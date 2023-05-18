Elektrikli Araçlar, Çevreye ve Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor





Ulaşım, dünyadaki karbon (CO2) emisyonlarının yaklaşık yüzde 24'ünü, binek otomobiller ise dünya çapında karayolu taşımacılığı emisyonlarının yüzde 60'ını oluşturuyor. Ülkemizde de ulaşımın toplam karbon emisyonundan aldığı pay yüzde 22 seviyelerinde.

Sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda 2022 yılında Elaris markası ile e-mobilite sektörüne hızlı bir giriş yapan Üçay Grup, ulaşımın çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini açıkladı.

Enerji sektörü hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Fosil yakıtlar birçok ülkede kullanımdan kaldırılıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep gün geçtikçe artıyor. 2010 yılında Avrupa’da üretilen yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretiminde ki payı yüzde 20 iken 2020 yılında bu oran yüzde 38'lere yükseldi.

Ulaşımda yenilenebilir enerji kullanımı arttı

Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği açısından sunduğu avantajlar nedeniyle dünyada hızla gelişen e-mobilite sektörü de yenilenebilir enerjinin sıklıkla kullanıldığı sektörler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Avrupa’da ulaşımda kullanılan yenilenebilir enerjinin payı 2005’te yüzde 2’nin altındayken 2020’de yüzde 10,2’ye yükseldi.

“Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun 2035 yılına kadar tüm yeni araçlarda CO2 emisyonlarının yüzde 100 azaltılması kararı da e-mobilite sektörünün önünü açtı” diyen Üçay Grup Enerji Direktörü İlgin Eray, ulaşımın çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

Türkiye’de ulaşımın toplam karbon emisyonundan aldığı pay yüzde 22

“Ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz”

“Ulaşım, dünyadaki karbon (CO2) emisyonlarının yaklaşık yüzde 24'ünü, binek otomobiller ise dünya çapında karayolu taşımacılığı emisyonlarının yüzde 60'ını oluşturuyor. Türkiye’de de ulaşımın toplam karbon emisyonundan aldığı pay yüzde 22 seviyelerinde. Ancak ulaşımda giderek yaygınlaşanile küresel karbon emisyonlarını önemli ölçüde düşürmek mümkün.

Elektrikli araçlar, yalnızca karbon emisyonu hedeflerine ulaşmamıza yardımcı olmayacak aynı zamanda ülke ekonomisi üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacak. Çünkü fosil yakıt tüketen bir araç km’de 1,5 - 2 lira tüketim yaparken, elektrikli araçlar km’de 0,3-0,5 lira arasında elektrik tüketiyor. Üstelik elektriği de yenilenebilir enerji kaynaklarından üreterek kullanıyorsanız, e-mobilitenin çevreye ve ekonomiye katkısını maksimum seviyelere çıkarmayı başarmışsınız demektir. Biz Üçay Grup olarak, karbon nötr bir gelecek için e-mobilite kapsamında yenilenebilir enerji kullanımını destekleyip, bu alanlara önemli yatırımlar yaparak, ulaşımdan kaynaklı karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

“Elaris markamız ile e-mobilite sektörüne hızlı bir giriş yaptık” diyen İlgin Eray, sözlerine şöyle devam etti:

“47 AC, 3 DC istasyonumuzun kurulumu için çalışmalara başladık”

“2022 yılında Elaris markamız ile EPDK’dan lisans alarak, sayılı şarj ağı işletmecileri arasında ki yerimizi aldık. Bu alanda Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri olmayı ve sunacağımız operatörlük hizmetleri ile Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 47 AC, 3 DC istasyonumuzun kurulumu için çalışmalara başladık ve Haziran sonuna kadar çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz.

“Yazılım çalışmalarımızı tamamladık”

ABD menşeli EATON markasının, EVC alanında Türkiye partneriyiz. Bu markayı hem kendi şarj ağımızda hem de diğer ağ işletmeci firmaların projelerinde kullanıyoruz. İlk yıl yani 2022 yılında 300 adet EVC cihazı satışı gerçekleştirdik. Şu an itibariyle yazılım çalışmalarımızı da tamamladık. Kullanıcılar, IOS ve Android Market uygulaması üzerinden Elaris uygulamasını indirip, şarj istasyonlarının lokasyonlarını görüntüleyip, QR kodunu okutarak işlemlerini kolayca yapabilecekler.

Üçay Grup olarak, son kullanıcıya uzanan 23 yıllık deneyimimizi, e-mobilite alanına da aktarmayı hedefliyoruz. Özellikle Elaris uygulamasına üye olan kullanıcılarımıza, e-mobilite dünyası haricinde iklimlendirme ve enerji çözümlerinde de hizmet veren bir ağ işletmecisi olarak, farkımızı ortaya koymak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.