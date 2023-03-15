Ford Bronco, Avrupa’da satışa sunuldu

İkonik Arazi Aracı Ford Bronco, Avrupa’da Sınırlı Sayıda Satışa Sunuldu

Yeni Bronco, her türlü arazide çeviklik ve çekiş gücü için, 335 PS 2,7 litre V6 EcoBoost motora, G.O.A.T. moduna, Arazi Yönetim Sistemine ve Yüksek Performanslı Arazi Dengeli Süspansiyon (HOSS) sistemine sahip. Sınırlı sayıda satışa sunulacak Bronco modelleri, şehir içi kullanıma uygun Outer Banks ve ekstrem arazi koşullarında yüksek performans gösteren Badlands olacak.

Ford, efsanevi Amerikan modeli Bronco 1 4x4'ün yakında ilk kez seçili Avrupa pazarlarında siparişe sunulacağını duyurdu. Bronco, önümüzdeki dönemde Türkiye’de de SUV severler ile buluşturulacak.

Sınırlı sayıda satışa sunulan Bronco modelleri, her ikisi de 335 PS ve 563 Nm tork üreten 2,7 litrelik Ford EcoBoost V6 motorla çalışan, şehir içi kullanıma uygun Outer Banks ve ekstrem arazi koşullarında yüksek performans gösteren Badlands olacak. Outer Banks veya Badlands 2 spesifikasyonlarının her biri model serisine bağlı olarak araç üretim sayısı rozeti, neopren koltuk kılıfları, kapı saklama çantaları ve yumuşak malzemeli üst tente gibi benzersiz detaylar içerecek.

Mustang ruhundan ilham alıyor, ‘G.O.A.T’ modunu fazlasıyla hak ediyor

1966 tarihli orijinal modelin kusursuz, ergonomik iç ve dış tasarımını yansıtan Ford Bronco benzersiz bir tarza, karaktere ve mirasa sahip bir SUV yaratmak için Ford Mustang’in performans ruhundan ilham alıyor.

Bronco; gelişmiş güç aktarma organı teknolojileri, sofistike düşük (4L) ve yüksek (4H) vites, dört (çeker) şanzımanları, Trail Control (Arazi hız sabitleme sistemi) ve yedi adede kadar sürüş modu dahil olmak üzere ‘G.O.A.T’ modunu (‘Goes Over Any Terrain’-Her Arazide Gider) fazlasıyla hak ediyor 3.

Her türlü arazide konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi için sıfırdan geliştirilen yenilikçi ve pratik özellikler arasında; araca monte saklama alanına sahip çıkarılabilir kapılar 4, keşif aksesuarları için entegre montaj noktaları ve çamurlu yüzeylere karşı ultra dayanıklı, temizlemesi kolay bileşenler ve yüzeyler bulunuyor.

Ford Blue Europe Genel Müdürü Jon Williams, “Bronco, Ford'un maceracı ruhunun bir sembolü ve en son güç aktarma organı teknolojilerini ilham verici, akıllı tasarımla harmanlayarak, bu keşif tutkusunu bir üst seviyeye taşıyor. 25 yıllık bir aradan sonra Amerika, Bronco'nun dönüşünü hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladı. Şimdi, Avrupalı araç tutkunlarına Bronco ruhunun ilk hazzını sunmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Aracın eni boyunca uzanan ön ızgarası ve ikonik dairesel farlarıyla öne çıkan yeni Ford Bronco, SUV'nin dış köşelerinin net bir şekilde görülmesi ve zorlu arazi koşullarına daha kolay uyum sağlaması için kare şeklinde gövde panellerine sahip. Ön çamurluğa monteli, sörf tahtası veya kano gibi daha uzun nesneleri taşımak için 68 kiloya 5 kadar taşıma kapasitesine sahip yük bağlantı noktası bulunuyor.

Standart çıkarılabilir tavan; sesi emen bir tavan döşemesine sahip ve ön iki panel için depolama alanını artıran özel yerleşik saklama torbaları ile dört panele ayrılıyor. Aracın dört kapısı da tek bir alet kullanılarak yalnızca sekiz dakikada tamamen çıkarılabiliyor, böylece zorlu arazi koşullarında bile daha fazla görüş mesafesi ile en üst düzeyde temiz hava elde ediliyor.

Çerçevesiz pencereler, kapıların toplam ağırlığını azaltarak, kapıları hemen hemen her sürücü tarafından çıkarılabilecek kadar hafif hale getiriyor. Çıkarılabilir diğer öğeler hem kişiselleştirmeye hem de geliştirilmiş arazi performansına olanak tanıyor.

Ön ızgara ve tampon, alternatif versiyonlarla değiştirilebilirken, plastik dodikler bir arazi çarpışması durumunda hasar görmeden ayrılacak şekilde tasarlandı, böylece kolayca ve hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor.

Ford Bronco; gizli logolar, orijinal 1966 model serisini gösteren bir grafik, iç kısma yerleştirilmiş bir şişe açacağı ve geliştirme sırasında test için kullanılan konumların GPS koordinatları gibi orijinal aracın mirasını yücelten çeşitli tasarım ayrıntılarına da sahip.

Dayanıklılık için tasarlandı, her koşula hazır

Zorlu koşullarda üstün performans için tasarlanan Ford Bronco’nun çift turbo, port ve direkt yakıt enjeksiyonlu 2,7 litre EcoBoost V6 benzinli motoru, zahmetsiz performans için 335 PS ve 563 Nm tork sağlıyor.

Sıkıştırılmış grafit-demir silindir blok, ağırlıkta herhangi bir artış yaratmaksızın geleneksel demir dökümlere kıyasla gücü ve sertliği artırırken, elektronik olarak çalıştırılan bir tahliye kapağı (wastegate) ve yüksek basınçlı egzoz gazı devridaim sistemi (EGR) gibi özellikler gücü ve yakıt verimliliğini artırıyor. Karayolunda ve arazide sorunsuz, torku optimize edilmiş sürüş için 10 ileri otomatik şanzıman ise standart.

Bronco Outer Banks, iki ileri elektronik transfer kutusu ile donatıldığından bir butonla yüksek (4H) ve düşük (4L) vitesler arasında hareket halindeyken geçişe izin veriyor.

Bronco Badlands, zorlu arazide maksimum artikülasyon sağlamak için kilitli ön diferansiyel ve ön viraj demiri bağlantı kesme sistemi ekliyor. Buna ek olarak, otomatik moda sahip iki ileri elektromekanik transfer kutusu, koşullara bağlı olarak iki çeker ve dört çeker arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak, sürücünün yola konsantre olmasını sağlıyor.

En zorlu sürüş koşullarının üstesinden gelmek konusunda Ford Bronco, güven ve emniyet için dayanıklı bir gövde sağlamanın yanı sıra muhteşem arazi kabiliyeti için 259 mm’ye kadar süspansiyon hareketine izin veren yedi traversli, yüksek mukavemetli çelik bir şasi üzerine inşa edildi.

Her macerayı destekleyen teknoloji

Yüksek Performanslı Arazi Dengeli Süspansiyon (HOSS) sistemi, bağımlı süspansiyon tasarımlarına kıyasla yaysız ağırlığı yüzde 20'ye kadar azaltıyor, üstün sürüş kalitesi ve yüzeyle tutarlı temas sunuyor.

Akıllı sürüş teknolojileri, Ford Bronco'nun yeteneklerini gerek yeni maceracılar gerekse deneyimli arazi sürücüleri için erişilebilir kılmak üzere tasarlandı. Bronco'nun her yere gidebilme yeteneğinin merkezinde, sürücülerin koşullara uyacak şekilde ihtiyaç duydukları modu seçmelerini kolaylaştıran Arazi Yönetim Sistemi bulunuyor.

Ford Bronco ayrıca, sürücüleri desteklemek ve aracın yeteneklerini güvenle keşfetmelerini sağlamak için gelişmiş arazi teknolojilerinden oluşan bir paket olan Trail Toolbox'ı da sunuyor. Trail Control ile sürücü 31 km/saate kadar bir hız seçip zorlu arazide direksiyona konsantre olurken; araç, seçilen hızı korumak için otomatik olarak hızlanmayı ve frenlemeyi yönetiyor. Trail Turn Assist, fren tabanlı tork yönlendirmeyi kullanıyor, dar alanlarda arazide sürerken iç tekerleği frenleyerek dönüş yarıçapını yüzde 40'a kadar azaltıyor. Trail One-Pedal Drive ise sürücünün yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve fren yapmasına izin vererek, zorlu koşullarda sürüş sırasında hızı doğru bir şekilde kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Sürücü destek teknolojileri arasında, çekme sırasında sürücünün güvenini artırmak için Denge Kontrollü (RSC) AdvanceTrac ve Römork Sallanma Kontrolü de bulunuyor.

Sağlam donanım, akıllı yazılım

Yeni Bronco'nun zorlu ortamlarda kullanıma dayanacak şekilde tasarlanan, son derece işlevsel, yüksek teknolojiyi yansıtan iç tasarımı aynı zamanda sağlam ve amaca yönelik dış görünümüyle mükemmel bir şekilde eşleşiyor.

Gösterge paneli, doğal paletlerden ve dış mekân ekipmanlarından ilham alan renkler ve dayanıklılık için seçilen malzemelerle birinci nesil Bronco'dan ilham alıyor. Tutma kolları, engebeli arazide yolcu konforu için gösterge paneli ve orta konsola entegre edildi. Orta konsolda, cep telefonunu aşırı eğimli açılarda bile yerinde tutmak için tasarlanmış bir kablosuz şarj pedi bulunuyor.

Gösterge paneli yüzeyleri silinebilir, kabindeki elektrik düğmeleri silikonla kaplı ve dış etkenlerden korunmalarını ve kolay temizlenmelerini sağlamak için kauçuk temas noktalarına sahip.

Ford Bronco en zorlu koşullar için tasarlanmış olsa da konfor, eğlence veya kullanışlı özellikler açısından hiçbir taviz vermiyor. 8 inçlik kısmi TFT gösterge paneli, zaman içinde gelişmiş işlevsellik için Ford Power-Up kablosuz yazılım güncellemelerinden yararlanan en yeni nesil SYNC 4 iletişim ve eğlence sistemine sahip 6 12 inç LCD orta dokunmatik ekranla eşleştiriliyor.

Ayrıca bir cihaz rafı için gösterge panelinin üzerinde bağlantı noktaları sunarak sürücülerin kameralarını veya cep telefonlarını özel 12 volt ve USB güç bağlantılarıyla bağlamalarına olanak tanıyor.

Apple CarPlay ve Android Auto 7 uyumluluğu, bir subwoofer dahil 10 hoparlörlü B&O Premium Ses Sisteminin 8 yanı sıra güçlü bağlantı ve SYNC 4 sistemiyle sorunsuz entegrasyon sunan FordPass 9 uygulamasıyla birlikte standart.

Arazi sürüş modları devreye girdiğinde, arazi gözlem özelliğine sahip standart 360 derecelik kamera sistemi otomatik olarak etkinleştirilerek, sürücü koltuğundan görüşü mümkün olmayan tekerleklerin görülmesini sağlıyor ve zorlu sürüşler sırasında görünürlüğü artırıyor.

1 Ford Bronco’nun onaylı CO2 emisyonları 319-332 g/km, onaylı yakıt verimliliği 13,4-13,9 l/100km. Beyan edilen yakıt/enerji tüketimleri, CO2 emisyonları, 2018/858 (AB) yönetmeliğine göre belirlenir.

2 Arazi sürüşünden önce daima Kullanım Kılavuzuna bakın, arazinizi ve iz zorluğunuzu öğrenin ve uygun güvenlik tertibatı kullanın.

3 Sürücü destek özellikleri tamamlayıcıdır; sürücünün dikkatinin, yargısının ve aracı kontrol etme ihtiyacının yerini almaz. Güvenli sürüşün yerini tutmaz. Ayrıntılar ve sınırlamalar için Kullanım Kılavuzuna bakın.

4 Kapıların çıkarılması yalnızca arazide kullanım içindir. Ayrıntılı bilgi için Bronco Kullanım Kılavuzuna bakın.

5 Kargo ve yük kapasitesi ağırlık ve ağırlık dağılımı ile sınırlıdır.

6 Dikkatiniz dağılmışken veya el cihazları kullanırken araç kullanmayın. Mümkün olduğunda sesle çalışan sistemleri kullanın. Araç vitesteyken bazı özellikler kilitlenebilir. Tüm özellikler tüm telefonlarla uyumlu değildir.

7 Etkin veri servisi ve uyumlu yazılımı olan telefon gerektirir. SYNC 4, kullanımdayken üçüncü parti ürünlerini kontrol etmez. Üçüncü taraflar, ilgili işlevselliklerinden yalnızca sorumludur.

8 BANG & OLUFSEN 2021 ve B&O 2021. BANG & OLUFSEN™ ve B&O™, Bang & Olufsen Group'un tescilli ticari markalarıdır. Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft. ruhsatlıdır. Her hakkı saklıdır.

9 Uzaktan özellikler için FordPass Connect, FordPass uygulaması ve ücretsiz Connected Service gereklidir (ayrıntılar için FordPass koşullarına bakın). Bağlantılı Hizmet ve özellikler, Vodafone veya Vodafone iş ortağı mobil ağ kullanılabilirliğine bağlıdır. Gelişen teknoloji/mobil ağlar/araç kapasitesi işlevselliği sınırlayabilir ve bağlı özelliklerin çalışmasını engelleyebilir. Connected Service, Wi-Fi ortak erişim noktasını içermez.