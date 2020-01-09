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Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Ocak ayında Dacia’nın Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 08:45
Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Ocak ayında Dacia’nın Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya* dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerde 24.000TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.

Ocak ayında Dacia Dokker 83.150 TL’den, Sandero 84.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 110.700 TL’den başlayan fiyatlarla** müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca Ocak ayında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL’ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları bulunuyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DaciaKampanyaDusterDokkerSandero
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