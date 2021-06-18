Dacia Logosunu Yeniledi

Dacia, stratejik planının önemli bir kilometre taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı.

Dacia DNA'sına sadık kalınarak daha modern ve dijital bir marka için yenilenen görsel kimlik, sadelik ve sağlamlığın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Markanın “outdoor” tarafını vurgulayan yepyeni tasarım dili, Haziran 2021 itibarı ile kademeli olarak uygulanacak.

Kuruluşundan bu yana sürekli olarak kuralların dışına çıkarak yeni, daha iddialı, çağdaş ve özgün bir tasarım yakalayan Dacia’da yeni bir döneme giriliyor.

Yeni dönemde yeni hedefler

Dacia’nın 2021'in başında açıkladığı yeni bir dönemin habercisi olan stratejisi, marka kodlarına sadık yeni logo, amblem, renklerine yansıdı. Başarısının arkasındaki unsurları esas alan marka, daima uygun bir fiyata sadelik, orijinallik ve sağlamlık değerlerini yansıtmaya devam eden yeni bir hisse kavuşuyor.

Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia’nın otomotiv endüstrisindeki temel gereklilikleri sürekli olarak yeniden tanımlayan bir marka olduğunu belirterek, “Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki konumumuz başladığımız ilk günden bu yana kendimize özgü olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Markayı yansıtan yeni görsel kimlik

Dacia'nın yeni görsel kimliği, farklı ve iddialı bir markanın göstergeleri olan yeni bir logo ve amblem ile ön plana çıkıyor. Bu iki yeni tasarım, ilk günden bu yana Dacia'ya rehberlik eden ve markanın özünü vurgulamaya çalışan “Tasarım Ekibi” tarafından şirket içerisinde yaratıldı.

Yeni görsel kimliğin merkezinde yer alan logo, daima var olan bir sağlamlık ve denge hissi uyandırıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.

Amblem, aralarında güçlü ve uyumlu bir ilişki bulunan zincirin halkaları gibi, “D” ve “C” harflerini bir araya getirerek logonun özünü yansıtıyor. Kolayca tanınabilecek yeni Dacia amblemi güçlü ve anlamlı bir sembol olarak markayı vurguluyor.

Sade ve kolaylıkla anlaşılan bu iki yeni tasarım, her gün milyonlarca tüketicinin kullandığı Dacia modellerinin sağlam yapısını yansıtıyor.

Özellikle küçültülen grafik tasarım unsurları, Dacia'nın temel gerekliliklere odaklanan bir marka olduğunun altını çiziyor. Her bir parça daha fazla dijital içerik için yeni fırsatlar yaratırken, uyumlu bir bütünlük oluşturmak üzere diğerlerine uyum sağlıyor. Yeni grafik tasarım unsurlarının, tıpkı markanın kendisi gibi oldukça sağlam ve esnek yapısı dikkat çekiyor. Logoda yer alan ok şeklindeki “D” harfi, tasarımın bütününü işaret ederken, yüzü geleceğe dönük bir markanın yarattığı hareket hissini ön plana çıkarıyor.

Dacia yeni renkleriyle doğadan ilham alıyor

Haki yeşili, markanın doğaya olan yakınlığını öne çıkarırken, müşterileri için güçlü bir referans noktasını ve ikonik Duster gibi Dacia modellerinin kendilerini gösterdiği bir araziyi çağrıştırıyor.

Yardımcı renkler ise skalayı tamamlıyor;

- Daha fazla toprak rengi: koyu haki, terakota, kum rengi

- Diğer iki ara renk: parlak turuncu ve yeşil ile daha "teknolojik" bir his

Markanın özü ayrıca özgürlük, güç toplama ve özüne dönme ihtiyacını simgeleyen yeni ikonografisiyle de vurgulanıyor. Bu temel ihtiyaçlar çoğu insan tarafından hissedilirken, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yöneltiyor.

Kademeli geçiş

Yeni marka kimliği, Haziran 2021'den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacak. Dacia satış noktaları, 2022'nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022'nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak.