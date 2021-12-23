Continental’den yol güvenliğinde çığır açacak teknolojiler

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental, yolda güvenliği, inovasyonu ve daha iyi bir sürüş deneyimini teşvik etmek amacıyla hem araçlarda hem de sürüş sistemlerinde devrim yaratacak teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Artırılmış gerçeklik, bulut teknolojileri gibi yeniliklerle yol, sürücü ve araçları birbirine bağlayan Continental; yolda diğer araçları ve yayaları algılayarak sürücüyü uyaran sistemlerden, lastiklerden veri toplayarak anlık takip imkânı sunan teknolojilere kadar pek çok yenilikle mobiliteyi bir adım öteye taşıyor.

Mobilitenin geleceğine birçok farklı açıdan yaklaşan Continental, araçları ve sürüş sistemlerini birbirine bağlayarak mobilite deneyimini geliştiren teknolojik yeniliklere imza atıyor. Teknoloji şirketinin son yenilikleri 7-10 Aralık tarihleri arasında ABD Akıllı Ulaşım Topluluğu’nun (ITS America) yıllık toplantısında sergilendi ve katılımcılar tarafından ilk kez deneyimlendi.

Continental’in Wrong Way Driver (Ters Yön Uyarı) teknolojisi, sürücüleri ters yönde ilerleyen araçlar konusunda uyararak olası bir risk durumuna karşı güvenliği artırmayı amaçlıyor. Ters yönde giden bir sürücünün konumu, hızı ve seyahat yönü hakkında erken uyarı sistemi olarak tanımlanan bu teknoloji, sürücülerin proaktif güvenlik önlemleri almasına imkân sağlıyor. Teknoloji; Continental sensörlerinin, bağlantılı araç sistemlerinin ve bir ısı haritalama algoritmasının bileşimine dayanıyor.

Yolda diğer araçları ve yayaları algılayarak sürücüyü uyaran sistem

Continental’in geliştirdiği Akıllı Kavşak teknolojisi ise araçların trafikle ve çevreleriyle iletişim kurmasını sağlayan V2X teknolojisi ile akıllı bir sisteme bağlanmasını sağlıyor. Bu akıllı sistem sürücünün bir kavşakta karşısına çıkabilecek yaya, bisikletli ya da diğer araçlarla etkileşim kurabiliyor. Continental’in iş ortağı Iteris ile geliştirdiği Vantage Fusion sistemi; araçlar, yayalar ve bisikletliler olmak üzere yolu paylaşan herkesi benzersiz bir şekilde algılayan, izleyen ve doğru sınıflandıran hibrit bir video ve radar algılama sistemi. Bu sistem bir aracın çevresini ortamın geri kalanıyla paylaşmasını sağlayan algılama yeteneklerini etkinleştirmek için otomotiv sensörlerinden gelen bilgileri kullanıyor. Teknoloji ayrıca hem araçların hem de yolu kullanan diğer öğelerin güvenliğini artırmak için V2X bilgilerinin altyapı ve bağlı araçlar arasında paylaşılmasına da olanak tanıyor.

Uzay teknolojisi ile yolda ‘360 derece’ görünüm

Continental, araçların tüm çevresini sorunsuz, gerçeğine uygun ve 360 derecelik bir açıyla görmesini sağlayacak yeni nesil çevre modeli olan LIDAR portföyünü de genişletiyor. Uzay operasyonlarında kullanılan teknolojiyi yüksek çözünürlüklü 3D Flash LIDAR kameraya entegre eden Continental, bu teknolojiyle araç çevresinin çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir 3D görüntüsünü sağlıyor. 3D Flash LIDAR sensörü, 50 metreye kadar çevresel verileri toplayarak aracın tüm çevresinin görünümünü sunuyor. HRL131 uzun menzilli LIDAR ise daha yüksek otomasyon seviyeleri sağlıyor. AEye ortaklığıyla binek otomobiller için geliştirilen Mikroelektromekanik Sistem tabanlı (MEMS) HRL131 uzun menzilli LIDAR ile araçlar 300 metreden, yayalar ise 200 metreden daha fazla bir mesafeden tespit edilebiliyor.

Continental, Ar-Ge destekli inovasyon harikası yeni nesil ürünü ContiConnect dijital izleme sistemi ile filolardaki tüm araçların lastik basıncı ve sıcaklığı gibi hayati önem taşıyan verilerini her an izleme imkânı sunuyor. Sistem, güvenli sürüşün yanı sıra yakıt maliyetinin azalmasını da sağlıyor. Lastiklerden veri toplayan bulut tabanlı bu sistemde gerçek zamanlı izleme için lastik sensörleri, araçtaki bağlı bir cihaza veri göndererek buluta iletiyor. Bu teknoloji bir filoya ContiConnect portalında lastiklerin geçmişi ve şu anki durumu hakkında tam bir görünürlük sağlıyor.

Filo yönetimi için özelleştirilebilen paket çözüm

Continental, Dijital Hizmetler Platformu ile mobiliteyi bir hizmet haline getiriyor. Bu uçtan uca çözüm, araçları paylaşıma ve filo kullanımına hazır halde sunuyor. Donanım ve yazılım hizmetleri de dâhil olmak üzere teknolojiyle birlikte eksiksiz bir ihtiyaç paketi olan Platform, bir filoyu yönetmek için gereken farklı işlevler için de özelleştirilebiliyor.

Continental Hakkında

Continental yolcu ve ürünlerin sürdürülebilir ve birbiriyle bağlantılı hareketliliğini sağlayan ileri teknolojiler ve hizmetler geliştirmektedir. 1871 yılında kurulan teknoloji şirketi; araçlar, makineler, trafik ve ulaşım için güvenli, verimli, akıllı ve uygun maliyetli çözümler sunmaktadır. 2020 yılında 37,7 milyar euro satış rakamına ulaşan Continental, halen 58 ülkede ve pazarda yaklaşık 193.000kişiyi istihdam etmektedir. 2021 yılında şirket kuruluşunun 150. yılını kutlamaktadır.

Lastik İş Kolu, dünya çapında 24 üretim ve geliştirme merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Continental, 56.000 üzerinde çalışanı ve 2020 yılında ulaştığı 10,2 milyar euro satış rakamı ile sektörün önde gelen lastik üreticilerinden biridir. Lastik üretiminde teknoloji liderleri arasında yer alan Continental, binek, ticari ve özel araçların yanı sıra çift tekerlekli araçlarda da geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ar-Ge alanında süregelen yatırımlarıyla Continental güvenli, tasarruflu ve çevre dostu mobiliteye büyük katkı sağlamaktadır. Lastik Grubunun portföyü arasında lastik ticareti ve filo uygulamaları için hizmetler ile ticari araç lastikleri için dijital yönetim sistemleri de yer almaktadır.