Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Şubat ayında Dacia’nın Sandero, Duster ve Dokker ECO-G modellerinde sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor.

Kampanya* dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerinde 12 ay vade ile 24.000TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor.

Şubat ayında Dacia Dokker 83.250 TL’den, Sandero 84.350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 114.000 TL’den başlayan fiyatlarla** müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.