Dacia’da Mart ayına özel sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Kampanya dahilinde Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg, Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg ve Duster Comfort 1.0 Tce 100bg 4x2 modellerinde 12 ay vade ile 24.000TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor.

Mart ayında Dacia Dokker 83.250 TL’den, Sandero 86.350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ise 115.500 TL’den başlayan fiyatlarla* müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim yer alıyor.