek için daha az güç ve dolayısıyla daha az yakıt ihtiyacı demektir.   
  • Çevre bilinciyle trafiğe çıkmak yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır. Lastiklerinizin basıncını düzenli olarak kontrol edin. Düşük basınç yakıt tüketimini artıran ve fren performansını etkileyen faktörlerden birisidir.
  • Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir mesafe bırakın.
  • Lastiklerde, özellikle ön lastiklerin kenarlarında, düzensiz aşınma işaretlerini kontrol edin. Düzensiz aşınma, yakıt tüketimini artırabilecek ve lastiklerinizin daha hızlı aşınmasına neden olabilecek bir rot balans veya süspansiyon sorununa işaret edebilir. 
  • Ani hızlanma ve frenden kaçının. Bu durum bu hem yakıt tüketimini artırır hem de lastiklerin aşınmasına neden olur. Araç üreticilerinin bakım tavsiyelerine mutlaka uyun.
  • Fazladan ağırlık da yakıt tüketimini artırır. Gerekli olmayan eşyaları aracınızda bulundurmayın.
  • Mevsim geçişlerinde lastik değiştirmek de hayati önem taşıyor. Yaz mevsiminde kış lastiği ile yola çıkıldığında lastikler aşırı ısınma nedeni ile çabuk yıpranıyor ve yol tutuşu da zayıf oluyor.  Ayrıca yakıt tüketimini de artırıyor.                      
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