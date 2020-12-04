Dacia’da yılın son ayı cazip fiyatlarla geldi
Aralık ayında Dacia yetkili satıcılarına gidenleri cazip fiyat avantajları karşılıyor. Minimum 10.000 TL peşinat* yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.
Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15.000 TL’ye varan indirim fırsatları** sunuluyor.
Sandero ve Sandero Easy-R’da kaçırılmayacak fiyatlar
Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126.400 TL’den*** başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.
Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise Aralık ayı boyunca 154.900 TL’den*** başlayan avantajlı fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.