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DAP Yapı’dan Türk ekonomisine yerli destek

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobiline iş dünyası sahip çıktı. DAP Yapı, 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştirecek

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:07
DAP Yapı’dan Türk ekonomisine yerli destek

DAP Yapı’dan Türk ekonomisine yerli destek
 

Türkiye’nin en büyük konut üreticileri arasında yer alan DAP Yapı, sektörde örnek bir atılıma imza attı. Türk ekonomisine sunduğu desteği, görkemli bir törenle tanıtılan yerli otomobil ile sürdürecek olan DAP Yapı, 200 adet şirket aracını değiştirme kararı aldı.

Gayrimenkul sektörünün öncü markalarından DAP Yapı, Türkiye’nin otomobili için harekete geçti. İlk otomobil girişimi Devrim’den 58 yıl sonra tüm hakları Türkiye’ye ait olan yeni yerli araç TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) ile ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini açıklayan DAP Yapı Yöetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, dünyann konuştuğu yerli girişime yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programı ile Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılan yerli araç ile ilgili konuşan Ziya Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobilimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında bir mihenk taşı olacaktır. Bunu sadece yerli bir araç olarak görmek; ‘Yeni ve Güçlü Türkiye’nin vizyonunu anlatmak için yetersizdir. Yerli ve milli otomobilimiz, bu ülke ve milletin 60 yıllık hayallerini temsil etmektedir.” şeklinde konuştu.

Yerli otomobile yerli destek

Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüştüğünü beliten Yılmaz, “Kalbi her daim bu ülke için çarpan; kurulduğu günden bu yana ülkesi ve milleti için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan DAP Yapı olarak, bu hayalin gerçek olmasında taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu kapsamda şirket bünyemizde yer alan 200 aracı, yerli otomobilimizle değiştireceğimizi, büyük bir gururla şimdiden taahhüt ederiz.” diyerek tüm güçlü şirketleri, yerli otomobil ile ülke ekonomisine destek olmaya çağırdı.

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