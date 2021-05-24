Dostluk ve Barış Rallisi Europa Orient Rallye 15. Kez start aldı

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve TÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin Korkmaz katıldı.

Bu yıl Belçika’nın Brüksel kentinden başlayan rallide 30’a yakın takım yer alıyor. Sadece 20 yaşından büyük ve değeri 1.111 Euro’yu geçmeyen araçlar katılabildiği Ralli, araç ve trafik güvenliğinin önemine dikkat çekmenin yanı sıra Türkiye’yi ve güzelliklerini tanıtımına katkıda bulunuyor.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde TÜVTÜRK’ün desteği ile düzenlenen 15. Europa Orient Rallye Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi’nin Türkiye etabı İstanbul Sultanahmet Meydanında verilen startla başladı.

23 Mayıs Pazar günü Sultanahmet Meydanı’nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten veTÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin Korkmaz’ın katıldığı törenle Türkiye etabının startı verildi.

Europa Orient Rallye bu yıl Belçika’nın başkenti Brüksel’den 16 Mayıs’ta start aldı. Katılımcılar Balkanlar üzerinden geçerek Türkiye’ye geldiler. Yarışmacılar Türkiye etabında ise İstanbul’dan sonra, Ankara, Kapadokya, Adana, Antalya rotasını izleyip ardından 29 Mayıs’ta Ralli’nin son durağı olan Muğla Dalyan’da olacak.

Ralli’nin Türkiye etabının startında konuşan TÜVTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Melis Avalin Korkmaz, “Bu rallinin bizler, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan TÜVTÜRK Ailesi’nin her üyesinin kalbinde ayrı bir yeri var. 9 yıldır destek verdiğimiz Europa-Orient Rallisi bizim için artık bir kurum kültürü haline geldi. Avrupa’nın birçok ülkesinden, farklı kültürlerden insanları buluşturan bu ralliye destek olmak bizi her zaman mutlu etti. Ancak şunu özellikle belirtmek isteriz ki bizim için en büyük mutluluk ve gurur kaynağı ise, Dışişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve devletimizin resmi kurumlarının liderliğinde bu ralliye destek vererek güzel ülkemizin, eşsiz kültürümüzün ve misafirperver insanımızın tanıtımına katkıda bulunmak oldu” dedi.

Değeri 1.111 Euro’nun altında araçlar katılıyor

Sadece 20 yaşından büyük değeri 1.111 Euro’nun altında eski araçlar katılabildiği rallide takımların güzergah boyunca otoyola çıkmalarına izin verilmiyor. Zaman ya da hıza dayalı bir mücadelenin olmadığı Dostluk ve Barış Rallisi’nde yarışmacılar rota üzerinde belirlenen sosyal ödevleri yerine getirmeye çalışıyorlar.