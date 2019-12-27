Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Ericsson ve Microsoft, yeni nesil bağlı otomobiller alanında güçlerini birleştiriyor

Ericsson (NASDAQ:ERIC) ve Microsoft (NASDAQ:MSFT), bağlı araçlar alanındaki uzmanlıklarını bir araya getirerek güç birliğine gidiyor.

27 Aralık 2019 Cuma 09:19
Ericsson ve Microsoft, yeni nesil bağlı otomobiller alanında güçlerini birleştiriyor

Ericsson ve Microsoft, yeni nesil bağlı otomobiller alanında güçlerini birleştiriyor

  • Ericsson Bağlı Araç Bulut Platformu (Connected Vehicle Cloud Platform) teknolojisi ile Microsoft Bağlı Araç Platformu (Connected Vehicle Platform) entegrasyonu, otomobil üreticilerinin bağlı otomobil hizmetlerini dünya genelinde daha hızlı bir şekilde sunabilmelerine olanak tanıyacak
  • Bağlı araç hizmetlerinin bulut üzerinden verilmesi, otomotiv sektöründe karmaşıklığı azaltırken inovasyonların önünü açıyor ve uygulama geliştirme sürecini basitleştiriyor

Ericsson (NASDAQ:ERIC) ve Microsoft (NASDAQ:MSFT), bağlı araçlar alanındaki uzmanlıklarını bir araya getirerek güç birliğine gidiyor. Ericsson, Bağlı Araç Bulut teknolojisini, Microsoft Azure bulut platformunda çalışan Microsoft Bağlı Araç Platformu üzerine inşa ediyor. Bu entegre çözüm, otomobil üreticilerinin filo yönetimi, otomatik yazılım güncellemeleri ve bağlı güvenlik hizmetleri gibi global araç hizmetlerini çok daha kolay ve hızlı bir şekilde daha düşük maliyetlerle uygulayabilmelerine olanak tanıyor. Ayıca modüler tasarımı ve çoklu uygulama seçenekleri sayesinde daha fazla esneklik sunuyor.

Ericsson Bağlı Araç Bulut Platformu teknolojisi dünya genelinde 180 ülkede 4 milyonun üzerinde aracı birbirine bağlıyor. Bu, ağa bağlı araç pazarının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Her türlü ağa bağlı araç hizmetini destekleyebilme yeteneğine sahip olan platform, araç üreticilerinin artan ölçeklenebilirlik ve esneklik taleplerini karşılamak üzere tasarlandı.

Ericsson Bağlı Araç Bulut teknolojisi, araç üreticilerinin kesintisiz devam eden küresel operasyonlarının karmaşıklığını ortadan kaldırıyor. Microsoft Bağlı Araç Platformu (Connected Vehicle Platform) ise otomotiv şirketlerinin konforlu ve kişiselleştirilmiş bir ağa bağlı sürüş deneyimi sunabilmelerine olanak tanıyor. Bulut altyapısı ve sınır bilişim teknolojilerinin yanı sıra Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) hizmetlerini farklı bir iş ortağı ekosistemi ile birleştiriyor. Ericsson ve Microsoft arasındaki bu iş birliğinin sektöre kapsamlı bir ağa bağlı araç platformu sunacağını ifade eden Ericsson İş Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Åsa Tamsons, "Entegre çözümlerimiz, otomotiv üreticilerinin küresel ağa bağlı araç çözümlerini daha hızlı geliştirebilmelerini sağlarken sürücüler ve yolcular için çok daha iyi bir deneyim sunacak" dedi.

Ericsson ve Microsoft'un bağlantı teknolojileri ve bulut bilişim alanındaki liderliklerini bir araya getiren bu yeni teklifin otomotiv sektörüne büyük faydalar sağlayacağını belirten Microsoft İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peggy Johnson, "Ericsson ile birlikte otomotiv üreticilerinin müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmalarını ve benzersiz, kişiye özel sürüş deneyimleri sunmalarını hızlandırmak için bağlı araç hizmetlerini geliştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Microsoft ve Ericsson, 7 Ocak 2020 Salı günü saat 18.00 - 20.00 saatleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleşecek dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2020'de yeni işbirliğiyle ilgili ortaklaşa bir etkinlik düzenleyecek.

Windows sıfır gün açığı; Windows kullanıcıları dikkat
Windows sıfır gün açığı; Windows kullanıcıları dikkat
Ericsson'dan "Yerli Atak"
Ericsson'dan "Yerli Atak"
'Silikon Vadisi'ni bıraktı, köyünde 'akıllı oda termostatı' üretiyor
'Silikon Vadisi'ni bıraktı, köyünde 'akıllı oda termostatı' üretiyor
Microsoft'ta bölgesel atama
Microsoft'ta bölgesel atama
Facebook'un kullanıcı verilerini cep telefonu üreticileriyle paylaştığı iddiası
Facebook'un kullanıcı verilerini cep telefonu üreticileriyle paylaştığı iddiası
Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu
Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu
Cerrahide 'Hololens gözlük' dönemi
Cerrahide 'Hololens gözlük' dönemi
Microsoft yeniden yapılanıyor
Microsoft yeniden yapılanıyor
Son Güncelleme: 27.12.2019 09:23
Anahtar Kelimeler:
EricssonMicrosoftConnected Vehicle Cloud PlatformMicrosoft AzureMicrosoft Bağlı Araç Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEAT'ın SUV'lara giden yolu
SEAT'ın SUV'lara giden yolu
Pirelli Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek lastik tedarikçisi seçildi 
Pirelli Dünya Ralli Şampiyonası'nın tek lastik tedarikçisi seçildi 
Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider
Ford Otosan, hizmet ihracatıyla da lider
Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu
Huawei Tofaş’ın çözüm ortağı oldu
Ford, McDonald's'ın kahve atıklarından otomobil parçası üretecek
Ford, McDonald's'ın kahve atıklarından otomobil parçası üretecek
KIA'ya kış fırsatlarla geldi
KIA'ya kış fırsatlarla geldi
250 bin TL'lik swarovski taşla kaplı otomobil FESPA Eurasia'da
250 bin TL'lik swarovski taşla kaplı otomobil FESPA Eurasia'da
Dacia'dan sıfır faiz kampanyası
Dacia'dan sıfır faiz kampanyası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim