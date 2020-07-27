Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Continental’den bayram tatili için İstanbul’a yakın rotalar

Continental, Kurban Bayramı tatilini pandemi sebebiyle İstanbul’da geçirecekler için İstanbul’a yakın günübirlik veya birkaç günlüğüne keyifli vakit geçirilebilecek güzel destinasyon önerilerini derledi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:57
Continental’den bayram tatili için İstanbul’a yakın rotalar

Continental’den bayram tatili için İstanbul’a yakın rotalar


Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlansa da Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Tatilini İstanbul’da geçirecekler için İstanbul’a yakın destinasyonları paylaşan Continental, tüm yolculuklarda pandemiye karşı alınması gereken önlemlerin de altını çiziyor.

Araç içi temizliğin sıklığının artırılmasının yanı sıra ve el hijyeni için kullanılan kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin yaz mevsimiyle birlikte araç içinde bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Continental polen ve hava filtrelerinin de düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Gerekli önlemleri aldıktan sonra kişisel aracınızla, keyifli bir yolculukla kolaylıkla gidebileceğiniz İstanbul’a yakın bu destinasyonlar;

Uçmakdere-Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere’de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz.

Abant- Bolu

Özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant,göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

Kıyıköy- Kırklareli

M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul’a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal.

Sakarya-Acarlar Langozu

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langozdeniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor.

Bartın-Amasra

Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal.

Continental’den Yaz Mevsimine Özel Kampanya
Continental’den Yaz Mevsimine Özel Kampanya
Diyarbakır Halk ve Çocuk Kütüphanesi Projesine Barcelona'dan Ödül
Diyarbakır Halk ve Çocuk Kütüphanesi Projesine Barcelona'dan Ödül
Opel GTC Global Otomotiv’den Büyük Kampanya
Opel GTC Global Otomotiv’den Büyük Kampanya
Voleybol Federasyonu, Amway ile sponsorluk sözleşmesini uzattı
Voleybol Federasyonu, Amway ile sponsorluk sözleşmesini uzattı
Plaj Voleybolu Avrupa Elemeleri 3. Turu Fethiye’de başlıyor
Plaj Voleybolu Avrupa Elemeleri 3. Turu Fethiye’de başlıyor
Continental'den yeni lastik
Continental'den yeni lastik
Continental Scandinavia 2 Kış Lastiği Serisi Yeni Ebatlarıyla Kışa Meydan Okuyor
Continental Scandinavia 2 Kış Lastiği Serisi Yeni Ebatlarıyla Kışa Meydan Okuyor
2011 Dünya Zamana Karşı Bisiklet Şampiyonası'nın En Hızlısı Continental
2011 Dünya Zamana Karşı Bisiklet Şampiyonası'nın En Hızlısı Continental
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEAT’tan güvenli tatil yolcuğu için ipuçları
SEAT’tan güvenli tatil yolcuğu için ipuçları
KIA Motors ve Nadal 5 yıl daha birlikte
KIA Motors ve Nadal 5 yıl daha birlikte
Otomobilden eve elektrik çekmek mümkün mü?
Otomobilden eve elektrik çekmek mümkün mü?
Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!
Uzun yolda Otoyol Hipnozuna dikkat!
Otonom Otobüs testleri başarı ile tamamlandı | Sürücüsüz otobüs seferlere hazır
Otonom Otobüs testleri başarı ile tamamlandı | Sürücüsüz otobüs seferlere hazır
TOGG Gemlik İnşaatı Başladı | Alman tasarımı Türk otomobili burada üretilecek
TOGG Gemlik İnşaatı Başladı | Alman tasarımı Türk otomobili burada üretilecek
Merakla beklenen Yeni Ford Puma Türkiye’de
Merakla beklenen Yeni Ford Puma Türkiye’de
BMW’nin tamamen elektrikli ilk ‘’X’’ modeli yeni BMW iX3 yollara çıkmaya hazır
BMW’nin tamamen elektrikli ilk ‘’X’’ modeli yeni BMW iX3 yollara çıkmaya hazır
Araç kiralama sektöründe Silikon Vadisi etkisi
Araç kiralama sektöründe Silikon Vadisi etkisi
Otomotivde Şirketler Üç Konuya Odaklanmalı | Uzaktan, hızlı, güvenli çalışma
Otomotivde Şirketler Üç Konuya Odaklanmalı | Uzaktan, hızlı, güvenli çalışma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim