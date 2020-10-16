Geleceğin SUV’si Yeni Ford Kuga’ya Euro NCAP’ten 5 yıldız

Bağımsız otomobil güvenlik ve performans değerlendirme programı Euro NCAP, Yeni Ford Kuga’nın segmentindeki orta büyüklükteki tüm modellerden daha iyi bir sürüş deneyimi sunarak, rakiplerini geride bıraktığını duyurdu. Kuruluş, Yeni Ford Kuga’nın sunduğu Dur&Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı’nın dahil olduğu Ford Co-Pilot 360˚ teknolojilerine övgüde bulundu.

Yeni Ford Kuga, sezgisel ve stressiz bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojileri ile Euro NCAP’in ilk ‘Sürüş Destek Sistemleri’ testinde liderliğe oturdu.

Güvenliği ve kolaylığı en üst düzeye taşıyan gelişmiş teknolojiler

sürücü destek teknolojilerinin sunduğu özellikler sayesinde bağımsız testlerin ardından genel sıralamada segmentinde dikkat çeken araçların önünde yer aldı. Kuga, ‘sürücü etkileşimi’ kategorisinde Tesla Model 3'ten iki kat fazla puan aldı ve iki hafta süren testler sonucunda hem’ı hem de'ı geride bıraktı.

Yeni Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle yolu ve trafiği izlemek için bir radar ve kamera kombinasyonu kullanırken, trafik ve yol akışının yanı sıra hız sınırlamalarına da otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. Dur & Kalk sistemine sahip sekiz vitesli otomatik şanzıman ve Adaptif Hız Kontrol Sistemi, toplam frenleme kuvvetinin yüzde 50'sini kullanarak yoğun trafikte aracın tamamen durmasını sağlıyor. Durma süresi 3 saniyeden az ise süre dolduğunda otomatik olarak yola devam etmesini sağlıyor. Ayrıca, 3 saniyeden uzun bekleme sürelerinde sürücü direksiyon üzerindeki bir düğmeye veya yavaşça gaz pedalına basarak sistemi durdurup yoluna devam edebiliyor.

Euro NCAP Teknik Direktörü Richard Schram, “Ford Kuga, yüksek hacimli bir aile SUV'sinin ne kadar başarılı sonuçlar ve iyi bir derecelendirme elde edilebileceğini gösterdi. Kuga, İlk Sürüş Destek Sistemleri Testi’mizde tüm kategorilerde yüksek performans ve sağlam bir güvenlik sunduğunu kanıtladı. Sürücü etkileşimi konusunda araç teknolojilerinin ne derece önemli bir denge sağladığını da gözler önüne serdi” diye konuştu.

Kuga’nın Şerit Hizalama Asistanı sürüş sırasında yol işaretlerini takip ederken, Adaptif Hız Kontrol Sistemi her etkinleştirildiğinde aracın şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon sistemine ufak boyutlarda tork uyguluyor. Sürücüleri 200 km’ye varan hızlara kadar destekleyen bu teknoloji, sürücünün direksiyona temas etmediğini algıladığında görsel ve sesli uyarılar veriyor. Yeni Ford Kuga, tüm bu özelliklere ek olarak, olası bir kaza anında çarpışmanın etkilerini hafifleten ve engelleyen Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi gelişmiş uygulamalarla da maksimum güvenlik seviyesi sunuyor.