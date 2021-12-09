E-mobilite enerji tasarrufuna yön verecek

Son yıllarda tüm dünyada elektrikli araçlara talep büyük gelişim gösteriyor. Karbon salınımını minimum düzeye indiren elektrikli araçlar, çevresel sürdürülebilirlik için önemli rol oynarken, elektrikli araçlara gösterilen ilgi, temiz çevre endişesi ve doğaya saygı nedeniyle gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de birçok bölgede mevcut enerji altyapısı elektrikli araçların enerji ihtiyacını karşılayacak durumda bulunmazken, Hager sürdürülebilir gelecek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor.

Dünyada elektrikli araçların pazar payının, model çeşitliliği ve yeni yatırımlarla 2025'e kadar yüzde 29'a yükseleceği tahmin ediliyor. E-mobilite ise tam elektrikli araçları, hibrit elektrikli araçları ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullananları içeriyor. Artan CO2 emisyonları ve gittikçe az bulunan fosil yakıt kaynakları karşısında elektromobilite değişen toplumlar için entegre bir iklim, enerji ve mobilite stratejisi oluşturuyor.

Türkiye’de şarj istasyonları yatırımlarının yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin sürekliliğini sağlamak adına enerji depolama alanlarında çözüm geliştirilmesi gerekiyor. Bu şekilde de insanların sadece şebekeden gelen enerji ile yetinmesinin önüne geçilmesi ve yenilenebilir enerjinin depolanması, araçların verimli şarj olması ve yüksek enerji masraflarından kurtulması gerekiyor.

Elektrikli araçlara yer ayrılması gerekiyor

Hager çözüm üretiyor

Türkiye’de birçok bölgede mevcut enerji altyapısı elektrikli araçların enerji ihtiyacını karşılayacak durumda bulunmuyor. Öncelikle belediyelerin elektrikli şarj altyapısı alanında çalışmalar yapması, otoparkların belirli kısımlarının da elektrikli araçlara ayrılması gerekiyor.Elektrikli araçların yollara daha fazla yer alması sonucunda da mevcut altyapı şu an için talebi karşılayamayacağı için mikro şebekelere odaklanılması gerekiyor.

Sürdürülebilir gelecek için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdüren Hager Group ise enerji verimliliği alanındaki çalışmaları doğrultusunda enerji izleme, elektrikli şarj istasyonları ve mikro şebekelere odaklanıyor. Şarj istasyonları yatırımının yanında, enerji sürekliliği sağlamak için de enerji depolama alanında faaliyette bulunan Hager, yenilenebilir enerjinin depolanmasını ve araçların verimli şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Hager Group Hakkında:

1955 yılından bu yana Akıllı Evler, Bina Otomasyonu, Güvenlik Sistemleri ve Bina Kablo Aksesuarları ile enerji yönetim ve dağıtım sistemlerine öncülük eden Hager Group, enerji dağıtım sektörünün lider şirketlerinden biridir.

Almanya'da kurulan Hager Group, endüstrinin inovasyon liderlerinden biri olup, 11.500 çalışana ve 2.3 milyar Euro yıllık ciroya sahiptir. Ürünleri ve sistemleri dünya üzerinde 24 farklı noktada üretilmekte ve yine dünya üzerinde 136'den fazla ülkede Hager markasına güvenen müşterilere iletilmektedir.

Hager’in çözüm ve servis çeşitliliği, enerji dağıtımından kablo yönetimine, güvenlik sistemlerinden bina otomasyonuna kadar uzanmaktadır. Müşteriler ve alanında son derece uzman mühendisler ile sürekli fikir alışverişinde bulunarak proje çözümleri üretilmesi, Hager’in en temel çalışma prensibidir. Enerji verimliliği sağlayarak doğanın korunması ve uygun maliyette en kaliteli projelerin üretilmesi ise Hager’in en önemli amacıdır.