Continental’den Yaz Mevsimine Özel Kampanya

Continental bu dönemde yola zorunlu olarak çıkanlara arka çıkıyor
Continental, bu zor günlerde yola çıkmak zorunda olan sürücülerin yükünü hafifletmek için 15 Temmuz’a kadar geçerli indirim kampanyası ile van grubu ve hafifi ticari araç lastiklerinde lastik başına 50 TL indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca sürücüler, indirim kampanyasından yararlanmanın yanı sıra lastiklerini Bonus Kart’a özel 8 taksit fırsatıyla alabilecek.
Dönemsel olarak değiştirilen lastikler ile ilgili lastik saklama hizmeti de veren Continental, konusunda uzman ve donanımlı yetkili satıcıları aracılığıyla tüm lastiklerin uygun koşullarda ve güvenle muhafaza edilmesini de sağlıyor. Continental yetkili satıcıları, lastikleri saklamadan önce gerekli analizleri yaparak bir sonraki kullanım dönemi için tüketicileri bilgilendiriyor. Sonrasında ise biri araç sahibinde diğeri ise lastiklerin üzerinde kalacak şekilde araç sahiplerine özel lastik saklama etiketleri oluşturuluyor ve bir sonraki dönemde teslim edilmek üzere güvenle saklanıyor. Lastiklerinin durumlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşabilen tüketiciler üst seviyede montaj hizmeti de alabiliyor.