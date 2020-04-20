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Ford Otosan, üretimine verdiği araya devam etme kararı aldı

Üretime 27 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli Fabrikaları’nda üretime verdiği arayı şu anki şartlar doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha devam ettirme kararı aldı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 23:09
Ford Otosan, üretimine verdiği araya devam etme kararı aldı

Ford Otosan, üretimine verdiği araya devam etme kararı aldı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 27 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli Fabrikaları’nda üretime verdiği arayı şu anki şartlar doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha devam ettirme kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 pandemisinin yayılmaması yönündeki tedbirleri doğrultusunda, Kocaeli Fabrikaları’nda üretim faaliyetlerine 27 Nisan'a kadar ara verme kararı alan Ford Otosan, mevcut koşullar, uluslararası ticarette ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle üretim arasını şu anki şartlar doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha kadar devam ettireceğini duyurdu.

Ford Otosan, üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı bildirdi. Şirket bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde; ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.

Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, Ford Motor Company ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellemeye devam ettiğini belirtti.

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Ford Otosan
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