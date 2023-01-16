Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Goodyear ve Gatik'ten önemli iş birliği

Goodyear ve otonom kamyonlarla dağıtım hizmeti veren Gatik arasında iş birliği için imzalar atıldı. Goodyear, otonom kamyonlar için güvenli lastik üretecek.

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:28
Goodyear ve Gatik'ten önemli iş birliği

Goodyear ve Gatik'ten önemli iş birliği


Goodyear ve otonom kamyonlarla dağıtım hizmeti veren Gatik, daha güvenli ve sürdürülebilir taşımacılığa yönelik önemli bir çalışmaya adım attı. Çalışma kapsamında Goodyear SightLine teknolojisi ile güçlendirilmiş akıllı lastiklerin lastik-yol sürtünme potansiyelini doğru bir şekilde tahmin edebileceği ve Gatik'in otomatik sürüş sistemine (ADS) gerçek zamanlı bilgi sağlayabileceği kanıtlanmış oldu. Bu proje, araç güvenliğini ve performansını yükseltmeye yardımcı olabilecek kritik veriler sağlayarak, bir lastiğin sunabileceği faydayı ve Gatik'in B2B kısa mesafe pazarındaki müşterileri için verimliliği ve değeri artıracak. 

Goodyear ve Gatik, kısa bir süre önce Kanada'da, lastik sensöründen elde edilen bilgilerin sürekli ölçümü yoluyla yol sürtünmesi algılama yeteneklerini devreye aldı; bu bilgiler diğer araç verileriyle eşleştirildi ve araç performansını optimize etmek için Goodyear'ın bulut tabanlı tescilli algoritmalarına bağlandı. Goodyear'ın SightLine çözümünden elde edilen sürtünme tahminleri, karlı veya buzlu koşullar gibi düşük yol tutuş koşullarını başarılı bir şekilde tespit edebildi ve bu bilgileri Gatik'in otonom filosuna sunarak Gatik'in Kanada'nın zorlu kış iklimindeki ticari operasyonları için güvenliği ve performansı artırdı.

Yol sürtünmesi verileriyle lastikler daha akıcı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir sürüş sağlamaya yardımcı olabilir. Bu, otonom araçlar için yol planlama ve güvenli sürüş hızı, araç hızlanma limitleri ve araç takip mesafesi için öneriler sağlama açısından kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor.

Goodyear SightLine teknolojisi, lastiğin aşınma durumunu, yükünü, şişirme basıncını ve sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır. Bunu, gerçek zamanlı yol-hava durumu verileri ve tescilli kauçuk sürtünme modelleri ile birleştirerek lastik-yol sürtünme potansiyelini tahmin eder. Bu bilgilere gerçek zamanlı olarak sahip olmak, Gatik'in filosunun operasyonel tasarım alanı içindeki zorlu koşullara güvenli ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Goodyear'ın SightLine teknolojisinin otonom sürüş için gelecekte olağanüstü etkileri olsa da bu yıl Goodyear'ın Goodyear SightLine teknolojisini günümüz mobilite pazarına anında fayda sağlayacak belirli orijinal ekipman araçlarına da yerleştirmesi bekleniyor.

Goodyear'ın Global Operasyonlar ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Helsel, "Lastik, aracın yere temas eden tek parçasıdır ve bu yeni veri karmaşıklığı seviyesi, araca hayati bilgileri ileterek güvenliği ve performansı artırabilir. Bu, lastiği yalnızca temel, geleneksel görevini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda yeni veri ve bilgilerin bir bağlantı noktası olacak şekilde geliştirmeye yönelik bir başka adımdır" dedi.

Gatik'in Teknolojiden Sorumlu Başkanı ve Kurucu Ortağı Arjun Narang ise, "Gatik olarak, müşterilerimize güvenlik, verimlilik ve performans konularında sektör standartlarını yükseltmeye devam eden bir çözüm sunmaya kendimizi adadık" dedi. "Goodyear'ın çığır açan SightLine teknolojisini kullanmak, bu ilkeleri hayata geçirmemize yardımcı oluyor ve bugün orta kilometrede daha fazla değer sunmamızı ve güvenliği artırmamızı sağlıyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
GatikGoodyear
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yük ve Personel Taşıma Sepetleri Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?
Yük ve Personel Taşıma Sepetleri Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?
Renault 2022 yılının en hızlı büyüyen ticari araç markası oldu 
Renault 2022 yılının en hızlı büyüyen ticari araç markası oldu 
Dacia'ya iki ödül birden
Dacia'ya iki ödül birden
TürkTraktör 600 Bininci Motorunu Üretti
TürkTraktör 600 Bininci Motorunu Üretti
Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak
Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak
Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar
Kış lastiği hakkında doğru bilinen yanlışlar
İtalya’dan Otokar’a 148 adet otobüs siparişi
İtalya’dan Otokar’a 148 adet otobüs siparişi
Yeni Opel Astra Elektrikleniyor!
Yeni Opel Astra Elektrikleniyor!
Kış aylarında yakıt tasarrufu için lastik bakımını unutmayın
Kış aylarında yakıt tasarrufu için lastik bakımını unutmayın
2. El oto pazarında yıllık 6.2 milyon beklentisi
2. El oto pazarında yıllık 6.2 milyon beklentisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim