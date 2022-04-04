Continental’in PET şişelerden ürettiği ilk lastikleri yola çıktı!

Sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla Continental’in geliştirdiği yeni ContiRe.Tex teknolojisi birkaç ay içinde üretime hazır hale getirildi. Bu yüksek performanslı malzeme, ilk olarak Continental'in PremiumContact 6 ve EcoContact 6 yaz lastikleri ile AllSeasonContact lastiğin belirlenen boyutlarının üretiminde kullanılacak. Bu sayede belirlenen lastiklerin karkasındaki geleneksel polyesterin yerini sürdürülebilir ve tamamen yeni bu malzeme alacak.

Teknoloji şirketi ve Premium lastik üreticisi Continental’in geri dönüştürülmüş PET’lerden elde ettiği polyester iplik kullanarak ilk kez ürettiği lastikler piyasaya sürüldü. Eylül 2021'de kendi geliştirdiği ContiRe.Tex teknolojisini ilk defa tanıtan Continental, lastikleri bu teknoloji sayesinde çok kısa sürede üretime hazır getirdi. Bu teknoloji, geri dönüştürülmüş PET şişelerden herhangi bir ara kimyasal aşama olmadan elde edilen ve başka hiçbir şekilde geri dönüştürülmeyen polyester iplikleri lastik üretiminde kullanıyor.

Bu sayede PET şişelerin yüksek performanslı polyester ipliklere dönüştürüldüğü diğer standart yöntemlerle kıyaslandığında üretim çok daha verimli hale geliyor. Bu teknolojide kullanılan şişeler, kapalı bir geri dönüşüm döngüsünün olmadığı bölgelerden elde ediliyor. Özel geri dönüşüm süreci kapsamında şişeler, kapakları çıkarıldıktan sonra tasnif ediliyor ve mekanik olarak temizleniyor. Mekanik parçalama işlemi sonrasında, PET malzeme granül haline getiriliyor ve polyester iplik halinde eğiriliyor.

ContiRe.Tex teknolojisi 8 ay gibi kısa bir zamanda üretime geçti

Continental EMEA Bölgesi Lastik Replasman Birimi Başkanı Ferdinand Hoyos, şunları söyledi: “Premium lastiklerimizin üretiminde sadece yüksek performanslı malzemeler kullanıyoruz. Artık bu malzemeler, özel ve verimli bir geri dönüşüm sürecinden elde edilen PET şişelerden eğrilen polyester iplikleri içerecek. Yenilikçi ContiRe.Tex teknolojimizi yalnızca sekiz ay gibi kısa bir zamanda üretime geçirdik. Bu olağanüstü başarı için tüm ekibimizle gurur duyuyorum. Lastiklerimizde yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemelerin oranını sürekli olarak artırıyoruz. En geç 2050 yılına kadar, yalnızca sürdürülebilir malzemelerin kullanıldığı lastik üretimine geçiş yapmak istiyoruz”.

Geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen ilk lastikler

ContiRe.Tex teknolojisine sahip ve yakında piyasaya sürülecek olan tüm lastikler, Portekiz'in Lousado kentinde bulunan Continental lastik fabrikasında üretiliyor. ContiRe.Tex teknolojisine sahip lastiklerin yan kısmında “Geri Dönüştürülmüş Malzeme İçerir” ibaresini içeren özel bir logo yer alıyor. Continental, ürettiği lastikleri enerji tasarruflu ve çevre dostu hale getirmek amacıyla alternatif malzemeler üzerine yoğun araştırmalar yürütüyor. Continental, Şubat 2022'de başlayan, tamamen elektrikli araçların yarıştığı Extreme E-yarış serisinin ikinci sezonu için yine ContiRe.Tex teknolojisinin kullanıldığı bir lastik geliştirdi. Ayrıca bu yılki Fransa Bisiklet Turu boyunca, destek araçlarında özel ContiRe.Tex teknolojili lastikler kullanılacak.