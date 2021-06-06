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Dacia'dan bol kampanyalı haziran

Haziran ayında Dacia, geniş kampanya seçeneklerini tüketicilerle buluşturuyor. Dacia haziran kampanyasında sağlık çalışanlarını da unutmadı.

06 Haziran 2021 Pazar 11:56
Dacia'dan bol kampanyalı haziran

Dacia'dan bol kampanyalı haziran

Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Avantajlı fiyatlar

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor. Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme** ile sahip olunabiliyor.     

Sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ve Yeni Sandero modelleri için perakende satın alımda 3 bin TL takas indirimi*** uygulanıyor.

Sağlık çalışanlarına özel fırsat

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

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