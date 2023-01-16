Goodyear ve Gatik'ten önemli iş birliği



Goodyear ve otonom kamyonlarla dağıtım hizmeti veren Gatik, daha güvenli ve sürdürülebilir taşımacılığa yönelik önemli bir çalışmaya adım attı. Çalışma kapsamında Goodyear SightLine teknolojisi ile güçlendirilmiş akıllı lastiklerin lastik-yol sürtünme potansiyelini doğru bir şekilde tahmin edebileceği ve Gatik'in otomatik sürüş sistemine (ADS) gerçek zamanlı bilgi sağlayabileceği kanıtlanmış oldu. Bu proje, araç güvenliğini ve performansını yükseltmeye yardımcı olabilecek kritik veriler sağlayarak, bir lastiğin sunabileceği faydayı ve Gatik'in B2B kısa mesafe pazarındaki müşterileri için verimliliği ve değeri artıracak.

Goodyear ve Gatik, kısa bir süre önce Kanada'da, lastik sensöründen elde edilen bilgilerin sürekli ölçümü yoluyla yol sürtünmesi algılama yeteneklerini devreye aldı; bu bilgiler diğer araç verileriyle eşleştirildi ve araç performansını optimize etmek için Goodyear'ın bulut tabanlı tescilli algoritmalarına bağlandı. Goodyear'ın SightLine çözümünden elde edilen sürtünme tahminleri, karlı veya buzlu koşullar gibi düşük yol tutuş koşullarını başarılı bir şekilde tespit edebildi ve bu bilgileri Gatik'in otonom filosuna sunarak Gatik'in Kanada'nın zorlu kış iklimindeki ticari operasyonları için güvenliği ve performansı artırdı.

Yol sürtünmesi verileriyle lastikler daha akıcı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir sürüş sağlamaya yardımcı olabilir. Bu, otonom araçlar için yol planlama ve güvenli sürüş hızı, araç hızlanma limitleri ve araç takip mesafesi için öneriler sağlama açısından kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

Goodyear SightLine teknolojisi, lastiğin aşınma durumunu, yükünü, şişirme basıncını ve sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır. Bunu, gerçek zamanlı yol-hava durumu verileri ve tescilli kauçuk sürtünme modelleri ile birleştirerek lastik-yol sürtünme potansiyelini tahmin eder. Bu bilgilere gerçek zamanlı olarak sahip olmak, Gatik'in filosunun operasyonel tasarım alanı içindeki zorlu koşullara güvenli ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Goodyear'ın SightLine teknolojisinin otonom sürüş için gelecekte olağanüstü etkileri olsa da bu yıl Goodyear'ın Goodyear SightLine teknolojisini günümüz mobilite pazarına anında fayda sağlayacak belirli orijinal ekipman araçlarına da yerleştirmesi bekleniyor.

Goodyear'ın Global Operasyonlar ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Helsel, "Lastik, aracın yere temas eden tek parçasıdır ve bu yeni veri karmaşıklığı seviyesi, araca hayati bilgileri ileterek güvenliği ve performansı artırabilir. Bu, lastiği yalnızca temel, geleneksel görevini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda yeni veri ve bilgilerin bir bağlantı noktası olacak şekilde geliştirmeye yönelik bir başka adımdır" dedi.

Gatik'in Teknolojiden Sorumlu Başkanı ve Kurucu Ortağı Arjun Narang ise, "Gatik olarak, müşterilerimize güvenlik, verimlilik ve performans konularında sektör standartlarını yükseltmeye devam eden bir çözüm sunmaya kendimizi adadık" dedi. "Goodyear'ın çığır açan SightLine teknolojisini kullanmak, bu ilkeleri hayata geçirmemize yardımcı oluyor ve bugün orta kilometrede daha fazla değer sunmamızı ve güvenliği artırmamızı sağlıyor" diye konuştu.