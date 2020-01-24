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Ford Otosan Endüstri 4,0 ile yapay zeka kullanmaya hazırlanıyor

Ford Otosan, Endüstri 4.0’ı destekleyen yeni Pres Hattı ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezini devreye aldı

24 Ocak 2020 Cuma 11:20
Ford Otosan Endüstri 4,0 ile yapay zeka kullanmaya hazırlanıyor

Ford Otosan Endüstri 4,0 ile yapay zeka kullanmaya hazırlanıyor

Endüstri 4.0’ ve akıllı fabrika uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Global Lighthouse Network” listesine girmeye hak kazanan Türkiye’deki ilk, dünyadaki 2. otomotiv firması olan Ford Otosan, Endüstri 4.0’a yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda çok önemli bir adımı daha tamamladı.

Şirket, Kocaeli Fabrikası’nda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini kullanıma alırken, elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları kapsamında da endüstri 4.0 uyumlu aluminyum ve çelik sac şekillendirme yeteneği olan yeni pres hattını devreye aldı. Bu gelişmeyle Ford dünyasında öncü fabrika konumunu daha da sağlamlaştıran Ford Otosan, Kocaeli Fabrikası'nda devreye aldığı tüm makineleri birbirine bağlayan bir yazılım platformu üzerinde yapay zeka algoritmaları ile veriden değer yaratmayı hedefliyor.

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Kocaeli Fabrikasındaki akıllı fabrika çalışmalarında kilometre taşı niteliğinde bir ilerlemeye daha imza attı. Şirket, endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini ve elektrikli araç üretimine de hizmet edecek alüminyum parçaları üretebilen yeni ve en hızlı robotik otomasyonlu pres hattı ‘Hat 30’u devreye aldığını duyurdu.

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, Sensör ve yazılımlarla uzaktan izleme ve erişim, 7/24 çalışma imkanı sağlıyor

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası’ndaki Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağlanacak. Geliştirilen algoritmalar adaptif bir üretim süreç yönetimine imkan sunarken, sistemde oluşabilecek arızalar daha erken teşhis edilebilecek. Tesiste geniş bant aralığına sahip kablosuz haberleşme teknolojisi sayesinde tüm makine ve enstrümanların uzaktan erişim ve kontrolü mümkün olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geometrik doğruluğun sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler ile de enerji tüketimi %10 azalacak.

Toplam 2,2 milyon avroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, gelişmiş otomasyon alt yapısı sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunuyor. Böylece, yıllık iç kaynak işleme kapasitesi 18% oranında artarak 160 kalıp/yıl temposuna ulaşırken, hidrostatik yataklama teknolojisiyle de 30% daha yüksek ilerleme hızı yakalandı.

11,2 milyon avroluk yatırımla pres kapasitesi yıllık 500 bin araca yükseliyor

Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı ‘Hat 30’ ise Kocaeli Fabrikası’nda pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı. Büyük Pres parçalarının üretiminde dış kaynak kullanımını azaltan ‘Hat 30’ projesi ile geleceğin otomotiv trendlerine hizmet edecek yeni elektrikli araç projelerinin aluminyum sac parça üretim ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor.

Mekanik sac merkezleme yerine sektörde bir ilk olarak ‘optik merkezleme teknolojisi’ sisteminin devreye alındığı ‘Hat 30’ projesi ile dakikada 6 parça olan üretim hızı %33 oranında artırılarak dakikada minimum 8 parçaya çıkarıldı. Yine sektörde bir ilk olan çekme preslerinde ses analizi ile tüm parçalarda incelme/yırtık tespit sistemi devreye alındı. Hat sonunda 2000 metrekareye varan alan kazancı içinsektörde bir ilk olan hat sonu “T-Konveyör” sistemi kullanıldı.

Yenigün: “4. Sanayi Devrimini en ön saflarda yaşıyoruz.”

Endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotiv sanayinde üretim ve rekabetin hızla dönüştüğünü yeni bir sürece girdiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti:

“Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız ‘Endüstri 4.0’ çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız sonucunda Kocaeli Fabrikamız, Türkiye’de bir ilk olarak, geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak “Global Lighthouse Network” ağına katıldı. Ford’un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli Fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek, Endüstri 4.0’a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük. Bu gelişmeleri paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz.”

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası yapay zeka ile veriden değer yaratacak

Kocaeli Fabrikası’nda, gerçek ve anlık veriden değer yaratma stratejisi ile tüm ekipmanları birbirine bağlayan bir yazılım platformunu geçtiğimiz yıl başında devreye alınmıştı. Ford Otosan; toplam faydaya odaklanma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarında bütün tedarikçileri ile bağlı hale gelmeyi ve oluşan büyük veriden yapay zeka sayesinde değer yaratmayı amaçlıyor.

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