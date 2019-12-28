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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yerli otomobilin fotoğrafını paylaşarak destek mesajı yayınladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 03:05
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek



Türkiye dün gün boyu yerli otomobili konuştu. İlk kez kamuoyunun karşısına çıkan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobilinden Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarından da tam destek geldi. TOGG için sosyal medyadan gün boyu destek mesajı atan muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarına kendi seçmenleri de destek verdi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tanıtımı yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen yerli otomobil ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Otomobilin fotoğrafını paylaşan İmamoğlu bu girişimle gurur duyduklarını belirterek, İBB'nin güçlü bir siparişle yerli otomobile destek olacağını duyurdu.

“ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DESTEKLEYECEĞİZ”

İmamoğlu paylaşımında, “Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz” dedi. İBB olarak elektrikli üretimi destekleyeceklerini belirten İmamoğlu, ‘Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’TAN DA MESAJ VAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Uzun bir süredir  “Yerli Oto” ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda “Milli” duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız” dedi.

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