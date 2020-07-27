Continental’den bayram tatili için İstanbul’a yakın rotalar



Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlansa da Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Tatilini İstanbul’da geçirecekler için İstanbul’a yakın destinasyonları paylaşan Continental, tüm yolculuklarda pandemiye karşı alınması gereken önlemlerin de altını çiziyor.

Araç içi temizliğin sıklığının artırılmasının yanı sıra ve el hijyeni için kullanılan kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin yaz mevsimiyle birlikte araç içinde bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Continental polen ve hava filtrelerinin de düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Gerekli önlemleri aldıktan sonra kişisel aracınızla, keyifli bir yolculukla kolaylıkla gidebileceğiniz İstanbul’a yakın bu destinasyonlar;

Uçmakdere-Tekirdağ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, eski yerleşim dokusunu ve yaşam kültürünü devam ettiriyor. İstanbul'a olan yakınlığı sayesinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde ziyaretçilerine yöresel köy ürünleri ve köy yaşamıyla buluşmanın keyfini yaşatıyor. Uçmakdere’de yamaç paraşütü yapabilir, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz.

Abant- Bolu

Özellikle İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar için muhteşem bir hafta sonu kaçış rotası olan Abant, doğal güzellikleriyle misafirlerini kendine hayran bırakıyor. Yaz aylarında yemyeşil bir doğa ile konukları karşılayan Abant,göl kenarındaki yürüyüş parkurlarıyla da herkesin beğenisini kazanıyor.

Kıyıköy- Kırklareli

M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalıların kurduğu Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bir kasaba. Kazandere ve Papuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bu kasaba, yeşilin ve mavinin tüm renkleri misafirlerinin beğenisine sunuyor. İstanbul’a 3 saatlik uzaklıktaki bu eşsiz alan, kısa tatiller için oldukça ideal.

Sakarya-Acarlar Langozu

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Sakarya Acarlar Longozu, beyaz nilüferleri, endemik bitkileri, kuş çeşitliliğiyle turistlerini kendine çekiyor. Ahşap yürüyüş yolları, piknik alanları ve konaklama imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Langoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla beğeni topluyor.

Bartın-Amasra

Bartın’ın en sevilen sahil kasabası olan Amasra; plajları ve özellikle balık restoranlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulan bu destinasyon kısa bayram tatili için oldukça ideal.