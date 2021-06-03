DS Automobiles'den sıfır faizli haziran teklifleri



DS Automobiles ay boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi ya da 20 bin TL takas desteği imkânı sunuluyor.

Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, yaz aylarında DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, faiz fırsatları ve takas desteği getiriyor. DS Automobiles’ın Haziran ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 400 bin TL’ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi veya 20 bin TL takas desteği imkânı sunuluyor.

Kusursuz işçilik, üst seviye konfor ve yüksek teknoloji

DS Automobiles’in, 300 HP güce sahip ve dört tekerlekten çekişli modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles’in Formula E Şampiyonası’ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor. Kaslı, karizmatik ve tutkulu tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken DS 7 CROSSBACK ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforlu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi birçok avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 CROSSBACK’in bir mücevher parçası gibi parlayan tasarımıyla DS ACTIVE LED VISION LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.



DS AUTOMOBILES HAKKINDA

Avant-garde ruhuyla 1955 DS’in olağanüstü mirasına dayanan ve 2014 yılında kurulan DS Automobiles, Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv endüstrisine uygulamayı hedefliyor. Kişiliğini dışa vurmayı amaçlayan ve en son teknolojiler konusunda istekli olan müşteriler için tasarlanan ikinci nesil DS modelleri, zarafet ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor. DS markası; DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 4 ve DS 9 ile küresel bir ürün yelpazesini piyasaya sürüyor. 2019 ve 2020’de çifte Formula E Şampiyonluğu başarılarına sahip olan DS Automobiles, tüm modellerini elektrikli versiyonda sunarak elektrifikasyonun en ileri noktasında yer alıyor. E-TENSE etiketi altında DS Automobiles, hem %100 elektrikli hem de şarj edilebilir hibriti 360 beygir gücüne kadar 4x4 teknolojisiyle sunuyor. DS Automobiles, müşterileri için benzersiz marka deneyimine yönelik özel hizmet programı olan “ONLY YOU, DS Deneyimi" programını yarattı. 41 ülkede bulunan DS markası, dünya genelinde 400 DS satış noktasından oluşan ve sürekli gelişen özel bir dağıtım ağı oluşturdu.