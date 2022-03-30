Continental'den araçlarda yakıt tüketimini azaltacak öneriler

Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada petrol kullanımını azaltmak için tüketicileri araçlarını yavaş sürmeye, fazla yükleri azaltmaya davet etti. Mevsimine uygun lastik kullanmamanın da yakıt tüketimini artırdığına dikkat çeken teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental, hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de yol güvenliğini iyileştirecek önemli ipuçları paylaştı.

Enerji verimliliği ve düşük karbondioksit emisyonunun yanı sıra artan maliyetler de sürücülerin yakıt tüketimini azaltma konusunda daha bilinçli olmasına neden oluyor. Uluslararası Enerji Ajansına göre; otoyollarda hız sınırlarını 10 km/saniye azaltmak, özel araçlarda ve özellikle yük kamyonlarında fazla ağırlığı azaltmak ve aniden hızlanmamak gibi ‘eko-sürüş’ olarak adlandırılan yöntemlerle daha verimli bir sürüş sağlanabilir.

Continental’in 2020 yılında binden fazla sürücü ile geleceğin lastiği üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları da, sürücülerin yüzde 40’tan fazlası için en önemli konunun lastiklerin daha fazla yakıt tasarrufu sağlaması olduğunu ortaya koyuyor. Yakıt tasarrufu için Continental faydalı önerilerde bulunuyor.

Yakıt tasarruflu lastik seçimi maliyetleri azaltır