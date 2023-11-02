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Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı

Alman otomobil derneği ADAC tarafından yapılan elektrikli araç batarya testi sonuçları, bu kategorideki araçlar için umut veren sonuçları yayınladı

02 Kasım 2023 Perşembe 09:37
Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı






Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı


Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de sayıları hızla artan elektrikli otomobiller hakkında en geniş kapsamlı ilk test sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Bir yandan yakın geleceğin yakıtı hidrojenli araçların geliştirilmesi için son aşamaya gelindiği bilgileri tartışılırken Almanya'nın saygın STK'ları arasında yer alan Alman Otomobil Derneği ADAC mühendislerinin yaptığı test sektöre umut aşıladı. Volkswagen'e ait elektrikli ID.3 modelinde 100 bin kilometre sonunda yapılan testler gerçeği ortaya çıkardı. Hem hızlı şarj hem de yüzde 100'e kadar şarj etme...

Almanya'nın önde gelen otomobil derneği ADAC tarafından yapılan testte Volkswagen ID.3 modeli iki buçuk yıl ve 100 bin kilometreyi aşan uzun bir sınava tabi tutuldu. 

ADAC mühendisleri, test ve teknoloji merkezinde Volkswagen ID.3 Pro S modelini 100.000 kilometreyi aşan bir mesafe boyunca test etti. Yapılan testlerin sonucunda araçta herhangi bir anormalliğe rastlanmadığı tespit edildi. 

TEST SONUCUNDA NELER ÇIKTI

Bu testin sonucunda 77 kilovat-saatlik bataryanın başlangıçtaki kapasitesinin yüzde 93'ünü koruduğu belirlendi. 100 bin kilometrenin üzerinde kullanılan otomobilde batarya yalnızca yüzde 7'lik bir kayıp yaşadı.


ZORLU BATARYA TESTİ

ADAC ekibinin test sırasında bataryayı koruma amacıyla şarjı sınırlamadığı, sık sık şarjın yüzde 100'e çıkarıldığı ve hızlı şarj istasyonlarında doldurduğu açıklandı. 

ADAC Volkswagen ID.3 kullanıcıları için yazılım güncellemelerini atlamamaları gerektiği uyarısında da bulundu. Güncellemelerle tüketimin düştüğü ve böylece menzilin arttığı ifade edildi.

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