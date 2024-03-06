Continental UltraContact NXT’ye Uluslararası Tasarım Ödülü

Continental, bugüne kadarki en sürdürülebilir seri lastiği UltraContact NXT ile 2023 Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde “Otomotiv ve Taşımacılık / Otomobil Aksesuarları” kategorisinde “Altın” ödüle layık görüldü. UltraContact NXT, yüzde 65 oranında yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve ISCC PLUS kütle dengesi sertifikalı malzemelerden oluşuyor.

Her yıl sıra dışı tasarım vizyonerlerini kutlamak ve teşvik etmek, dünya çapında gelecek vadeden yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen Uluslararası Tasarım Ödülleri’nde (IDA), Continental’in seri lastiği UltraContact NXT'nin özel yanak tasarımı ile “Otomotiv ve Taşımacılık / Otomobil Aksesuarları” kategorisinde “Altın” ödüle layık görüldü. Yüzde 65'e kadar yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve ISCC Plus kütle dengesi sertifikalı malzemeler içeren UltraContact NXT, Continental'in bugüne kadar ürettiği en sürdürülebilir lastik olma özelliğini taşıyor.

Tasarım ve teknolojinin mükemmel bir koordinasyonu: Ultra Contact NXT

Continental Lastikleri Endüstriyel Tasarımcısı Stefan Rittweger, “Tasarım vizyonumuz lastiğin sürdürülebilirlik misyonunu görünüşüne de yansıtmaktı. Bunun için 3D ve derinlik efektleriyle, lastiğin geleceğe dönük mesajını sembolize eden bir yaprak tasarladık. Bu perspektif efektine ilk kez bu noktada ulaştık” diyor. Ancak UltraContact NXT'nin tasarımında şekil işlevin ardından geliyor. Rittweger, bu durumu şöyle açıklıyor: “Teknik açıdan tasarımı optimize edilen lastik sırtı, özellikleriyle de ürüne duyulan güveni artırıyor. Sırt bloğu kenarlarında çapraz kesitlerin yumuşak hatları gibi tasarım detayları, diğer fonksiyonlarının yanında mükemmel aşınma davranışını da destekliyor. Kısaca, tasarım ve teknolojinin mükemmel bir koordinasyonu söz konusu.”

Sürdürülebilirlik, güvenlik ve en iyi performans

Continental’in yeni yaz lastiği, yüksek oranda yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve kütle dengesi sertifikalı malzemeleri maksimum güvenlik ve performansla birleştiriyor. Mevcut tüm ebatlar, yuvarlanma direnci, ıslak frenleme ve dış gürültü alanlarında en iyi performansı sergileyen (“A”) AB lastik etiketini taşıyor. Continental, sürdürülebilir malzeme tedarikinden ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüne kadar tüm değer zinciri boyunca yenilikçi teknolojileri ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştirmek amacıyla aralıksız çalışıyor. Premium lastik üreticisi, 2030 yılına kadar lastik ürünlerinde yüzde 40'tan fazla yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedefliyor. UltraContact NXT, markanın bu iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve Vizyon 2030 strateji programında belirtildiği gibi en ilerici lastik üreticisi olması yolunda önemli bir adımı oluşturuyor.

Continental Hakkında

Continental, yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2022 yılında 39,4 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 57 ülkede ve pazarda yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir.

150 yılı aşkın süredir en iyi performansı sunan Continental, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biridir. Lastik Grubu sunduğu lastik çözümleri ile hareketliliği daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Premium portföyünde otomobil, kamyon, otobüs, bisiklet ve motosiklet lastikleri ve özel lastiklerin yanı sıra filolar ve lastik perakendecileri için akıllı çözümler ve hizmetler yer almaktadır. 2022 yılında 14 milyar Euro satış rakamına ulaşan Continental lastik grubu, dünya genelinde 20 üretim ve 16 araştırma geliştirme tesisinde 57.000 kişiyi istihdam etmektedir.