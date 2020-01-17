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Fulda Kamyon Lastikleri Kışa Hazır

Fulda 3 tepe kar işaretlemesi (3PMSF) taşıyan ön ve çeker aks kamyon lastikleri ürün hattını piyasaya sürüyor.

17 Ocak 2020 Cuma 09:50
Fulda Kamyon Lastikleri Kışa Hazır

Fulda Kamyon Lastikleri Kışa Hazır


Yerel otoriteler gün geçtikçe kış koşullarında yola çıkan araçlar için 3PMSF işaretlemesini zorunlu hale getiriyor. Bu lastikler, karla kaplı yolda sergiledikleri performans açısından bazı testlere tabi tutuluyor. Dengeli bir genel performansın yanında yakıt tasarrufu ve kilometre performansı sunan Fulda lastikleri, kış koşullarında filolara uygun bir seçenek olarak pazara sunuluyor.

Fulda ürün hattı üç farklı uygulama alanını kapsıyor; ön ve çeker aks lastikleri Avrupa'nın giderek daha sıkı hale gelen kış lastiği yasalarıyla tam uyum sergiliyor. Bu da filoların Avrupa çapında da verimli yol alabilecekleri anlamına geliyor. Fulda yol lastikleri, kilometre performansı, yakıt tasarrufu ve dört mevsim performansını artırmak için optimize edildi.

Bölgesel Taşımacılık Karma Servis

ECOCONTROL 2+ ön aks ve ECOFORCE 2+ çeker aks lastikleri ile REGIOCONTROL ön aks ve REGIOFORCE çeker aks lastiklerinin yanaklarında, birçok Avrupa ülkesinde zorunlu hale gelen 3PMSF işaretlemesi yer alıyor.

ECOTONN treyler lastiği ürün gamını tamamlıyor. ECOTONN gamı 10 tonluk yüksek tonaj versiyonunu da içeriyor. Tüm lastikler yüksek etiket değerleri ile birlikte farklı boyut seçenekleri sunuyor.

Kış Mevsiminde

WINTERCONTROL ön aks ve WINTERFORCE çeker aks lastikleri 3PMSF işaretlemesine sahip ve yol lastiklerine kıyasla, kış koşullarının dağlık alanlarda daha zorlu geçtiği bölgelerde karla kaplı ve ıslak zeminlerde daha yüksek yol tutuş, fren ve sürüş performansı sunuyor.

Fulda karma servis ürün hattı VARIOCONTROL ön aks ve VARIOFORCE çeker aks lastikleriyle VARIOTONN treyler lastiklerini kapsıyor. Bu lastikler özellikle inşaat sektöründeki araçlar için kilometre performansı, çekiş ve hasara karşı direnç özellikleriyle öne çıkıyor.

3PMSF işaretlemesine sahip lastik ebatları

Lastik

Aks

Uygulama

Islak Zeminde Yol Tutuş

Yakıt Tasarrufu

Gürültü

3PMSF

13R22.5 VARIOFORCE 156G154K

Çeker

Karma Servis

D

B

))

Evet

205/75R17.5 REGIOCONTROL 124/122M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

B

)

Evet

205/75R17.5 REGIOFORCE 124/122M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

B

)

Evet

215/75R17.5 REGIOCONTROL 126/124M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

C

)

Evet

215/75R17.5 REGIOFORCE 126/124M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

)

Evet

225/75R17.5 REGIOCONTROL 129/127M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

C

)

Evet

225/75R17.5 REGIOFORCE 129/127M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

)

Evet

235/75R17.5 REGIOCONTROL 132/130M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

C

)

Evet

235/75R17.5 REGIOFORCE 132/130M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

)

Evet

245/70R17.5 REGIOCONTROL 136/134M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

C

C

))

Evet

245/70R17.5 REGIOFORCE 136/134M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

)

Evet

245/70R19.5 REGIOCONTROL* 136/134M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

C

)

Evet

245/70R19.5 REGIOFORCE 136/134M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

))

Evet

265/70R19.5 REGIOCONTROL* 140/138M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

B

)

Evet

265/70R19.5 REGIOFORCE 140/138M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

))

Evet

285/70R19.5 REGIOCONTROL* 146L140M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

B

))

Evet

285/70R19.5 REGIOFORCE 146L140M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

E

C

)

Evet

295/60R22.5 ECOCONTROL 2+ 150K149L

Ön

Bölgesel Taşımacılık

C

B

)

Evet

295/60R22.5 ECOFORCE 2 + 150K149L

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

D

C

)

Evet

295/80R22.5 ECOCONTROL 2 + 152/148M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

C

C

)

Evet

295/80R22.5 ECOFORCE 2 + 152/148M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

D

C

))

Evet

295/80R22.5 WINTERCONTROL 152/148L

Ön

Kış

D

C

))

Evet

295/80R22.5 WINTERFORCE 152/148L

Çeker

Kış

E

C

))

Evet

315/60R22.5 ECOCONTROL 2 + 152/148L

Ön

Bölgesel Taşımacılık

B

B

)

Evet

315/60R22.5 ECOFORCE 2 + 152/148L

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

D

B

)

Evet

315/70R22.5 ECOCONTROL 2 + 154L152M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

C

C

)

Evet

315/70R22.5 ECOCONTROL 2 + HL 156/150L

Ön

Bölgesel Taşımacılık

C

C

)

Evet

315/70R22.5 ECOFORCE 2 + 154L152M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

D

C

))

Evet

315/70R22.5 WINTERCONTROL 154K152L

Ön

Kış

D

D

))

Evet

315/70R22.5 WINTERFORCE 154K152L

Çeker

Kış

D

D

))

Evet

315/80R22.5 ECOCONTROL 2 + 156L154M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

B

C

)

Evet

315/80R22.5 ECOFORCE 2 + 156L154M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

D

C

))

Evet

315/80R22.5 VARIOFORCE 156/150K

Çeker

Karma Servis

D

B

))

Evet

315/80R22.5 WINTERCONTROL 156K154L

Ön

Kış

D

C

))

Evet

315/80R22.5 WINTERFORCE 156K154L

Çeker

Kış

D

C

))

Evet

385/55R22.5 ECOCONTROL 2 + 160K158L

Ön

Bölgesel Taşımacılık

B

B

))

Evet

385/65R22.5 ECOCONTROL 2+ 160K158L

Ön

Bölgesel Taşımacılık

C

B

)

Evet

385/65R22.5 WINTERCONTROL 160K158L

Ön

Kış

C

B

))

Evet

9.5R17.5 ECOSTAR 129/127M

Ön

Bölgesel Taşımacılık

D

B

)

Evet

9.5R17.5 ECOTRANS 129/127M

Çeker

Bölgesel Taşımacılık

D

B

))

Evet
Anahtar Kelimeler:
Fulda Kamyon LastikleriFuldaECOTONNWINTERFORCE
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