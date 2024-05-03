Continental’den Güvenli Sürüş İçin Öneriler

Türkiye’de her gün gerçekleşen kazalarda birçok kişi yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Kazaları önlemenin yolu, kurallara uymaktan geçiyor. Araç bakımı ve doğru lastik seçiminin de emniyetli sürüş için önemine dikkat çeken Continental, Trafik ve İlk Yardım Haftası vesilesiyle tüm sürücülere önerilerde bulunuyor.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftası trafik kurallarına dikkat çekmek ve ilk yardımın önemini vurgulamak amacıyla Trafik ve İlk Yardım Haftası olarak kutlanıyor. Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, trafik kazalarını önlemek için güvenli sürüş tekniklerine dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatilde 6 bin 350 kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 810 kişinin ise yaralandığını hatırlatan Continental, trafik kurallarına ve güvenli sürüş tekniklerine uyarak bu kazaların en azından bir kısmının önlenebileceğinin altını çiziyor. Araç bakımı ve doğru lastik seçiminin de emniyetli bir sürüşün en önemli unsurlarından olduğunu belirten Continental, güvenli sürüşün ipuçlarını paylaşıyor.

Dönemsel kontrolleri ihmal etmeyin

Aracınızın bakımını ihmal etmeyin, dönemsel olarak kontrol ettirin. Aracınızın yağ seviyesini ve filtresini, fren sisteminin yani fren balatalarının, disklerinin ve fren hidroliğinin kontrolünü ihmal etmeyin. Akü bağlantılarına bakın, akünüz zayıflamışsa değiştirin. Farları, stop ve sinyal lambalarının düzgün çalıştığından emin olun. Acil bir durum için ilkyardım çantası, yangın söndürücü, yedek lastik, takviye suyu ve yağ gibi ekipmanlarınızı da hazır bulundurun.

Mevsime uygun lastik kullanın

Yaz ayında yaz, kış ayında kış lastiği kullanın. Lastiklerinizin hava basıncı, balans ayarı ve sırt kontrolleri düzenli olarak yaptırın. Lastiklerin basıncının düşük olması omuz kısımlarında ısınmaya ve fazla yakıt sarfiyatına; basıncın çok fazla olması ise lastiklerin aşınmasına neden oluyor. Doğru hava basıncı yol tutuş kalitesini de artırıyor.

Kurallara uymayı ihmal etmeyin

Trafik kurallarına mutlaka uyun ve gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız limitlerine uyun, takip mesafesini koruyun. Sinyal kullanmayı unutmayın. Sollama yasaklarına dikkat edin ve hatalı sollama yapmayın. Araç kullanırken dikkatinizi yola verin ve radyo, telefon ya da benzeri şeylerle ilgilenmeyin.

Continental Hakkında

Continental, yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2022 yılında 39,4 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 57 ülkede ve pazarda yaklaşık 200.000 kişiyi istihdam etmektedir.

150 yılı aşkın süredir en iyi performansı sunan Continental, dünyanın en büyük lastik üreticilerinden biridir. Lastik Grubu sunduğu lastik çözümleri ile hareketliliği daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Premium portföyünde otomobil, kamyon, otobüs, bisiklet ve motosiklet lastikleri ve özel lastiklerin yanı sıra filolar ve lastik perakendecileri için akıllı çözümler ve hizmetler yer almaktadır. 2022 yılında 14 milyar Euro satış rakamına ulaşan Continental lastik grubu, dünya genelinde 20 üretim ve 16 araştırma geliştirme tesisinde 57.000 kişiyi istihdam etmektedir.