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Dacia’da yılın son ayı cazip fiyatlarla geldi

Dacia Minimum 10.000 TL peşinat* yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

04 Aralık 2020 Cuma 10:37
Dacia’da yılın son ayı cazip fiyatlarla geldi

Dacia’da yılın son ayı cazip fiyatlarla geldi

Aralık ayında Dacia yetkili satıcılarına gidenleri cazip fiyat avantajları karşılıyor. Minimum 10.000 TL peşinat* yatıranlar, tüm Duster versiyonları için fiyat sabitleme imkânı elde ediyor.

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker versiyonlarında ise 15.000 TL’ye varan indirim fırsatları** sunuluyor.

Dacia Duster 165.900 TL, Dokker 114.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Sandero ve Sandero Easy-R’da kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın son ayında sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126.400 TL’den*** başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R versiyonu ise Aralık ayı boyunca 154.900 TL’den*** başlayan avantajlı fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

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Dacia
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