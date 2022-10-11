

DS E-TENSE PERFORMANCE’A İnovasyon Ödülü



Chantilly Arts & Élégance’ın 2015’den günümüze aralıksız resmi ortağı DS Automobiles, otomobil severlerin favori buluşmalarından biri olan prestijli etkinliğin altıncısı için, bir kez daha Château de Chantilly bahçelerindeki yerini aldı. DS E-TENSE PERFORMANCE ve dünyaca ünlü moda evi Nicha’nın ilgili tasarımı Concours d'Élégance’ta beraber sergilendi. Şimdiden 3.000 km’yi aşan test programını ardında bırakan ve 0-100 km/sa hızlanmasını yaklaşık 2 saniyede tamamlayabilen DS E-TENSE PERFORMANCE, prestijli etkinlikten Inovasyon Ödülü’nü de kazandı. Aventure DS Automobiles aracılığıyla revize edilen efsaneleşmiş klasik DS ve SM modelleri de şatonun bahçelerinde konukların hatıralarını canlandırdı. Markanın benzersiz uzmanlığını gözler önüne seren etkinlikler de ziyaretçilerin yoğun ilgisini kazandı.

DS Automobiles, Château de Chantilly bahçelerinde düzenlenen, Fransa’nın en prestijli “Concours d'Élégance”ı olarak tanımlanan Chantilly Arts & Élégance’ta bu yıl da yerini aldı. DS E-TENSE ve Eymeric François ile 2016 yılında ödül kazanan marka, DS E-TENSE PERFORMANCE ve Nicha tasarımıyla bu yılın etkinliğine de damgasını vurdu. Etkinlik kapsamındaki ödüller arasından DS E-TENSE PERFORMANCE, İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Toplamda 600 kW’lik (815 HP) elektrik güç ünitesi ve dört tekerlekten çekişli aktarmasıyla, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak tasarlanan DS E-TENSE PERFORMANCE, markanın Formula E Şampiyonası’nda 2 Pilotlar Şampiyonluğu ve 2 Takım Şampiyonluğu da kazanan DS PERFORMANCE departmanı tarafından geliştirildi. Şimdiden 3.000 km’yi aşan test denemelerine devam edilen DS E-TENSE PERFORMANCE’ın 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 2 saniyede gerçekleşiyor. Tamamen karbon monokok gövdesinde DS Automobiles’in tasarım dışa vurumunu yansıtan DS E-TENSE PERFORMANCE, her biri 800 LED’den oluşan farlarıyla 3 boyutlu bir efekt oluşturarak güvenlik ve prestijli görünümü birleştiriyor. Hareket eden bu laboratuvar otomobil, aerodinamik çizgilerinde doğadan ilham alıyor. Kullanılan renk de bu anlayışın yansıması. Dış koşullara ve görüş açısına bağlı olarak aracın rengi değişiklik gösterebiliyor ve kaputa kadar uzanan parlak siyah yüzeylerle çarpıcı bir kontrast etkisi sağlanıyor. 20 inçlik jantlar, benzersiz ara parçalarla aerodinamik profili destekliyor. Verimlilik, kokpitteki temel felsefeyi yansıtıyor. Çanak şeklindeki koltuklar ve Formula E’den aktarılan direksiyon, yüksek performans hissi veriyor. Özel siyah deri döşeme süsleme ile konfora ve detaylara da özen gösterildiği vurgulanıyor.

Nicha ve DS Automobiles birlikteliği

DS Automobiles’in yüksek elektrikli performansı

modelinin çizgileri, renkleri ve malzemelerinden ilham alan moda evi Nicha’nın özel tasarımı eşlik etti. Charlène Vervoitte tarafından “sorumluluk sahibi lüks” mottosuyla kurulan Nicha, sürdürülebilir ve etik bir yaklaşım doğrultusunda özel kumaşlarla, sipariş üzerine ve ısmarlama olarak Fransa’da üretilen klasik ve üst sınıf ürünler sunuyor.

DS E-TENSE PERFORMANCE’daki toplam sistem gücü 600 kW (815 HP). Önde 250 kW ve arkada 350 kW olan iki elektrikli motorun toplamda üretebildiği tork değeri 8.000 Nm seviyesinde. Doğrudan Formula E’deki DS PERFORMANCE geliştirmelerinden alınan bu iki motor, olağanüstü verimlilik sergiliyor. Akü, çok yüksek performanslı DS E-TENSE PERFORMANCE laboratuvarının temel parçalarından biri. Bu çok küçük akü, DS PERFORMANCE tarafından tasarlanan, orta-arka konumdaki bir karbon-alüminyum kompozit mahfaza içinde bulunuyor. Mevcut teknolojilerin üst noktası kabul edilerek, hücreler için yenilikçi bir kimya ve kapsayıcı bir soğutma sistemi gizleniyor. Bu akü, 600 kW’a kadar hızlanma ve geri kazanım aşamalarına izin veriyor ve gelecek nesil üretim araçları için yeni yolların keşfedilmesini sağlıyor.

Château de Chantilly bahçelerinde sergilenen DS Automobiles modelleri

DS Automobiles serisinin tamamı Château de Chantilly bahçelerinde sergilendi. Yeni DS 7 de ilk kez büyük bir uluslararası etkinlikte yer aldı. Gösterinin bir parçası olarak, montajı Aventure DS Automobiles tarafından yapılan 10 adet DS ve SM modeli de (1969-1974 arasından 5 DS ve 1971-1974 arası 5 SM), bahçe partisi boyunca bir araya getirildi. Yaklaşık 20 VIP servisi konukların hizmetine sunuldu.

Etkinlikte sergilenen DS Automobiles modelleri:

DS 4 E-TENSE 225 (şarj edilebilir hibrit)

Yeni DS 7 E-TENSE 4x4 360 (şarj edilebilir hibrit)

DS 9 E-TENSE 4x4 360 (şarj edilebilir hibrit)

DS Automobiles uzmanlığı Chantilly’nin kalbinde

DS Automobiles ayrıca ziyaretçilerin huzurunda deri parçaları üzerinde çalışan, markanın döşemeci ustalarından biri tarafından yürütülen bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. DS Automobiles tasarımlarında kullanılan yüksek kaliteli malzemeler üzerinde, bir zanaatkarın olağanüstü çalışmaları ve uzmanlığı konuklar tarafından birebir izlendi. Son olarak, DS x MÉTIERS D’ART yarışmasına başvuranların çalışmaları sergilendi. Birkaç ay önce jüri, DS 4 uluslararası test sürüşleri için düzenlenen DS WEEK etkinliği sırasında Chantilly’de bir araya gelerek DS 9 için benzersiz bir iç mekan üretimine hak kazanan Anne Lopez’i seçmişti.

DS AUTOMOBILES hakkında

Avant-garde ruhuyla 1955 DS’in olağanüstü mirasına dayanan ve 2014 yılında kurulan DS Automobiles, Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv endüstrisine uygulamayı hedefliyor. Kişiliğini dışa vurmayı amaçlayan ve en son teknolojiler konusunda istekli olan müşteriler için tasarlanan ikinci nesil DS modelleri, zarafet ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor. DS markası; DS 3 CROSSBACK, Yeni DS 7, DS 4 ve DS 9 ile küresel bir ürün yelpazesini piyasaya sürüyor. 2019 ve 2020’de çifte Formula E Şampiyonluğu başarılarına sahip olan DS Automobiles, tüm modellerini elektrikli versiyonda sunarak elektrifikasyonun en ileri noktasında yer alıyor. E-TENSE etiketi altında DS Automobiles, hem %100 elektrikli hem de şarj edilebilir hibriti 360 beygir gücüne kadar 4x4 teknolojisiyle sunuyor. DS Automobiles, müşterileri için benzersiz marka deneyimine yönelik özel hizmet programı olan “ONLY YOU, DS Deneyimi" programını yarattı. 40 ülkede bulunan DS markası, dünya genelinde 400 DS satış noktasından oluşan ve sürekli gelişen özel bir dağıtım ağı oluşturdu.

