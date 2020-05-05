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Continental’den Yaz Mevsimine Özel Kampanya

Continental, bu zor günlerde yola çıkmak zorunda olan sürücülerin yükünü hafifletmek için 15 Temmuz’a van grubu ve hafifi ticari araç lastiklerinde lastik başına 50 TL indirim fırsatı sunuyor.

05 Mayıs 2020 Salı 09:42
Continental’den Yaz Mevsimine Özel Kampanya

Continental bu dönemde yola zorunlu olarak çıkanlara arka çıkıyor

Continental, bu zor günlerde yola çıkmak zorunda olan sürücülerin yükünü hafifletmek için 15 Temmuz’a kadar geçerli indirim kampanyası ile van grubu ve hafifi ticari araç lastiklerinde lastik başına 50 TL indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca sürücüler, indirim kampanyasından yararlanmanın yanı sıra lastiklerini Bonus Kart’a özel 8 taksit fırsatıyla alabilecek.

Continental, “Yola çıkana arka çıkar” sloganıyla bu zor günlerde, hafif ticari ve van grubu araç lastiklerine uyguladığı yaza özel indirim kampanyası ile desteğe devam ediyor. 15 Temmuz’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Continental, hafif ticari ve van grubu araç lastiklerinde lastik başına 50 TL indirim imkanı sunuyor. Continental bayi ve lastikevlerinde geçerli olacak indirim kampanyası, minimum 2, maksimum 6 adet lastik alışverişlerini kapsıyor.

Dönemsel olarak değiştirilen lastikler ile ilgili lastik saklama hizmeti de veren Continental, konusunda uzman ve donanımlı yetkili satıcıları aracılığıyla tüm lastiklerin uygun koşullarda ve güvenle muhafaza edilmesini de sağlıyor. Continental yetkili satıcıları, lastikleri saklamadan önce gerekli analizleri yaparak bir sonraki kullanım dönemi için tüketicileri bilgilendiriyor. Sonrasında ise biri araç sahibinde diğeri ise lastiklerin üzerinde kalacak şekilde araç sahiplerine özel lastik saklama etiketleri oluşturuluyor ve bir sonraki dönemde teslim edilmek üzere güvenle saklanıyor. Lastiklerinin durumlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilen tüketiciler üst seviyede montaj hizmeti de alabiliyor.

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