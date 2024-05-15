Continental İklim Değişikliğinin Azaltılmasına Katkılarıyla A Notunu Aldı





Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, iklim değişikliğinin azaltılması yönünde üstlendiği öncü rolü nedeniyle kar amacı gütmeyen, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’nden (CDP) en yüksek notu aldı. Continental iklim değişikliği konusunda şeffaflığı ve gösterdiği performansı ile ilk kez bu yıl “A” listesinde yer alarak iklim değişikliğinin azaltılması alanında “A” notunu alan az sayıdaki şirketten biri oldu.

Lider bir teknoloji şirketi olarak, şeffaflık ve küresel iklim değişikliğinin azaltılmasına aktif katkıda bulunmak konusunda kararlı olduklarını söyleyen Continental İnsan İlişkileri Ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ariane Reinhart, şunları söyledi: “CDP'nin verdiği bu not, kararlılığımızın altını çizdiği gibi bu yönde aldığımız tedbirlerin etkin bir şekilde uygulandığını da gösteriyor. Bu başarı, sürdürülebilir bir geleceğe doğru yenilikçi çözümler üretmemiz için büyük bir motivasyon kaynağı.”

Continental Grup Çevre ve İklim Koruma Başkanı Thomas Sewald, “CDP'den aldığımız A notu, Paris Anlaşması'nın 1.5°C hedefine katkıda bulunmak için doğru hedef ve tedbirleri belirlediğimizi resmi olarak kanıtlıyor. İklim değişikliği büyük bir sorun, Continental olarak biz de çözümün bir parçasıyız” dedi.

Büyük şirketlerin karbon salınımları hakkında onlardan bilgi toplamak ve bu bilgilerin sonuçlarını paylaşmak için 2000 yılında İngiltere’de kurulan CDP, her yıl şirketlerin iklim verilerini yatırımcılar adına değerlendirerek A ile D- aralığında bir not veriyor. CDP sıralamasının sonuçları, yatırımcıların karar vermelerine önemli bir dayanak teşkil ediyor. CDP, geçen yıl yaklaşık 136 trilyon dolar tutarında yönetilen varlığa sahip 740'tan fazla finans kuruluşunu ve yaklaşık 23 bin şirketi çevresel verilerini açıklamaya davet etti.

12 yıldır bu en önemli çevre sıralamasında yer alan Continental, geçen yıl iklim değişikliğinin azaltılması alanında “A-” notunu almıştı. 2020 yılsonundan bu yana Continental üretim tesisleri tamamen yenilenebilir elektrikle çalışıyor. Şirket, 2040 yılına kadar üretimde, 2050 yılı sonuna kadar tüm değer zincirinde karbon-nötr olmayı hedefliyor.